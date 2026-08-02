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Erdoğan'a suikast girişimi: Firari FETÖ üyesine yardım eden şüpheli tutuklandı
Erdoğan'a suikast girişimi: Firari FETÖ üyesine yardım eden şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan timdeki firari... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Ö.A. yakalandı.Şüpheli Ö.A'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensubu Karatepe'ye kendi SIM kartını verdiği ve deprem konutları çevresinde saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A., sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/cumhurbaskani-erdogana-15-temmuz-darbe-girisiminde-suikast-tesebbusunde-bulunan-fetocu-yakalandi-1107702795.html
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burkay karatepe, fetullahçı terör örgütü, fetö, sim kart, konut, yardım, mali yardım, insani yardım, sosyal yardım
burkay karatepe, fetullahçı terör örgütü, fetö, sim kart, konut, yardım, mali yardım, insani yardım, sosyal yardım

Erdoğan'a suikast girişimi: Firari FETÖ üyesine yardım eden şüpheli tutuklandı

18:52 02.08.2026
© AA / Afyonkarahisar Emniyet MüdürlüğüFirari FETÖ üyesine yardım eden Ö.A. tutuklandı
Firari FETÖ üyesine yardım eden Ö.A. tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA / Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan timdeki firari Burkay Karatepe'yle bağlantısı olduğu belirlenen Ö.A. tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Ö.A. yakalandı.
Şüpheli Ö.A'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensubu Karatepe'ye kendi SIM kartını verdiği ve deprem konutları çevresinde saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A., sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişiminde suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü yakalandı
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