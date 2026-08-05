https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/azerbaycandan-filistin-buyukelciligine-dev-mali-destek-1107785123.html

Azerbaycan'dan Filistin Büyükelçiliği'ne dev mali destek

Azerbaycan'dan Filistin Büyükelçiliği'ne dev mali destek

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devleti'nin Bakü Büyükelçiliği'ne finansal destek sağlanmasını öngören resmi protokolü imzalayarak onayladı... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T12:22+0300

2026-08-05T12:22+0300

2026-08-05T12:22+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇lham aliyev

filistin

azerbaycan

bakü

cumhurbaşkanlığı

dışişleri bakanlığı

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

haberler

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Filistin dışişleri bakanlıkları arasında 10 Temmuz tarihinde Bakü'de imzalanan mali destek protokolü için nihai onayı verdi.Kararın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in Bakü Büyükelçiliği bünyesine aktarılacak yardımı kapsayan yasal prosedürlerin tamamlandığını Filistin hükümetine resmen bildirecek. Azerbaycan, benzer nitelikteki bir mali yardım anlaşmasını ilk olarak 2011 yılında onaylamış ve Filistin'in Bakü'deki diplomatik misyonuna destek sağlamıştı.Bakü'nün denge politikası ve i̇ki devletli çözüm vurgusuİki ülke arasında 1992 yılında kurulan diplomatik ilişkiler, insani yardım ve uluslararası platformlardaki karşılıklı desteklerle gelişmeye devam ediyor. Bakü yönetimi, bir yandan İsrail ile stratejik ortaklığını sürdürürken diğer yandan Filistin konusunda Birleşmiş Milletler kararlarını temel alan net bir tutum sergiliyor.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti kurulmasını kapsayan iki devletli çözüm vizyonuna destek verdiklerini her fırsatta yeniliyor. Onaylanan bu son protokol, Bakü'nün Orta Doğu'da dengeli diplomasi anlayışını sürdürdüğünü ve Filistin halkına yönelik insani ile diplomatik taahhütlerine bağlı kaldığını bir kez daha gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/husiler-kizildenizde-suudi-arabistana-ait--petrol-tankeri-balistik-fuzelerle-hedef-alindi-1107782550.html

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i̇lham aliyev, filistin, azerbaycan, bakü, cumhurbaşkanlığı, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, haberler