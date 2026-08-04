https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/wmodan-super-el-nino-uyarisi-asil-kotu-kismi-agustos-ekim-doneminde-geliyor-1107767154.html

WMO'dan 'Süper El Nino' uyarısı: Asıl kötü kısmı Ağustos-Ekim döneminde geliyor

WMO'dan 'Süper El Nino' uyarısı: Asıl kötü kısmı Ağustos-Ekim döneminde geliyor

Sputnik Türkiye

Dünya Meteoroloji Örgütü, Süper El Nino'nun önümüzdeki aylarda şiddetleneceği uyarısında bulundu. Kuruma göre Ağustos-Ekim döneminde sıcak hava kubbeleri, büyük orman yangınları ve rekor deniz sıcaklıkları ağır sonuçlar doğuracak.

2026-08-04T15:20+0300

2026-08-04T15:20+0300

2026-08-04T15:20+0300

dünya

süper el nino

abd

guterres

dünya meteoroloji örgütü

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Yılın başından bu yana birçok bölgede aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve orman yangınlarıyla etkisini gösteren Süper El Nino'nun henüz zirveye ulaşmadığı bildirildi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), hava olayının Ağustos ayında daha da güçleneceğini ve etkilerinin Ekim ayına kadar artarak süreceğini açıkladı.Guterres: Bu sadece ısınma turuyduBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, El Nino'nun artık yaklaşan bir tehdit olmaktan çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Guterres, "Bu sadece bir ısınma turuydu." diyerek, El Nino'nun güçlenmeye devam ettiğini, bunun da zaten aşırı sıcak hava kubbeleri, kıyamet boyutundaki orman yangınları ve rekor seviyedeki deniz sıcaklıklarıyla mücadele eden gezegeni daha da zorlayacağını söyledi.Avrupa sıcak hava kubbesinin etkisi altındaWMO'ya göre Avrupa'nın büyük bölümü sıcak hava kubbesi etkisi altında bulunuyor. Bu durum kıta genelinde aşırı sıcaklıkların görülmesine neden oldu.İspanya ve Fransa, tarihinin en sıcak gününü kaydederken ülkenin geniş kesimleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da Bordeaux yakınlarındaki dev yangının ise kendi bulut sistemini oluşturduğu, bu bulutların yıldırım ve gök gürültülü fırtınalar ürettiği bildirildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük yangın krizlerinden biriyle karşı karşıya olduklarını belirterek ulusal acil durum ilan etti. Ülkede 200 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.Öte yandan Danimarka, Almanya ve Polonya da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklarını kaydetti. Temmuz sonu itibarıyla Avrupa Birliği genelinde 435 bin hektardan fazla alanın yandığı ve bunun kayıtlardaki en ağır yangın sezonlarından biri olduğu açıklandı.ABD de aşırı sıcaklarla mücadele ediyorAşırı sıcaklar ABD'yi de etkisi altına aldı. Utah eyaletindeki Salt Lake City'de sıcaklık 42.8 dereceye ulaşırken, Kuzey Carolina'da Temmuz ayında 41 derece ölçüldü. Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu. Ülkenin batısı ile Büyük Ovalar bölgesinde şiddetli sıcak hava dalgaları görülürken, güney ve orta kesimlerde erken dönem kuraklığı etkili oldu. Colorado, Idaho, Montana ve Nevada'daki ulusal ormanlarda ise yıldırım düşmeleri ile sıcak ve kurak hava koşulları büyük çaplı orman yangınlarını tetikledi.Hindistan'da muson düzeni bozulduHindistan'da ise El Nino'nun bu yılki muson yağışlarının en belirleyici etkeni olduğu belirtildi.Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), muson yağışlarının uzun dönem ortalamasının yaklaşık yüzde 92'sinde kalacağını öngörüyor. Bu da mevsimin normalin altında yağışla geçeceğine işaret ediyor.Ülkenin orta kesimleri, güney yarımadası ve kuzeybatısındaki bazı bölgelerde nem açığı riski bulunurken, kuzeydoğudaki Assam eyaleti son yılların en ağır sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/dunyanin-en-yasanabilir-sehirleri-2026-eiu-kuresel-yasanabilirlik-endeksi-1107753453.html

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