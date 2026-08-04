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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/wagenknecht-almanyanin-militarizasyonu-avrupa-guvenligini-tehdit-ediyor-1107776968.html
Wagenknecht: Almanya’nın militarizasyonu Avrupa güvenliğini tehdit ediyor
Wagenknecht: Almanya’nın militarizasyonu Avrupa güvenliğini tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Sahra Wagenknecht Birliği (BSW) Partisi Lideri Sahra Wagenknecht, Almanya’nın savunma harcamalarını artırma ve orduyu güçlendirme politikasının Ukrayna’daki... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T23:02+0300
2026-08-04T23:02+0300
dünya
sahra wagenknecht
almanya
berlin
ukrayna
alman ordusu (bundeswehr)
avrupa
almanya maliye bakanlığı
friedrich merz
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Ostdeutsche Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede hükümetin politikalarına değinen Wagenknecht, Berlin’in "koşulsuz Ukrayna desteğini" ve artan askeri harcamalarını eleştirdi.Wagenknecht "Ukrayna’ya koşulsuz destek, Alman ordusunun (Bundeswehr) silahlanmasının aşırı biçimde artırılması, 'savaşa hazır olma' şeklindeki tehlikeli yeni paradigma ve Bundeswehr’in Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması yönündeki söylemler; asıl siyasi hedef can kayıplarını durdurmak ve Avrupa'da barışı sağlamak ise son derece ters etki yaratan adımlardır" ifadelerine yer verdi.‘Askeri araçlar yerine diplomasiye odaklanılmalı’Berlin’in savunma bütçesini büyütmek yerine diplomasiye ve silah kontrolüne odaklanması gerektiğini vurgulayan Wagenknecht, "Almanya’da giderek artan ideolojik seferberlik, bakış açısının sadece askeri araçlarla sınırlandırılması, diplomasiden vazgeçilmesi ve ona küçümseyici bir tavır takınılması bu yaklaşımla çelişiyor" değerlendirmesinde bulundu.Almanya'nın savunma bütçesi hedefleriAlmanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı bir açıklamada, ülkesinin 2029 yılına kadar savunma harcamalarını Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3.5’ine çıkarma hedefi koyduğunu belirtmişti.Almanya Maliye Bakanlığı da 2027 yılı federal bütçe taslağında savunma harcamalarının toplam 139.7 milyar euroya, 2028’de ise 153.9 milyar euroya yükseltilmesinin öngörüldüğünü açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rus-diplomat-mirosnik-ukraynaya-gonderilen-silahlar-avrupadaki-suc-orgutlerinin-elinde-1107730972.html
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sahra wagenknecht, almanya, berlin, ukrayna, alman ordusu (bundeswehr), avrupa, almanya maliye bakanlığı, friedrich merz
sahra wagenknecht, almanya, berlin, ukrayna, alman ordusu (bundeswehr), avrupa, almanya maliye bakanlığı, friedrich merz

Wagenknecht: Almanya’nın militarizasyonu Avrupa güvenliğini tehdit ediyor

23:02 04.08.2026
© Sputnik / Nikolay FilyakovSahra Wagenknecht
Sahra Wagenknecht - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Nikolay Filyakov
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Sahra Wagenknecht Birliği (BSW) Partisi Lideri Sahra Wagenknecht, Almanya’nın savunma harcamalarını artırma ve orduyu güçlendirme politikasının Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne hizmet etmediğini, aksine Avrupa’nın güvenliğini riske attığını belirtti.
Ostdeutsche Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede hükümetin politikalarına değinen Wagenknecht, Berlin’in "koşulsuz Ukrayna desteğini" ve artan askeri harcamalarını eleştirdi.
Wagenknecht "Ukrayna’ya koşulsuz destek, Alman ordusunun (Bundeswehr) silahlanmasının aşırı biçimde artırılması, 'savaşa hazır olma' şeklindeki tehlikeli yeni paradigma ve Bundeswehr’in Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması yönündeki söylemler; asıl siyasi hedef can kayıplarını durdurmak ve Avrupa'da barışı sağlamak ise son derece ters etki yaratan adımlardır" ifadelerine yer verdi.

‘Askeri araçlar yerine diplomasiye odaklanılmalı’

Berlin’in savunma bütçesini büyütmek yerine diplomasiye ve silah kontrolüne odaklanması gerektiğini vurgulayan Wagenknecht, "Almanya’da giderek artan ideolojik seferberlik, bakış açısının sadece askeri araçlarla sınırlandırılması, diplomasiden vazgeçilmesi ve ona küçümseyici bir tavır takınılması bu yaklaşımla çelişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın savunma bütçesi hedefleri

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı bir açıklamada, ülkesinin 2029 yılına kadar savunma harcamalarını Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3.5’ine çıkarma hedefi koyduğunu belirtmişti.
Almanya Maliye Bakanlığı da 2027 yılı federal bütçe taslağında savunma harcamalarının toplam 139.7 milyar euroya, 2028’de ise 153.9 milyar euroya yükseltilmesinin öngörüldüğünü açıklamıştı.
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