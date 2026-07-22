https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/lantratova-bati-rusyanin-tarihini-calmaya-ve-ukraynadaki-neo-nazi-rejimini-aklamaya-calisiyor-1107469167.html
Lantratova: Batı, Rusya’nın tarihini çalmaya ve Ukrayna’daki neo-Nazi rejimini aklamaya çalışıyor
Lantratova: Batı, Rusya’nın tarihini çalmaya ve Ukrayna’daki neo-Nazi rejimini aklamaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı ders kitaplarında Rusya tarihinin çarpıtıldığını ve Ukrayna’daki “neo-Nazi rejimin” aklanmaya... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T19:07+0300
2026-07-22T19:07+0300
2026-07-22T19:07+0300
dünya
yana lantratova
rusya
batı
ukrayna
rossiya segodnya
ukrayna silahlı kuvvetleri
neonazi
abd
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/12/1107356392_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e00ab70c8e8eb9aea3ff4a34ff8f660.jpg
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı ders kitaplarında Rusya tarihinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını ve Ukrayna’daki "neo-Nazi rejiminin" aklanmaya çalışıldığını vurgulayarak, Batı'nın uzun süredir Rusya'nın tarihini "çalmayı" hedeflediğini belirtti. Lantratova, Kiev rejiminin sivillere yönelik işlediği suçların tüm dünyaya duyurulması gerektiğini ifade etti."Rossiya Segodnya" medya grubunun uluslararası multimedya basın merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lantratova, Uluslararası Halk Mahkemesi’nin “Kiev rejiminin Konstantinovka kentindeki sivil Rus nüfusa karşı işlediği suçlar” başlıklı raporuna dikkat çekti. Bu raporun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eylemlerine dair gerçeklerin uluslararası kamuoyu tarafından tüm şeffaflığıyla öğrenilmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.Rusya’ya karşı geçmişte olduğu gibi bugün de kapsamlı bir "bilgi savaşı" yürütüldüğünün altını çizen Lantratova, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharova-bati-donbassta-sivillerin-oldurulmesini-destekliyor-1107460204.html
rusya
batı
ukrayna
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/12/1107356392_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1c0664fbf01bcd1c3bbca02f44edbe0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yana lantratova, rusya, batı, ukrayna, rossiya segodnya, ukrayna silahlı kuvvetleri, neonazi, abd, i̇ngiltere
yana lantratova, rusya, batı, ukrayna, rossiya segodnya, ukrayna silahlı kuvvetleri, neonazi, abd, i̇ngiltere
Lantratova: Batı, Rusya’nın tarihini çalmaya ve Ukrayna’daki neo-Nazi rejimini aklamaya çalışıyor
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı ders kitaplarında Rusya tarihinin çarpıtıldığını ve Ukrayna’daki “neo-Nazi rejimin” aklanmaya çalışıldığını belirterek, Kiev rejiminin sivillere karşı işlediği suçların dünyaya anlatılması gerektiğini söyledi.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı ders kitaplarında Rusya tarihinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını ve Ukrayna’daki "neo-Nazi rejiminin" aklanmaya çalışıldığını vurgulayarak, Batı'nın uzun süredir Rusya'nın tarihini "çalmayı" hedeflediğini belirtti. Lantratova, Kiev rejiminin sivillere yönelik işlediği suçların tüm dünyaya duyurulması gerektiğini ifade etti.
"Rossiya Segodnya" medya grubunun uluslararası multimedya basın merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lantratova, Uluslararası Halk Mahkemesi’nin “Kiev rejiminin Konstantinovka kentindeki sivil Rus nüfusa karşı işlediği suçlar” başlıklı raporuna dikkat çekti. Bu raporun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eylemlerine dair gerçeklerin uluslararası kamuoyu tarafından tüm şeffaflığıyla öğrenilmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.
Rusya’ya karşı geçmişte olduğu gibi bugün de kapsamlı bir "bilgi savaşı" yürütüldüğünün altını çizen Lantratova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Tarihimizi bizden çalmaya daha önce de giriştiler; ders kitapları sanki İkinci Dünya Savaşı’nı yalnızca ABD ve İngiltere kazanmış gibi yeniden yazıldı. Bugün ise Ukrayna’daki neo-Nazi rejimi aklanmaya çalışılıyor. Doğruları örtbas etmeyi amaçlayan bu tür bilgi saldırıları devam edecektir.