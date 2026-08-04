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WMO'dan 'Süper El Nino' uyarısı: Asıl kötü kısmı Ağustos-Ekim döneminde geliyor
WMO'dan 'Süper El Nino' uyarısı: Asıl kötü kısmı Ağustos-Ekim döneminde geliyor
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Dünya Meteoroloji Örgütü, Süper El Nino'nun önümüzdeki aylarda şiddetleneceği uyarısında bulundu. Kuruma göre Ağustos-Ekim döneminde sıcak hava kubbeleri, büyük orman yangınları ve rekor deniz sıcaklıkları ağır sonuçlar doğuracak.
2026-08-04T15:20+0300
2026-08-04T15:20+0300
dünya
süper el nino
abd
guterres
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Yılın başından bu yana birçok bölgede aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve orman yangınlarıyla etkisini gösteren Süper El Nino'nun henüz zirveye ulaşmadığı bildirildi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), hava olayının Ağustos ayında daha da güçleneceğini ve etkilerinin Ekim ayına kadar artarak süreceğini açıkladı.Guterres: Bu sadece ısınma turuyduBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, El Nino'nun artık yaklaşan bir tehdit olmaktan çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Guterres, "Bu sadece bir ısınma turuydu." diyerek, El Nino'nun güçlenmeye devam ettiğini, bunun da zaten aşırı sıcak hava kubbeleri, kıyamet boyutundaki orman yangınları ve rekor seviyedeki deniz sıcaklıklarıyla mücadele eden gezegeni daha da zorlayacağını söyledi.Avrupa sıcak hava kubbesinin etkisi altındaWMO'ya göre Avrupa'nın büyük bölümü sıcak hava kubbesi etkisi altında bulunuyor. Bu durum kıta genelinde aşırı sıcaklıkların görülmesine neden oldu.İspanya ve Fransa, tarihinin en sıcak gününü kaydederken ülkenin geniş kesimleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da Bordeaux yakınlarındaki dev yangının ise kendi bulut sistemini oluşturduğu, bu bulutların yıldırım ve gök gürültülü fırtınalar ürettiği bildirildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük yangın krizlerinden biriyle karşı karşıya olduklarını belirterek ulusal acil durum ilan etti. Ülkede 200 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.Öte yandan Danimarka, Almanya ve Polonya da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklarını kaydetti. Temmuz sonu itibarıyla Avrupa Birliği genelinde 435 bin hektardan fazla alanın yandığı ve bunun kayıtlardaki en ağır yangın sezonlarından biri olduğu açıklandı.ABD de aşırı sıcaklarla mücadele ediyorAşırı sıcaklar ABD'yi de etkisi altına aldı. Utah eyaletindeki Salt Lake City'de sıcaklık 42.8 dereceye ulaşırken, Kuzey Carolina'da Temmuz ayında 41 derece ölçüldü. Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu. Ülkenin batısı ile Büyük Ovalar bölgesinde şiddetli sıcak hava dalgaları görülürken, güney ve orta kesimlerde erken dönem kuraklığı etkili oldu. Colorado, Idaho, Montana ve Nevada'daki ulusal ormanlarda ise yıldırım düşmeleri ile sıcak ve kurak hava koşulları büyük çaplı orman yangınlarını tetikledi.Hindistan'da muson düzeni bozulduHindistan'da ise El Nino'nun bu yılki muson yağışlarının en belirleyici etkeni olduğu belirtildi.Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), muson yağışlarının uzun dönem ortalamasının yaklaşık yüzde 92'sinde kalacağını öngörüyor. Bu da mevsimin normalin altında yağışla geçeceğine işaret ediyor.Ülkenin orta kesimleri, güney yarımadası ve kuzeybatısındaki bazı bölgelerde nem açığı riski bulunurken, kuzeydoğudaki Assam eyaleti son yılların en ağır sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor.
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süper el nino, abd, guterres, dünya meteoroloji örgütü
süper el nino, abd, guterres, dünya meteoroloji örgütü

WMO'dan 'Süper El Nino' uyarısı: Asıl kötü kısmı Ağustos-Ekim döneminde geliyor

15:20 04.08.2026
© AP, Reuters, Sputnik/KolajSuper El Nino
Super El Nino - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AP, Reuters, Sputnik/Kolaj
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Süper El Nino'nun etkilerinin önümüzdeki aylarda daha da şiddetleneceği uyarısında bulundu. Kuruma göre Ağustos-Ekim döneminde sıcak hava kubbeleri, büyük orman yangınları ve rekor deniz sıcaklıkları dünya genelinde daha ağır sonuçlar doğuracak.
Yılın başından bu yana birçok bölgede aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve orman yangınlarıyla etkisini gösteren Süper El Nino'nun henüz zirveye ulaşmadığı bildirildi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), hava olayının Ağustos ayında daha da güçleneceğini ve etkilerinin Ekim ayına kadar artarak süreceğini açıkladı.
Uzmanlar, Avrupa'nın peş peşe sıcak hava dalgaları yaşadığını, Hindistan'da muson düzeninin bozulduğunu ve dünyanın birçok bölgesinin aşırı sıcaklarla mücadele ettiğini belirtiyor.

Guterres: Bu sadece ısınma turuydu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, El Nino'nun artık yaklaşan bir tehdit olmaktan çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"El Nino artık kapımızda değil, evin içine girdi ve sıcaklığı artırıyor."
Guterres, "Bu sadece bir ısınma turuydu." diyerek, El Nino'nun güçlenmeye devam ettiğini, bunun da zaten aşırı sıcak hava kubbeleri, kıyamet boyutundaki orman yangınları ve rekor seviyedeki deniz sıcaklıklarıyla mücadele eden gezegeni daha da zorlayacağını söyledi.

Avrupa sıcak hava kubbesinin etkisi altında

WMO'ya göre Avrupa'nın büyük bölümü sıcak hava kubbesi etkisi altında bulunuyor. Bu durum kıta genelinde aşırı sıcaklıkların görülmesine neden oldu.
İspanya ve Fransa, tarihinin en sıcak gününü kaydederken ülkenin geniş kesimleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da Bordeaux yakınlarındaki dev yangının ise kendi bulut sistemini oluşturduğu, bu bulutların yıldırım ve gök gürültülü fırtınalar ürettiği bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük yangın krizlerinden biriyle karşı karşıya olduklarını belirterek ulusal acil durum ilan etti. Ülkede 200 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Öte yandan Danimarka, Almanya ve Polonya da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklarını kaydetti. Temmuz sonu itibarıyla Avrupa Birliği genelinde 435 bin hektardan fazla alanın yandığı ve bunun kayıtlardaki en ağır yangın sezonlarından biri olduğu açıklandı.

ABD de aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

Aşırı sıcaklar ABD'yi de etkisi altına aldı. Utah eyaletindeki Salt Lake City'de sıcaklık 42.8 dereceye ulaşırken, Kuzey Carolina'da Temmuz ayında 41 derece ölçüldü. Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu.
Ülkenin batısı ile Büyük Ovalar bölgesinde şiddetli sıcak hava dalgaları görülürken, güney ve orta kesimlerde erken dönem kuraklığı etkili oldu. Colorado, Idaho, Montana ve Nevada'daki ulusal ormanlarda ise yıldırım düşmeleri ile sıcak ve kurak hava koşulları büyük çaplı orman yangınlarını tetikledi.

Hindistan'da muson düzeni bozuldu

Hindistan'da ise El Nino'nun bu yılki muson yağışlarının en belirleyici etkeni olduğu belirtildi.
© AP Photo / Rajesh Kumar SinghHindistan'da aşırı sıcaklar
Hindistan'da aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
Hindistan'da aşırı sıcaklar
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), muson yağışlarının uzun dönem ortalamasının yaklaşık yüzde 92'sinde kalacağını öngörüyor. Bu da mevsimin normalin altında yağışla geçeceğine işaret ediyor.
Ülkenin orta kesimleri, güney yarımadası ve kuzeybatısındaki bazı bölgelerde nem açığı riski bulunurken, kuzeydoğudaki Assam eyaleti son yılların en ağır sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor.
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