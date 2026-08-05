https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/bahcelievlerde-4-katli-bina-coktu-ekipler-arama-calismasi-yapiyor-1107802750.html
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ekipler arama çalışması yapıyor
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ekipler arama çalışması yapıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Bahçelievler'de daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina çöktü. Ekipler binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürdürüyor. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T21:40+0300
2026-08-05T21:40+0300
2026-08-05T21:41+0300
türki̇ye
bahçelievler
çökme
bina
bina çökmesi
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Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede bulunanlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekiplerin binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/belcikada-acemi-suruculere-yuksek-performansli-otomobil-yasagi-gundemde-1107799400.html
türki̇ye
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bahçelievler, çökme, bina, bina çökmesi
bahçelievler, çökme, bina, bina çökmesi
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ekipler arama çalışması yapıyor
21:40 05.08.2026 (güncellendi: 21:41 05.08.2026)
İstanbul Bahçelievler'de daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina çöktü. Ekipler binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürdürüyor.
Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bölgede bulunanlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekiplerin binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.