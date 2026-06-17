https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abde-rusyadan-dogalgaz-ithalatina-yonelik-yasagin-ilk-asamasi-yururlukte-1106559826.html

AB’de Rusya'dan doğalgaz ithalatına yönelik yasağın ilk aşaması yürürlükte

AB’de Rusya'dan doğalgaz ithalatına yönelik yasağın ilk aşaması yürürlükte

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), Rus enerjisine bağımlılığı kademeli olarak azaltma planı kapsamında Rusya’dan boru hattı yoluyla doğal gaz ithalatını sınırlayan... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T01:21+0300

2026-06-17T01:21+0300

2026-06-17T01:21+0300

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Avrupa Birliği’nde (AB), Rusya’dan boru hattı gazı ithalatına getirilen yasağın ilk aşaması bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Bu adım, Birliğin Rus enerji kaynaklarından kademeli olarak vazgeçilmesini öngören ve Rus gazına bağımlılığı azaltmayı hedefleyen AB regülasyonunun bir parçasını oluşturuyor.Yeni düzenleme uyarınca, bugünden itibaren özellikle Rusya’dan boru hattı yoluyla sağlanan doğal gazın kısa vadeli sözleşmelerle tedarikine yasak getirildi.Söz konusu regülasyon, Ocak 2026’da AB Konseyi tarafından nihai olarak onaylanmıştı. Düzenleme, AB'nin Rus gazı ithalatını 2027 yılı sonuna kadar tamamen sonlandırmasını öngörüyor.Ancak söz konusu önlem, AB içinde yoğun tartışmalara yol açmış durumda. Macaristan ve Slovakya, regülasyona karşı AB Adalet Divanı’nda dava açtı. Bu ülkeler, getirilen mekanizmanın fiilen bir yaptırım aracı olduğunu, bu nedenle farklı bir hukuki prosedürle ve üye ülkelerin oybirliğiyle kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.Düzenlemeye karşı ayrı bir dava da İsviçre merkezli Nord Stream 2 AG şirketi tarafından açıldı. “Kuzey Akım-2” boru hattının işletmecisi olan şirket, regülasyonun tamamen ya da temel hükümlerinin iptalini talep ediyor. Şirket, yasakların fiilen boru hattını ticari amaçla kullanma imkanını ortadan kaldırdığını ileri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/kuzey-akim-2nin-operatoru-nord-stream-2-ag-abnin-gaz-yasagina-karsi-dava-acti-1106516093.html

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