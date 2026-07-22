https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/lantratova-bati-rusyanin-tarihini-calmaya-ve-ukraynadaki-neo-nazi-rejimini-aklamaya-calisiyor-1107469167.html

Lantratova: Batı, Rusya’nın tarihini çalmaya ve Ukrayna’daki neo-Nazi rejimini aklamaya çalışıyor

Lantratova: Batı, Rusya’nın tarihini çalmaya ve Ukrayna’daki neo-Nazi rejimini aklamaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı ders kitaplarında Rusya tarihinin çarpıtıldığını ve Ukrayna’daki “neo-Nazi rejimin” aklanmaya... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T19:07+0300

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yana lantratova

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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı ders kitaplarında Rusya tarihinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını ve Ukrayna’daki "neo-Nazi rejiminin" aklanmaya çalışıldığını vurgulayarak, Batı'nın uzun süredir Rusya'nın tarihini "çalmayı" hedeflediğini belirtti. Lantratova, Kiev rejiminin sivillere yönelik işlediği suçların tüm dünyaya duyurulması gerektiğini ifade etti."Rossiya Segodnya" medya grubunun uluslararası multimedya basın merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lantratova, Uluslararası Halk Mahkemesi’nin “Kiev rejiminin Konstantinovka kentindeki sivil Rus nüfusa karşı işlediği suçlar” başlıklı raporuna dikkat çekti. Bu raporun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eylemlerine dair gerçeklerin uluslararası kamuoyu tarafından tüm şeffaflığıyla öğrenilmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.Rusya’ya karşı geçmişte olduğu gibi bugün de kapsamlı bir "bilgi savaşı" yürütüldüğünün altını çizen Lantratova, sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya

batı

ukrayna

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yana lantratova, rusya, batı, ukrayna, rossiya segodnya, ukrayna silahlı kuvvetleri, neonazi, abd, i̇ngiltere