https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/1107790978.html

Türkiye onları konuştu: 34 yıl sonra dünyaya gelen çocuklarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmişlerdi

Türkiye onları konuştu: 34 yıl sonra dünyaya gelen çocuklarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmişlerdi

Sputnik Türkiye

Evliliklerinin 34'üncü yılında ikiz kız çocuğu sahibi olan Doğan ailesi Anıtkabir'e yaptıkları ziyaret sonrasında sosyal medyada gündem oldu. 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T13:59+0300

2026-08-05T13:59+0300

2026-08-05T13:59+0300

yaşam

tüp bebek

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Adıyaman'da yaşayan ve evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada gündem olan Doğan ailesi çocuklarıyla yaşadıkları mutluluğu paylaştı. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çifte çok sayıda tebrik ve destek mesajı geldi. 8 yıl önce hayallerine kavuştularKarapınar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Abuzer ve 58 yaşındaki Zeynep Doğan çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için çeşitli tedavi yöntemlerine başvurdu.Doktorların önerisiyle tüp bebek tedavisi gören çift, 2018'de dünyaya gelen ikiz kızları Tekbir ve Havva ile 34 yıl sonra evlat sevinci yaşadı. Çocuklarıyla gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla hikayeleri geniş kitlelere ulaşan aile, çok sayıda tebrik ve destek mesajı aldı. Doğan çifti, 8 yıldır kızlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.Baba olduktan sonra hayatım değiştiAbuzer Doğan da baba olduktan sonra hayatının değiştiğini anlattı. Herkesin çocuk sahibi olmasını dileyen Doğan, "Ben herkesin bu duyguyu tatmasını isterim. Çok güzel bir mutluluk. Eskiden işten eve geldiğimde kahveye gider, gece geç saatlere kadar vakit geçirirdim. Şimdi ise işten çıkar çıkmaz eve geliyor, çocuklarımla ilgileniyorum." dedi.Çocuklarıyla güçlü bir bağ kurduğunu dile getiren Doğan, "Çocuklarımla çok iyi bir diyaloğum var. Onlarla zaman geçirmekten mutluluk duyuyorum. Kendi çocuğun olunca hiçbir zorluğu kalmıyor. Medyada zaman zaman çocuklara zarar verildiğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bana göre bu, meyve veren bir ağacı kesmek gibi." diye konuştu.Anne olmak dünyanın en güzel duygusuAnne Zeynep Doğan ise annelik duygusunu yaşamanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirterek, "Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

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tüp bebek