https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/dunyanin-en-yasanabilir-sehirleri-2026-eiu-kuresel-yasanabilirlik-endeksi-1107753453.html

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu: İşte i̇lk 10 kent

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu: İşte i̇lk 10 kent

Sputnik Türkiye

2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi açıklandı! Dünyanın en yaşanabilir şehri Kopenhag seçilirken ilk 10'a giren kentler belli oldu. İşte tam liste!

2026-08-04T08:49+0300

2026-08-04T08:49+0300

2026-08-04T08:49+0300

economist intelligence unit (eiu)

dünya

ulusal yabancılar merkezi (danimarka)

japonya

kopenhag

viyana

dünya

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Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Dünya genelindeki 173 kentin sağlık, eğitim, altyapı, istikrar ile kültür ve çevre kategorilerinde değerlendirildiği araştırmada küresel ortalama puan 100 üzerinden 76,1 olarak kayıtlara geçti.Bölgesel bazda Batı Avrupa 91,7 puanla dünyanın yaşam kalitesi en yüksek bölgesi unvanını korurken, Asya kıtası sağlık hizmetlerine yapılan kapsamlı yatırımlarla yılın en fazla gelişim gösteren bölgesi oldu.Danimarka’nın başkenti zirvede: Kopenhag üç kategoride tam puan aldıDanimarka'nın başkenti Kopenhag, genel değerlendirmede 98 puan elde ederek üst üste ikinci kez dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. Kopenhag; istikrar, eğitim ve altyapı alanlarının tamamında 100 tam puan alarak kırılması güç bir başarıya imza attı. Kent ayrıca sağlıkta 96, kültür ve çevre kategorisinde ise 95 puan toplayarak tüm başlıklar genelinde en dengeli tabloyu sundu.Listenin ikinci sırasında ise 97 puanla Avusturya'nın başkenti Viyana yer aldı. Sağlık, eğitim ve altyapıda tam puana ulaşan Viyana, istikrardan 95, kültür ve çevreden ise 94 puan alarak zirve takibini sürdürdü.Avustralya ve Japonya ağırlığı: Asya şehirleri yükselişteListenin ilk 10 sırasındaki ülke dağılımı dikkat çekici veriler ortaya koydu. Avustralya; Melbourne (3. sıra), Sydney (4. sıra) ve Adelaide (8. sıra) ile ilk 10'a en fazla şehir sokan ülke olmayı başardı. İsviçre ise Zürih (5. sıra) ve Cenevre (6. sıra) ile listedeki güçlü konumunu korudu.Asya kıtasında ise Japonya rüzgarı esti. Osaka (7. sıra) istikrar, sağlık ve eğitimde 100 tam puan alırken; üç basamak birden yükselen başkent Tokyo (10. sıra) da aynı üç kategoride 100 tam puana ulaşarak ilk 10 kent arasına adını yazdırdı.Kuzey Amerika kıtasından ilk 10'a girmeyi başaran tek kent ise kültür ve çevrede 97 puanla rekor kıran Kanada'nın Vancouver (9. sıra) şehri oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/dunyanin-en-kucuk-ulkelerinden-nauru-adini-naoero-olarak-degistirdi-1107751567.html

japonya

kopenhag

viyana

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economist intelligence unit (eiu), dünya, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), japonya, kopenhag, viyana