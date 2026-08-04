https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yolcu-otobusu-once-direge-carpti-sonra-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1107755528.html
Yolcu otobüsü önce direğe çarptı sonra devrildi: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü önce direğe çarptı sonra devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir yolcu otobüsü önce direğe çarptı sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir yolcu hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T11:01+0300
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hatay
trafik kazası
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Kayseri İncesu ilçesinde, Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, 22 yolcu yaralandı. Yolcular şoförün çok hızlı olduğunu söylerken, muavinin kazadan önce 'emniyet kemerlerini takın' uyarısı yolcuların hayatını kurtardı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Hatay'dan Giresun'a gidiyorduNiğde-Kayseri kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.Yolcuları emniyet kemeri kurtardıYolculardan Ali Bayram, gazetecilere, "Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum." diye konuştu. Mahmut Akgün de "Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı." ifadelerini kullandı. Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/kaza-sonrasi-yaralilari-ezip-kacmisti-surucu-yakalandi-1107724079.html
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kayseri, hatay, trafik kazası, otobüs kazası
kayseri, hatay, trafik kazası, otobüs kazası
Yolcu otobüsü önce direğe çarptı sonra devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kayseri'de bir yolcu otobüsü önce direğe çarptı sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir yolcu hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Kayseri İncesu ilçesinde, Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, 22 yolcu yaralandı. Yolcular şoförün çok hızlı olduğunu söylerken, muavinin kazadan önce 'emniyet kemerlerini takın' uyarısı yolcuların hayatını kurtardı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.
Hatay'dan Giresun'a gidiyordu
Niğde-Kayseri kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.
İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.
Yolcuları emniyet kemeri kurtardı
Yolculardan Ali Bayram, gazetecilere, "Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum." diye konuştu. Mahmut Akgün de "Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı." ifadelerini kullandı. Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.