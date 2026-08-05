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Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ekipler arama çalışması yapıyor
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ekipler arama çalışması yapıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Bahçelievler'de daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina çöktü. Ekipler binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürdürüyor. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
bahçelievler
çökme
bina
bina çökmesi
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Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede bulunanlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekiplerin binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/belcikada-acemi-suruculere-yuksek-performansli-otomobil-yasagi-gundemde-1107799400.html
türki̇ye
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bahçelievler, çökme, bina, bina çökmesi
bahçelievler, çökme, bina, bina çökmesi

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ekipler arama çalışması yapıyor

21:40 05.08.2026 (güncellendi: 21:41 05.08.2026)
© AA / Mehmet Ali DerdiyokBahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi
Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
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İstanbul Bahçelievler'de daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina çöktü. Ekipler binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürdürüyor.
Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bölgede bulunanlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekiplerin binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.
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