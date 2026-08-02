https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erdogana-suikast-girisimi-firari-feto-uyesine-yardim-eden-supheli-tutuklandi-1107724643.html

Erdoğan'a suikast girişimi: Firari FETÖ üyesine yardım eden şüpheli tutuklandı

Erdoğan'a suikast girişimi: Firari FETÖ üyesine yardım eden şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan timdeki firari... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T18:52+0300

2026-08-02T18:52+0300

2026-08-02T18:52+0300

türki̇ye

burkay karatepe

fetullahçı terör örgütü

fetö

sim kart

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Ö.A. yakalandı.Şüpheli Ö.A'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensubu Karatepe'ye kendi SIM kartını verdiği ve deprem konutları çevresinde saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A., sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/cumhurbaskani-erdogana-15-temmuz-darbe-girisiminde-suikast-tesebbusunde-bulunan-fetocu-yakalandi-1107702795.html

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Sputnik Türkiye

burkay karatepe, fetullahçı terör örgütü, fetö, sim kart, konut, yardım, mali yardım, insani yardım, sosyal yardım