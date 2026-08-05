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Türkiye onları konuştu: 34 yıl sonra dünyaya gelen çocuklarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmişlerdi
Türkiye onları konuştu: 34 yıl sonra dünyaya gelen çocuklarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmişlerdi
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Evliliklerinin 34'üncü yılında ikiz kız çocuğu sahibi olan Doğan ailesi Anıtkabir'e yaptıkları ziyaret sonrasında sosyal medyada gündem oldu. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-05T13:59+0300
yaşam
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Adıyaman'da yaşayan ve evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada gündem olan Doğan ailesi çocuklarıyla yaşadıkları mutluluğu paylaştı. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çifte çok sayıda tebrik ve destek mesajı geldi. 8 yıl önce hayallerine kavuştularKarapınar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Abuzer ve 58 yaşındaki Zeynep Doğan çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için çeşitli tedavi yöntemlerine başvurdu.Doktorların önerisiyle tüp bebek tedavisi gören çift, 2018'de dünyaya gelen ikiz kızları Tekbir ve Havva ile 34 yıl sonra evlat sevinci yaşadı. Çocuklarıyla gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla hikayeleri geniş kitlelere ulaşan aile, çok sayıda tebrik ve destek mesajı aldı. Doğan çifti, 8 yıldır kızlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.Baba olduktan sonra hayatım değiştiAbuzer Doğan da baba olduktan sonra hayatının değiştiğini anlattı. Herkesin çocuk sahibi olmasını dileyen Doğan, "Ben herkesin bu duyguyu tatmasını isterim. Çok güzel bir mutluluk. Eskiden işten eve geldiğimde kahveye gider, gece geç saatlere kadar vakit geçirirdim. Şimdi ise işten çıkar çıkmaz eve geliyor, çocuklarımla ilgileniyorum." dedi.Çocuklarıyla güçlü bir bağ kurduğunu dile getiren Doğan, "Çocuklarımla çok iyi bir diyaloğum var. Onlarla zaman geçirmekten mutluluk duyuyorum. Kendi çocuğun olunca hiçbir zorluğu kalmıyor. Medyada zaman zaman çocuklara zarar verildiğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bana göre bu, meyve veren bir ağacı kesmek gibi." diye konuştu.Anne olmak dünyanın en güzel duygusuAnne Zeynep Doğan ise annelik duygusunu yaşamanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirterek, "Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.
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tüp bebek
tüp bebek

Türkiye onları konuştu: 34 yıl sonra dünyaya gelen çocuklarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmişlerdi

13:59 05.08.2026
© Orhan PehlülAdıyaman ikiz bebekler
Adıyaman ikiz bebekler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© Orhan Pehlül
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Evliliklerinin 34'üncü yılında ikiz kız çocuğu sahibi olan Doğan ailesi Anıtkabir'e yaptıkları ziyaret sonrasında sosyal medyada gündem oldu.
Adıyaman'da yaşayan ve evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada gündem olan Doğan ailesi çocuklarıyla yaşadıkları mutluluğu paylaştı. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çifte çok sayıda tebrik ve destek mesajı geldi.
© Orhan PehlülAdıyaman ikiz bebekler
Adıyaman ikiz bebekler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
Adıyaman ikiz bebekler
© Orhan Pehlül

8 yıl önce hayallerine kavuştular

Karapınar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Abuzer ve 58 yaşındaki Zeynep Doğan çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için çeşitli tedavi yöntemlerine başvurdu.
Doktorların önerisiyle tüp bebek tedavisi gören çift, 2018'de dünyaya gelen ikiz kızları Tekbir ve Havva ile 34 yıl sonra evlat sevinci yaşadı. Çocuklarıyla gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla hikayeleri geniş kitlelere ulaşan aile, çok sayıda tebrik ve destek mesajı aldı. Doğan çifti, 8 yıldır kızlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.
© Orhan PehlülAdıyaman ikiz bebekler
Adıyaman ikiz bebekler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
Adıyaman ikiz bebekler
© Orhan Pehlül

Baba olduktan sonra hayatım değişti

Abuzer Doğan da baba olduktan sonra hayatının değiştiğini anlattı. Herkesin çocuk sahibi olmasını dileyen Doğan, "Ben herkesin bu duyguyu tatmasını isterim. Çok güzel bir mutluluk. Eskiden işten eve geldiğimde kahveye gider, gece geç saatlere kadar vakit geçirirdim. Şimdi ise işten çıkar çıkmaz eve geliyor, çocuklarımla ilgileniyorum." dedi.
© Orhan PehlülAdıyaman ikiz bebekler
Adıyaman ikiz bebekler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
Adıyaman ikiz bebekler
© Orhan Pehlül
Çocuklarıyla güçlü bir bağ kurduğunu dile getiren Doğan, "Çocuklarımla çok iyi bir diyaloğum var. Onlarla zaman geçirmekten mutluluk duyuyorum. Kendi çocuğun olunca hiçbir zorluğu kalmıyor. Medyada zaman zaman çocuklara zarar verildiğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bana göre bu, meyve veren bir ağacı kesmek gibi." diye konuştu.
© Orhan PehlülAdıyaman ikiz bebekler
Adıyaman ikiz bebekler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
Adıyaman ikiz bebekler
© Orhan Pehlül

Anne olmak dünyanın en güzel duygusu

Anne Zeynep Doğan ise annelik duygusunu yaşamanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirterek, "Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.
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