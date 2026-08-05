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Barış Manço'nun ailesinden 'telif haklarımız gasp edildi' davası
Barış Manço'nun ailesinden 'telif haklarımız gasp edildi' davası
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Barış Manço'nun ailesi, telif gelirlerinin gasp edildiğini iddia ederek Emre Grafson Müzik'e dava açtı. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T13:25+0300
2026-08-05T13:25+0300
yaşam
barış manço
dava
telif hakkı
telif hakkı davası
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Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan ve 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun ailesi telif gelirlerinin gasp edildiği iddiasıyla Emre Grafson Müzik'e dava açtı. Aile, 2003'ten beri elde edilen gelirlerin tazmin edilmesini istedi.Dijital platformlardan elde edilen gelirler gizlendi iddiası Manço ailesi, dijital platform gelirlerinin kendilerinden gizlendiğini ve haklarının gasp edildiğini belirterek yasal süreç başlattı. Manço Ailesi'nin avukatı Abdi Bişar Alınak, İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davayla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Pek çok sanatçı gibi Manço Ailesi de eserlerin korunacağına inanarak yapım şirketine güvendi. Ancak dijital haklar dahil telif gelirleri Emre Plakçılık tarafından gasp edildi. Dostça çözüm arayışları sonuç vermeyince yargıya başvurmak zorunda kaldık." 2003 yılından beri olan gelirleri istedilerDava sonucunda Barış Manço'nun tüm eserlerinin Manço Ailesi'ne iadesi ve 2003 yılından dava bitimine kadar olan sürede Emre Grafson Müzik'in elde ettiği gelirlerin tespiti ve bu gelirlerin tazminat olarak ödenmesi isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/mahkemeden-amy-winehouseun-babasina-yaklasik-1-milyon-sterlinlik-tazminat-cezasi-1107660221.html
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barış manço, dava, telif hakkı, telif hakkı davası
barış manço, dava, telif hakkı, telif hakkı davası

Barış Manço'nun ailesinden 'telif haklarımız gasp edildi' davası

13:25 05.08.2026
© AABarış Manço'nun vasiyeti, vefatından 24 yıl sonra gündeme geldi
Barış Manço'nun vasiyeti, vefatından 24 yıl sonra gündeme geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AA
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Ünlü sanatçı Barış Manço'nun ailesi, telif gelirlerinin gasp edildiğini iddia ederek Emre Grafson Müzik'e dava açtı.
Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan ve 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun ailesi telif gelirlerinin gasp edildiği iddiasıyla Emre Grafson Müzik'e dava açtı. Aile, 2003'ten beri elde edilen gelirlerin tazmin edilmesini istedi.

Dijital platformlardan elde edilen gelirler gizlendi iddiası

Manço ailesi, dijital platform gelirlerinin kendilerinden gizlendiğini ve haklarının gasp edildiğini belirterek yasal süreç başlattı. Manço Ailesi'nin avukatı Abdi Bişar Alınak, İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davayla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Pek çok sanatçı gibi Manço Ailesi de eserlerin korunacağına inanarak yapım şirketine güvendi. Ancak dijital haklar dahil telif gelirleri Emre Plakçılık tarafından gasp edildi. Dostça çözüm arayışları sonuç vermeyince yargıya başvurmak zorunda kaldık."

2003 yılından beri olan gelirleri istediler

Dava sonucunda Barış Manço'nun tüm eserlerinin Manço Ailesi'ne iadesi ve 2003 yılından dava bitimine kadar olan sürede Emre Grafson Müzik'in elde ettiği gelirlerin tespiti ve bu gelirlerin tazminat olarak ödenmesi isteniyor.
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