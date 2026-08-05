https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/baris-manconun-ailesinden-telif-haklarimiz-gasp-edildi-davasi-1107788105.html

Barış Manço'nun ailesinden 'telif haklarımız gasp edildi' davası

Barış Manço'nun ailesinden 'telif haklarımız gasp edildi' davası

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun ailesi, telif gelirlerinin gasp edildiğini iddia ederek Emre Grafson Müzik'e dava açtı. 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T13:25+0300

2026-08-05T13:25+0300

2026-08-05T13:25+0300

yaşam

barış manço

dava

telif hakkı

telif hakkı davası

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Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan ve 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun ailesi telif gelirlerinin gasp edildiği iddiasıyla Emre Grafson Müzik'e dava açtı. Aile, 2003'ten beri elde edilen gelirlerin tazmin edilmesini istedi.Dijital platformlardan elde edilen gelirler gizlendi iddiası Manço ailesi, dijital platform gelirlerinin kendilerinden gizlendiğini ve haklarının gasp edildiğini belirterek yasal süreç başlattı. Manço Ailesi'nin avukatı Abdi Bişar Alınak, İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davayla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Pek çok sanatçı gibi Manço Ailesi de eserlerin korunacağına inanarak yapım şirketine güvendi. Ancak dijital haklar dahil telif gelirleri Emre Plakçılık tarafından gasp edildi. Dostça çözüm arayışları sonuç vermeyince yargıya başvurmak zorunda kaldık." 2003 yılından beri olan gelirleri istedilerDava sonucunda Barış Manço'nun tüm eserlerinin Manço Ailesi'ne iadesi ve 2003 yılından dava bitimine kadar olan sürede Emre Grafson Müzik'in elde ettiği gelirlerin tespiti ve bu gelirlerin tazminat olarak ödenmesi isteniyor.

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barış manço, dava, telif hakkı, telif hakkı davası