https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/bahcelievlerde-4-katli-bina-coktu-ekipler-arama-calismasi-yapiyor-1107802750.html

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ekipler arama çalışması yapıyor

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ekipler arama çalışması yapıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Bahçelievler'de daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina çöktü. Ekipler binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürdürüyor. 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T21:40+0300

2026-08-05T21:40+0300

2026-08-05T21:41+0300

türki̇ye

bahçelievler

çökme

bina

bina çökmesi

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Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede bulunanlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekiplerin binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

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türki̇ye

bahçelievler

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bahçelievler, çökme, bina, bina çökmesi