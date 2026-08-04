https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yeni-haftada-hava-nasil-olacak-meteorolojiden-sicaklik-aciklamasi-1107770277.html

Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması

Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T16:38+0300

2026-08-04T16:38+0300

2026-08-04T16:38+0300

türki̇ye

hava durumu

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, önümüzdeki dört gün boyunca yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini açıkladı.Çelik, yalnızca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Toroslar çevresinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.Sıcaklıklar mevsim normallerinde kalacakHava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade eden Çelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkabileceğini söyledi.Pazar günü bazı bölgelerde sağanak bekleniyorÇelik, pazar günü yağış alanının bir miktar genişleyeceğini belirterek, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Toroslar, Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceğini ifade etti.Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olacak.Çelik, İstanbul'un kuzey kıyılarında perşembe günü kısa süreli yerel yağış ihtimali bulunduğunu belirterek, sıcaklıkların Ankara ve İstanbul'da 33-34 derece, İzmir'de ise 36-38 derece aralığında seyredeceğini açıkladı.

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hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış