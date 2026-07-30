https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/arastirma-ilk-2-yasta-seker-tuketimini-sinirlamak-demans-riskini-azaltabilir-1107664187.html
Araştırma: İlk 2 yaşta şeker tüketimini sınırlamak demans riskini azaltabilir
Araştırma: İlk 2 yaşta şeker tüketimini sınırlamak demans riskini azaltabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, yaşamın ilk iki yılında şeker tüketiminin sınırlandırılmasının ilerleyen yaşlarda beyin sağlığını koruyabileceğini ortaya koydu. Bulgular... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T15:57+0300
2026-07-30T15:57+0300
2026-07-30T15:58+0300
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Bilim insanları, yaşamın ilk iki yılında şeker tüketiminin sınırlandırılmasının ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini gösteren yeni bir araştırma yayımladı.Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ve Neurology dergisinde yayımlanan çalışmada, Birleşik Krallık'ta II. Dünya Savaşı sonrasında şeker karnesinin kaldırılmasıyla oluşan beslenme değişiklikleri incelendi.Araştırmacılar, yaklaşık 65 bin kişinin yer aldığı UK Biobank verilerini analiz ederek, şeker kısıtlamasının uygulandığı dönemde ilk iki yaşını geçiren bireylerle, kısıtlamanın sona ermesinin ardından doğanları karşılaştırdı.Demans riski yüzde 23 daha düşük bulunduAraştırmanın sonuçlarına göre, yaşamın ilk iki yılında daha az şekere maruz kalan kişilerde demans görülme riski yaklaşık yüzde 23 daha düşük olarak hesaplandı. Ayrıca bu grupta demans tanısının ortalama 2,5 yıl daha geç konulduğu belirlendi.Araştırmanın yazarlarından Jiazhen Zheng, "Bulgularımız, yaşamın en erken dönemlerinde şeker tüketimini sınırlandırmanın beyin sağlığı açısından uzun vadeli faydalar sağlayabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan araştırmacılar, elde edilen bulguların doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bilim-insanlari-acikladi-als-icin-erken-uyari-saglayan-kan-testi-gelistirildi-1107660373.html
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bilim, şeker, bebek, sağlıklı yaşam, araştırma
bilim, şeker, bebek, sağlıklı yaşam, araştırma
Araştırma: İlk 2 yaşta şeker tüketimini sınırlamak demans riskini azaltabilir
15:57 30.07.2026 (güncellendi: 15:58 30.07.2026)
Yeni bir araştırma, yaşamın ilk iki yılında şeker tüketiminin sınırlandırılmasının ilerleyen yaşlarda beyin sağlığını koruyabileceğini ortaya koydu. Bulgular, erken dönemde düşük şeker tüketen kişilerde demans riskinin yüzde 23 daha düşük olabileceğine işaret ediyor.
Bilim insanları, yaşamın ilk iki yılında şeker tüketiminin sınırlandırılmasının ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini gösteren yeni bir araştırma yayımladı.
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ve Neurology dergisinde yayımlanan çalışmada, Birleşik Krallık'ta II. Dünya Savaşı sonrasında şeker karnesinin kaldırılmasıyla oluşan beslenme değişiklikleri incelendi.
Araştırmacılar, yaklaşık 65 bin kişinin yer aldığı UK Biobank verilerini analiz ederek, şeker kısıtlamasının uygulandığı dönemde ilk iki yaşını geçiren bireylerle, kısıtlamanın sona ermesinin ardından doğanları karşılaştırdı.
Demans riski yüzde 23 daha düşük bulundu
Araştırmanın sonuçlarına göre, yaşamın ilk iki yılında daha az şekere maruz kalan kişilerde demans görülme riski yaklaşık yüzde 23 daha düşük olarak hesaplandı. Ayrıca bu grupta demans tanısının ortalama 2,5 yıl daha geç konulduğu belirlendi.
Araştırmanın yazarlarından Jiazhen Zheng, "Bulgularımız, yaşamın en erken dönemlerinde şeker tüketimini sınırlandırmanın beyin sağlığı açısından uzun vadeli faydalar sağlayabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan araştırmacılar, elde edilen bulguların doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.