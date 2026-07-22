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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/lantratova-bati-rusyanin-tarihini-calmaya-ve-ukraynadaki-neo-nazi-rejimini-aklamaya-calisiyor-1107469167.html
Lantratova: Batı, Rusya’nın tarihini çalmaya ve Ukrayna’daki neo-Nazi rejimini aklamaya çalışıyor
Lantratova: Batı, Rusya’nın tarihini çalmaya ve Ukrayna’daki neo-Nazi rejimini aklamaya çalışıyor
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı ders kitaplarında Rusya tarihinin çarpıtıldığını ve Ukrayna’daki “neo-Nazi rejimin” aklanmaya... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T19:07+0300
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı ders kitaplarında Rusya tarihinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını ve Ukrayna’daki "neo-Nazi rejiminin" aklanmaya çalışıldığını vurgulayarak, Batı'nın uzun süredir Rusya'nın tarihini "çalmayı" hedeflediğini belirtti. Lantratova, Kiev rejiminin sivillere yönelik işlediği suçların tüm dünyaya duyurulması gerektiğini ifade etti."Rossiya Segodnya" medya grubunun uluslararası multimedya basın merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lantratova, Uluslararası Halk Mahkemesi’nin “Kiev rejiminin Konstantinovka kentindeki sivil Rus nüfusa karşı işlediği suçlar” başlıklı raporuna dikkat çekti. Bu raporun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eylemlerine dair gerçeklerin uluslararası kamuoyu tarafından tüm şeffaflığıyla öğrenilmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.Rusya’ya karşı geçmişte olduğu gibi bugün de kapsamlı bir "bilgi savaşı" yürütüldüğünün altını çizen Lantratova, sözlerini şöyle sürdürdü:
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yana lantratova, rusya, batı, ukrayna, rossiya segodnya, ukrayna silahlı kuvvetleri, neonazi, abd, i̇ngiltere
yana lantratova, rusya, batı, ukrayna, rossiya segodnya, ukrayna silahlı kuvvetleri, neonazi, abd, i̇ngiltere

Lantratova: Batı, Rusya’nın tarihini çalmaya ve Ukrayna’daki neo-Nazi rejimini aklamaya çalışıyor

19:07 22.07.2026
© Sputnik / Mihail VoskresenskiyRusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı ders kitaplarında Rusya tarihinin çarpıtıldığını ve Ukrayna’daki “neo-Nazi rejimin” aklanmaya çalışıldığını belirterek, Kiev rejiminin sivillere karşı işlediği suçların dünyaya anlatılması gerektiğini söyledi.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı ders kitaplarında Rusya tarihinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını ve Ukrayna’daki "neo-Nazi rejiminin" aklanmaya çalışıldığını vurgulayarak, Batı'nın uzun süredir Rusya'nın tarihini "çalmayı" hedeflediğini belirtti. Lantratova, Kiev rejiminin sivillere yönelik işlediği suçların tüm dünyaya duyurulması gerektiğini ifade etti.
"Rossiya Segodnya" medya grubunun uluslararası multimedya basın merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lantratova, Uluslararası Halk Mahkemesi’nin “Kiev rejiminin Konstantinovka kentindeki sivil Rus nüfusa karşı işlediği suçlar” başlıklı raporuna dikkat çekti. Bu raporun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eylemlerine dair gerçeklerin uluslararası kamuoyu tarafından tüm şeffaflığıyla öğrenilmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.
Rusya’ya karşı geçmişte olduğu gibi bugün de kapsamlı bir "bilgi savaşı" yürütüldüğünün altını çizen Lantratova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Tarihimizi bizden çalmaya daha önce de giriştiler; ders kitapları sanki İkinci Dünya Savaşı’nı yalnızca ABD ve İngiltere kazanmış gibi yeniden yazıldı. Bugün ise Ukrayna’daki neo-Nazi rejimi aklanmaya çalışılıyor. Doğruları örtbas etmeyi amaçlayan bu tür bilgi saldırıları devam edecektir.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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