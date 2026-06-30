https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/fenerbahce-baskani-yildirimin-evinde-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1106895998.html

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın evinde bir kadın hayatını kaybetti

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın evinde bir kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek üzere Yıldırım ailesinin evine giden kuaför çalışanı Derya Gündoğdu, evde... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T20:02+0300

2026-06-30T20:02+0300

2026-06-30T20:02+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

ölüm

ölüm nedeni

şüpheli ölüm

ölüm nedenleri

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Uzun yıllardır özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına hizmet verdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlandı ve yere yığıldı.İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Habertürk'ün haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündoğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme başlatırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldı. Gündoğdu'nun ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

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aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ölüm, ölüm nedeni, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri