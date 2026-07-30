https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/mahkemeden-amy-winehouseun-babasina-yaklasik-1-milyon-sterlinlik-tazminat-cezasi-1107660221.html

Mahkemeden Amy Winehouse'un babasına yaklaşık 1 milyon sterlinlik tazminat cezası

Mahkemeden Amy Winehouse'un babasına yaklaşık 1 milyon sterlinlik tazminat cezası

Sputnik Türkiye

İngiltere'de mahkeme, Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse'un, şarkıcının arkadaşlarına açtığı davayı haksız buldu. Mahkeme, Mitch Winehouse'un yaklaşık 950... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T13:13+0300

2026-07-30T13:13+0300

2026-07-30T13:13+0300

yaşam

amy winehouse

i̇ngiltere

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İngiltere'de görülen davada mahkeme, Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse'un, kızının kişisel eşyalarını açık artırmayla satan iki arkadaşına yönelik açtığı davayı haksız bularak yaklaşık 950 bin sterlin tazminat ödemesine karar verdi.Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, Amy Winehouse'un eski stilisti Naomi Parry ile arkadaşı Catriona Gourlay, şarkıcının kendilerine verdiği veya emanet ettiği kişisel eşyaları 2021-2023 yılları arasında açık artırmayla satışa çıkarmıştı.Mitch Winehouse ise söz konusu eşyaların satılmasına hakları olmadığını öne sürerek iki kadına dava açmıştı.155 parça eşya açık artırmada satıldıSatışı gerçekleştirilen 155 parça arasında Amy Winehouse'a ait kıyafetler, bale ayakkabıları, çantalar, küpeler, makyaj malzemeleri ve sanatçının 2011 yılındaki son turnesinde giydiği elbise de yer aldı.Dava sürecinde Mitch Winehouse, arkadaşlarının hafıza sorunlarından faydalanarak satıştan 1,4 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini iddia etti. Ancak mahkeme, Naomi Parry ve Catriona Gourlay'ın eşyaları kasıtlı olarak gizlemediğine ve Mitch Winehouse'un satış planından başından beri haberdar olduğuna hükmetti.'Asılsız suçlamalar yöneltti'Yargıç Sarah Clarke kararında, Mitch Winehouse'un temeli zayıf bir davayı ısrarla sürdürdüğünü ve iki kadına ciddi ancak asılsız suçlamalarda bulunduğunu belirtti. Kararda, bu suçlamaların davalıların itibarına, kariyerlerine, mali durumlarına ve sağlıklarına zarar verdiği ifade edildi.Mahkeme, Mitch Winehouse'un iki kadına yaklaşık 950 bin sterlin tazminat ödemesine karar verdi. Yargıç Clarke ayrıca, Amy Winehouse'un yaşamı boyunca arkadaşlarına ve çevresindeki insanlara karşı cömertliğiyle tanındığını da kararında hatırlattı.

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