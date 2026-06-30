https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/fenerbahce-baskani-yildirimin-evinde-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1106895998.html
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın evinde bir kadın hayatını kaybetti
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın evinde bir kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek üzere Yıldırım ailesinin evine giden kuaför çalışanı Derya Gündoğdu, evde... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T20:02+0300
2026-06-30T20:02+0300
2026-06-30T20:02+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
ölüm
ölüm nedeni
şüpheli ölüm
ölüm nedenleri
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Uzun yıllardır özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına hizmet verdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlandı ve yere yığıldı.İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Habertürk'ün haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündoğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme başlatırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldı. Gündoğdu'nun ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/fenerbahcenin-vefat-eden-eski-yoneticisi-dervis-koksal-ozbek-icin-toren-duzenlendi-aziz-yildirim-1106401904.html
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aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ölüm, ölüm nedeni, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ölüm, ölüm nedeni, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın evinde bir kadın hayatını kaybetti
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek üzere Yıldırım ailesinin evine giden kuaför çalışanı Derya Gündoğdu, evde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Uzun yıllardır özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına hizmet verdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlandı ve yere yığıldı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Habertürk'ün haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündoğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekipleri evde inceleme başlatırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldı. Gündoğdu'nun ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.