https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/bati-basini-abd-iranla-catisma-surecinde-hava-savunma-fuzesi-stoklarinin-yuzde-80ini-tuketti-1107777334.html
Batı basını: ABD, İran’la çatışma sürecinde hava savunma füzesi stoklarının yüzde 80’ini tüketti
Batı basını: ABD, İran’la çatışma sürecinde hava savunma füzesi stoklarının yüzde 80’ini tüketti
Sputnik Türkiye
CNN’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD ordusu, İran’la yaşanan çatışmalar sırasında THAAD ve Patriot sistemlerine ait kritik füze... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T00:11+0300
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dünya
abd
i̇ran
patriot
thaad
hava savunma sistemi
stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi (csis)
pentagon
cnn
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ABD, İran’la yaşanan çatışma sürecinde balistik füze tehditlerine karşı kullandığı hava savunma sistemlerinin stoklarında ciddi bir erime yaşadı. CNN’in adı açıklanmayan yetkililere ve gizli envanter raporuna dayandırdığı haberine göre, Amerikan ordusu, kritik öneme sahip füze savunma sistemleri için kullanılan önleyici füzelerin yaklaşık yüzde 80’ini tüketti.Haberde, ABD’nin özellikle THAAD ve Patriot hava savunma sistemlerine ait füzeleri yoğun biçimde kullandığı, bu nedenle Pentagon’un mühimmat seviyelerinin “tehlikeli derecede düşük” seviyeye gerilediği belirtildi.CNN’in aktardığı envanter verilerine göre, çatışmaların başlamasından bu yana ABD, THAAD sistemleri için ayrılan önleyici füzelerin yaklaşık yüzde 80’ini, Patriot hava savunma sistemine ait hava savunma füzelerinin ise yaklaşık yarısını harcadı.ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibindeki bazı danışmanların, kritik önleyici füze stoklarındaki düşüşü son haftalarda en az ikinci kez gündeme getirdiği, bu konudaki endişelerin özellikle çatışmanın tırmanma ihtimalinin tartışıldığı toplantılarda dile getirildiği ifade edildi. Aynı toplantılarda, Trump’ın kısa süre önce İran’a yönelik yeni hava saldırılarını iptal etmesi öncesinde de bu risklerin değerlendirildiği kaydedildi.Daha önce ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yayınlanan analizde de 27 Şubat-27 Temmuz döneminde ABD’nin İran’la yaşanan gerilim sırasında 1.500–1.600 arasında Patriot füzesi ve yaklaşık 200 THAAD önleyicisi kullandığı hesaplanmıştı.CSIS’in verilerine göre, bu yoğun kullanım sonucu Patriot stokları 2.300 seviyesinden 760–830 aralığına gerilerken, THAAD envanteri de 452 füzeden 234–278 aralığına düştü. Bu durumun, ABD’nin bölgesel ve küresel hava savunma kapasitesinde hissedilir bir açık yarattığı değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/katar-abd-iran-anlasmasi-icin-taslaklar-dolasimda-hurmuz-bogazinda-gerilim-tirmaniyor-1107774812.html
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abd, i̇ran, patriot, thaad, hava savunma sistemi, stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi (csis), pentagon, cnn
abd, i̇ran, patriot, thaad, hava savunma sistemi, stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi (csis), pentagon, cnn
Batı basını: ABD, İran’la çatışma sürecinde hava savunma füzesi stoklarının yüzde 80’ini tüketti
CNN’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD ordusu, İran’la yaşanan çatışmalar sırasında THAAD ve Patriot sistemlerine ait kritik füze stoklarını tehlikeli seviyede azalttı. Pentagon’un mühimmat seviyesinin “tehlikeli derecede düşük” olduğu uyarısı yapıldı.
ABD, İran’la yaşanan çatışma sürecinde balistik füze tehditlerine karşı kullandığı hava savunma sistemlerinin stoklarında ciddi bir erime yaşadı. CNN’in adı açıklanmayan yetkililere ve gizli envanter raporuna dayandırdığı haberine göre, Amerikan ordusu, kritik öneme sahip füze savunma sistemleri için kullanılan önleyici füzelerin yaklaşık yüzde 80’ini tüketti.
Haberde, ABD’nin özellikle THAAD ve Patriot hava savunma sistemlerine ait füzeleri yoğun biçimde kullandığı, bu nedenle Pentagon’un mühimmat seviyelerinin “tehlikeli derecede düşük” seviyeye gerilediği belirtildi.
CNN’in aktardığı envanter verilerine göre, çatışmaların başlamasından bu yana ABD, THAAD sistemleri için ayrılan önleyici füzelerin yaklaşık yüzde 80’ini, Patriot hava savunma sistemine ait hava savunma füzelerinin ise yaklaşık yarısını harcadı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibindeki bazı danışmanların, kritik önleyici füze stoklarındaki düşüşü son haftalarda en az ikinci kez gündeme getirdiği, bu konudaki endişelerin özellikle çatışmanın tırmanma ihtimalinin tartışıldığı toplantılarda dile getirildiği ifade edildi. Aynı toplantılarda, Trump’ın kısa süre önce İran’a yönelik yeni hava saldırılarını iptal etmesi öncesinde de bu risklerin değerlendirildiği kaydedildi.
Daha önce ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yayınlanan analizde de 27 Şubat-27 Temmuz döneminde ABD’nin İran’la yaşanan gerilim sırasında 1.500–1.600 arasında Patriot füzesi ve yaklaşık 200 THAAD önleyicisi kullandığı hesaplanmıştı.
CSIS’in verilerine göre, bu yoğun kullanım sonucu Patriot stokları 2.300 seviyesinden 760–830 aralığına gerilerken, THAAD envanteri de 452 füzeden 234–278 aralığına düştü. Bu durumun, ABD’nin bölgesel ve küresel hava savunma kapasitesinde hissedilir bir açık yarattığı değerlendiriliyor.