https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/bati-basini-abd-iranla-catisma-surecinde-hava-savunma-fuzesi-stoklarinin-yuzde-80ini-tuketti-1107777334.html

Batı basını: ABD, İran’la çatışma sürecinde hava savunma füzesi stoklarının yüzde 80’ini tüketti

Batı basını: ABD, İran’la çatışma sürecinde hava savunma füzesi stoklarının yüzde 80’ini tüketti

Sputnik Türkiye

CNN’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD ordusu, İran’la yaşanan çatışmalar sırasında THAAD ve Patriot sistemlerine ait kritik füze... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T00:11+0300

2026-08-05T00:11+0300

2026-08-05T00:11+0300

dünya

abd

i̇ran

patriot

thaad

hava savunma sistemi

stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi (csis)

pentagon

cnn

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104137417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf58abc4ba1b41a3795037727617803b.jpg

ABD, İran’la yaşanan çatışma sürecinde balistik füze tehditlerine karşı kullandığı hava savunma sistemlerinin stoklarında ciddi bir erime yaşadı. CNN’in adı açıklanmayan yetkililere ve gizli envanter raporuna dayandırdığı haberine göre, Amerikan ordusu, kritik öneme sahip füze savunma sistemleri için kullanılan önleyici füzelerin yaklaşık yüzde 80’ini tüketti.Haberde, ABD’nin özellikle THAAD ve Patriot hava savunma sistemlerine ait füzeleri yoğun biçimde kullandığı, bu nedenle Pentagon’un mühimmat seviyelerinin “tehlikeli derecede düşük” seviyeye gerilediği belirtildi.CNN’in aktardığı envanter verilerine göre, çatışmaların başlamasından bu yana ABD, THAAD sistemleri için ayrılan önleyici füzelerin yaklaşık yüzde 80’ini, Patriot hava savunma sistemine ait hava savunma füzelerinin ise yaklaşık yarısını harcadı.ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibindeki bazı danışmanların, kritik önleyici füze stoklarındaki düşüşü son haftalarda en az ikinci kez gündeme getirdiği, bu konudaki endişelerin özellikle çatışmanın tırmanma ihtimalinin tartışıldığı toplantılarda dile getirildiği ifade edildi. Aynı toplantılarda, Trump’ın kısa süre önce İran’a yönelik yeni hava saldırılarını iptal etmesi öncesinde de bu risklerin değerlendirildiği kaydedildi.Daha önce ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yayınlanan analizde de 27 Şubat-27 Temmuz döneminde ABD’nin İran’la yaşanan gerilim sırasında 1.500–1.600 arasında Patriot füzesi ve yaklaşık 200 THAAD önleyicisi kullandığı hesaplanmıştı.CSIS’in verilerine göre, bu yoğun kullanım sonucu Patriot stokları 2.300 seviyesinden 760–830 aralığına gerilerken, THAAD envanteri de 452 füzeden 234–278 aralığına düştü. Bu durumun, ABD’nin bölgesel ve küresel hava savunma kapasitesinde hissedilir bir açık yarattığı değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/katar-abd-iran-anlasmasi-icin-taslaklar-dolasimda-hurmuz-bogazinda-gerilim-tirmaniyor-1107774812.html

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, patriot, thaad, hava savunma sistemi, stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi (csis), pentagon, cnn