https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/azerbaycandan-filistin-buyukelciligine-dev-mali-destek-1107785123.html
Azerbaycan'dan Filistin Büyükelçiliği'ne dev mali destek
Azerbaycan'dan Filistin Büyükelçiliği'ne dev mali destek
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devleti'nin Bakü Büyükelçiliği'ne finansal destek sağlanmasını öngören resmi protokolü imzalayarak onayladı... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T12:22+0300
2026-08-05T12:22+0300
2026-08-05T12:22+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇lham aliyev
filistin
azerbaycan
bakü
cumhurbaşkanlığı
dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
haberler
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Filistin dışişleri bakanlıkları arasında 10 Temmuz tarihinde Bakü'de imzalanan mali destek protokolü için nihai onayı verdi.Kararın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in Bakü Büyükelçiliği bünyesine aktarılacak yardımı kapsayan yasal prosedürlerin tamamlandığını Filistin hükümetine resmen bildirecek. Azerbaycan, benzer nitelikteki bir mali yardım anlaşmasını ilk olarak 2011 yılında onaylamış ve Filistin'in Bakü'deki diplomatik misyonuna destek sağlamıştı.Bakü'nün denge politikası ve i̇ki devletli çözüm vurgusuİki ülke arasında 1992 yılında kurulan diplomatik ilişkiler, insani yardım ve uluslararası platformlardaki karşılıklı desteklerle gelişmeye devam ediyor. Bakü yönetimi, bir yandan İsrail ile stratejik ortaklığını sürdürürken diğer yandan Filistin konusunda Birleşmiş Milletler kararlarını temel alan net bir tutum sergiliyor.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti kurulmasını kapsayan iki devletli çözüm vizyonuna destek verdiklerini her fırsatta yeniliyor. Onaylanan bu son protokol, Bakü'nün Orta Doğu'da dengeli diplomasi anlayışını sürdürdüğünü ve Filistin halkına yönelik insani ile diplomatik taahhütlerine bağlı kaldığını bir kez daha gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/husiler-kizildenizde-suudi-arabistana-ait--petrol-tankeri-balistik-fuzelerle-hedef-alindi-1107782550.html
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i̇lham aliyev, filistin, azerbaycan, bakü, cumhurbaşkanlığı, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, haberler
i̇lham aliyev, filistin, azerbaycan, bakü, cumhurbaşkanlığı, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, haberler
Azerbaycan'dan Filistin Büyükelçiliği'ne dev mali destek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devleti'nin Bakü Büyükelçiliği'ne finansal destek sağlanmasını öngören resmi protokolü imzalayarak onayladı. Bakü'de imzalanan bu kritik protokol ile Filistin'in diplomatik temsilciliğinin faaliyetlerine yönelik mali ve teknik desteğin hukuki çerçevesi resmen yürürlüğe girdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Filistin dışişleri bakanlıkları arasında 10 Temmuz tarihinde Bakü'de imzalanan mali destek protokolü için nihai onayı verdi.
Kararın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı
, Filistin'in Bakü Büyükelçiliği
bünyesine aktarılacak yardımı kapsayan yasal prosedürlerin tamamlandığını Filistin
hükümetine resmen bildirecek. Azerbaycan, benzer nitelikteki bir mali
yardım anlaşmasını ilk olarak 2011 yılında onaylamış ve Filistin'in Bakü'deki diplomatik misyonuna destek sağlamıştı.
Bakü'nün denge politikası ve i̇ki devletli çözüm vurgusu
İki ülke arasında 1992 yılında kurulan diplomatik ilişkiler
, insani yardım ve uluslararası platformlardaki karşılıklı desteklerle gelişmeye devam ediyor. Bakü yönetimi, bir yandan İsrail
ile stratejik ortaklığını sürdürürken diğer yandan Filistin konusunda Birleşmiş Milletler
kararlarını temel alan net bir tutum sergiliyor.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
, Doğu Kudüs
başkentli bağımsız Filistin devleti
kurulmasını kapsayan iki devletli çözüm
vizyonuna destek verdiklerini her fırsatta yeniliyor. Onaylanan bu son protokol, Bakü'nün Orta Doğu'da dengeli diplomasi anlayışını sürdürdüğünü ve Filistin halkına yönelik insani ile diplomatik taahhütlerine bağlı kaldığını bir kez daha gösterdi.