https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/arac-sahiplerini-ilgilendiren-karar-port-bagaj-ve-cadir-aparatlarina-ceza-uygulanmayacak-1107653772.html

Araç sahiplerini ilgilendiren karar: Port bagaj ve çadır aparatlarına ceza uygulanmayacak

Araç sahiplerini ilgilendiren karar: Port bagaj ve çadır aparatlarına ceza uygulanmayacak

Sputnik Türkiye

Araçlara sonradan takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlar artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Trafik... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T10:34+0300

2026-07-30T10:34+0300

2026-07-30T10:34+0300

türki̇ye

araç

i̇çişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı, araçlara sonradan monte edilen port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlara ilişkin uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla yeni bir bilgilendirme yayımladı.NTV'nin haberine göre bakanlık, bu ekipmanların aracın yapısal bütünlüğünü veya güvenlik parametrelerini değiştiren kalıcı bir işlem oluşturmadığını belirterek, teknik tadilat kapsamında değerlendirilemeyeceğini açıkladı.Trafik denetimlerinde ceza uygulanmayacakYapılan düzenlemeyle birlikte trafik denetimlerinde araç üzerine takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlar nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında işlem yapılmayacak.Böylece söz konusu ekipmanlar için daha önce bazı denetimlerde uygulanan idari para cezası ve ekipmanların projelendirilmesine yönelik uygulama sona erecek.AITM Alt Komitesi: Teknik tadilat sayılmazAraçların İmal, Tadil ve Montajı (AITM) Alt Komitesi toplantısında alınan kararda, port bagajların araç üzerinde mevcut ya da sonradan monte edilen ara atkılar üzerine sabitlenen kapalı ve kilitli eşya taşıma ekipmanı olduğu belirtildi.Kararda, bu ekipmanların aracın yapısal bütünlüğünü veya güvenlik parametrelerini değiştiren kalıcı bir işlem olmadığı vurgulanarak, tadilat kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi.Bakanlıktan uygulamaya ilişkin açıklamaİçişleri Bakanlığı genelgesinde, araçlar üzerine takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi ekipmanların teknik değişiklik oluşturup oluşturmadığı konusunda uygulamada tereddüt yaşandığı belirtildi.Genelgede, söz konusu ekipmanların aracın yapısal bütünlüğünü ve güvenlik parametrelerini değiştirmediği, şasi ve gövde yapısına müdahale içermediği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:"Bu kapsamda yapılacak trafik denetimlerinde araçlar üzerine takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir nitelikteki ekipmanların tadilat kapsamında değerlendirilmemesi ve 2918 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi doğrultusunda işlem yapılmaması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim."

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