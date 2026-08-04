Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yolcu-otobusu-once-direge-carpti-sonra-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1107755528.html
Yolcu otobüsü önce direğe çarptı sonra devrildi: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü önce direğe çarptı sonra devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir yolcu otobüsü önce direğe çarptı sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir yolcu hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T11:01+0300
2026-08-04T11:01+0300
türki̇ye
kayseri
hatay
trafik kazası
otobüs kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107755372_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0702f33ef50bcf1e8cb8d4d8bfcdaf10.jpg
Kayseri İncesu ilçesinde, Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, 22 yolcu yaralandı. Yolcular şoförün çok hızlı olduğunu söylerken, muavinin kazadan önce 'emniyet kemerlerini takın' uyarısı yolcuların hayatını kurtardı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Hatay'dan Giresun'a gidiyorduNiğde-Kayseri kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.Yolcuları emniyet kemeri kurtardıYolculardan Ali Bayram, gazetecilere, "Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum." diye konuştu. Mahmut Akgün de "Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı." ifadelerini kullandı. Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/kaza-sonrasi-yaralilari-ezip-kacmisti-surucu-yakalandi-1107724079.html
türki̇ye
kayseri
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107755372_147:0:1347:900_1920x0_80_0_0_204ce51a990dd044bc0f8d6b24373860.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kayseri, hatay, trafik kazası, otobüs kazası
kayseri, hatay, trafik kazası, otobüs kazası

Yolcu otobüsü önce direğe çarptı sonra devrildi: Ölü ve yaralılar var

11:01 04.08.2026
© Tunahan AkgünKayseri
Kayseri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Tunahan Akgün
Abone ol
Kayseri'de bir yolcu otobüsü önce direğe çarptı sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir yolcu hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Kayseri İncesu ilçesinde, Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, 22 yolcu yaralandı. Yolcular şoförün çok hızlı olduğunu söylerken, muavinin kazadan önce 'emniyet kemerlerini takın' uyarısı yolcuların hayatını kurtardı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Hatay'dan Giresun'a gidiyordu

Niğde-Kayseri kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.
İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.

Yolcuları emniyet kemeri kurtardı

Yolculardan Ali Bayram, gazetecilere, "Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum." diye konuştu. Mahmut Akgün de "Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı." ifadelerini kullandı. Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Mersin'de yaralıların üzerinden geçen sürücü yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
TÜRKİYE
Kaza sonrası yaralıları ezip kaçmıştı: Sürücü tutuklandı
2 Ağustos, 18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала