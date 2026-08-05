https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/aziz-yildirim-kizindan-ne-istiyorsunuz-diyerek-isyan-etmisti-bassavcilik-sorusturma-baslatti-1107795373.html
Aziz Yıldırım 'kızından ne istiyorsunuz' diyerek isyan etmişti: Başsavcılık soruşturma başlattı
Aziz Yıldırım 'kızından ne istiyorsunuz' diyerek isyan etmişti: Başsavcılık soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'la ilgili bazı sosyal medya hesaplarında hedef alınmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T15:53+0300
2026-08-05T15:53+0300
2026-08-05T15:53+0300
yaşam
aziz yıldırım
fenerbahçe
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
yaz yıldırım
suç duyurusu
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarından kızı Yaz Yıldırım'a yönelik saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Yıldırım geçen hafta yaptığı açıklamada 'Kızımdan ne istiyorsunuz' derken harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kızımdan ne istiyorsunuz diyerek isyan etmişti Yıldırım geçen hafta Yüksek Divan Kurulu'nda kızı Yaz Yıldırım'ın hedef gösterilmesiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Beni tenkit etmek kolay. Ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. İş hayatım belli, aile hayatım belli. Bana hakaret etmeden ne söylemek isterseniz, söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz ya? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum. Pazartesi günü, avukatlar onları şikayet edecekler. Eğer devlet bir şey yapmazsa, ben gerekeni yapacağım. Öyle sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası, babası var. Evlerine giderim şerefsizim. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya? 12-13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpek. Köpekler. Onlar köpekler. Birisi bayan galiba, ikisi erkek. Bak giderim evlerine. Korkmam bir şeyden. Hapise giderim, rahat yatarım."Başsavcılık soruşturma başlattıYıldırım bu açıklamaların ardından suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/fenerbahce-baskani-yildirimin-evinde-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1106895998.html
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aziz yıldırım, fenerbahçe, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, yaz yıldırım, suç duyurusu
aziz yıldırım, fenerbahçe, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, yaz yıldırım, suç duyurusu
Aziz Yıldırım 'kızından ne istiyorsunuz' diyerek isyan etmişti: Başsavcılık soruşturma başlattı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'la ilgili bazı sosyal medya hesaplarında hedef alınmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da harekete geçerek soruşturma talimatı verdi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarından kızı Yaz Yıldırım'a yönelik saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Yıldırım geçen hafta yaptığı açıklamada 'Kızımdan ne istiyorsunuz' derken harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Kızımdan ne istiyorsunuz diyerek isyan etmişti
Yıldırım geçen hafta Yüksek Divan Kurulu'nda kızı Yaz Yıldırım'ın hedef gösterilmesiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
"Beni tenkit etmek kolay. Ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. İş hayatım belli, aile hayatım belli. Bana hakaret etmeden ne söylemek isterseniz, söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz ya? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum. Pazartesi günü, avukatlar onları şikayet edecekler. Eğer devlet bir şey yapmazsa, ben gerekeni yapacağım. Öyle sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası, babası var. Evlerine giderim şerefsizim. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya? 12-13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpek. Köpekler. Onlar köpekler. Birisi bayan galiba, ikisi erkek. Bak giderim evlerine. Korkmam bir şeyden. Hapise giderim, rahat yatarım."
Başsavcılık soruşturma başlattı
Yıldırım bu açıklamaların ardından suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi.