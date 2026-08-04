https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/katar-abd-iran-anlasmasi-icin-taslaklar-dolasimda-hurmuz-bogazinda-gerilim-tirmaniyor-1107774812.html

Katar: ABD-İran anlaşması için taslaklar dolaşımda, Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor

Katar: ABD-İran anlaşması için taslaklar dolaşımda, Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin taslak metinlerin dolaşımda olduğu belirtilirken, Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselmeye devam ediyor. Katar... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T19:34+0300

2026-08-04T19:34+0300

2026-08-04T19:37+0300

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin taslak metinlerin "dolaşımda olduğunu" ve sürecin "oldukça ileri bir aşamaya geldiğini" açıkladı.Ancak Katarlı yetkililer, bunun yalnızca kısa vadeli diplomatik bir çözüm arayışı olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında şu anda planlanmış doğrudan görüşmeler bulunmadığını belirtti.İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısıDiplomatik temaslara ilişkin olumlu mesajlara rağmen, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürüyor.İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ihracatına ve İran gemilerine yönelik deniz ablukasını sürdürmesine sessiz kalmayacaklarını söyledi.Rızai, Tahran'ın belirlediği güzergah dışında hiçbir sevkiyatın Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyeceklerini belirterek, farklı rotaları kullanacak ABD savaş gemilerinin hedef alınacağını ifade etti.Trump ile Tahran'ın açıklamaları çelişiyorABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta sonu İran'a yönelik planlanan "büyük saldırıyı" iptal ettikten sonra, görüşmelerin pazartesi günü yeniden başlayacağını açıklamıştı.İran ise Washington ile herhangi bir müzakere yürütmediğini belirterek Trump'ın açıklamalarını reddetti.Trump, salı günü sosyal medya hesabından İran yönetimini "inanılmaz derecede ikiyüzlü" olmakla suçladı. Ayrıca Tahran'ın anlaşmayı imzalaması için bunun "son şansı" olduğunu savundu. Ancak yeniden aday olmayacağını hatırlatan Trump, müzakereler konusunda herhangi bir zaman baskısı hissetmediğini de söyledi.İran'ın önceliği Umman ile görüşmelerİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise dün Tahran'ın önceliğinin ABD ile görüşmeler değil, Umman ile Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru oluşturulmasına yönelik müzakereler olduğunu açıkladı.Bekayi, daha önce gündeme gelen iki ayrı geçiş koridoru yerine tek bir koridor üzerinde çalışıldığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rubiodan-iran-anlasmasi-aciklamasi-umarim-en-yakin-zamanda-olur-1107772450.html

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