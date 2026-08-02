https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erdogana-suikast-girisimi-firari-feto-uyesine-yardim-eden-supheli-tutuklandi-1107724643.html
Erdoğan'a suikast girişimi: Firari FETÖ üyesine yardım eden şüpheli tutuklandı
Erdoğan'a suikast girişimi: Firari FETÖ üyesine yardım eden şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan timdeki firari... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-02T18:52+0300
2026-08-02T18:52+0300
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burkay karatepe
fetullahçı terör örgütü
fetö
sim kart
konut
yardım
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sosyal yardım
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Ö.A. yakalandı.Şüpheli Ö.A'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensubu Karatepe'ye kendi SIM kartını verdiği ve deprem konutları çevresinde saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A., sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/cumhurbaskani-erdogana-15-temmuz-darbe-girisiminde-suikast-tesebbusunde-bulunan-fetocu-yakalandi-1107702795.html
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burkay karatepe, fetullahçı terör örgütü, fetö, sim kart, konut, yardım, mali yardım, insani yardım, sosyal yardım
burkay karatepe, fetullahçı terör örgütü, fetö, sim kart, konut, yardım, mali yardım, insani yardım, sosyal yardım
Erdoğan'a suikast girişimi: Firari FETÖ üyesine yardım eden şüpheli tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan timdeki firari Burkay Karatepe'yle bağlantısı olduğu belirlenen Ö.A. tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Ö.A. yakalandı.
Şüpheli Ö.A'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensubu Karatepe'ye kendi SIM kartını verdiği ve deprem konutları çevresinde saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A., sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.