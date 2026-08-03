https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rus-diplomat-mirosnik-ukraynaya-gonderilen-silahlar-avrupadaki-suc-orgutlerinin-elinde-1107730972.html

Rus diplomat Miroşnik: Ukrayna'ya gönderilen silahlar Avrupa'daki suç örgütlerinin elinde

Rus diplomat Miroşnik: Ukrayna'ya gönderilen silahlar Avrupa'daki suç örgütlerinin elinde

Sputnik Türkiye

Batılı ülkelerin Kiev'e pompaladığı silahların suç örgütlerinin eline geçtiğini belirten Miroşnik, bu durumun artık sistematik bir hale geldiğinin altını... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T10:27+0300

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2026-08-03T10:27+0300

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rodion miroşnik

silah sevkiyatı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna'ya verilen silahların Avrupa ülkelerindeki suç örgütlerinin eline geçtiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Miroşnik, "Silahlar, suç örgütlerinde ve Avrupa ülkelerinde ortaya çıkıyor, bu da söz konusu ülkelerdeki suç atmosferini daha da kötüleştiriyor" dedi.Rus diplomat, sevkiyatların son yıllarda ve geniş bir ağ üzerinden gerçekleştirildiğini, sistematik bir nitelik taşıdığını vurguladı. Temmuz ayı sonlarında İtalyan Fatto Quotidiano gazetesi, 2022 yılının başından bu yana Ukrayna'da 780 bin 465 silahın kaybolduğunu veya çalındığını yazmıştı. Gazete, bu silahların karaborsaya düşmüş olabileceğinin altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rusya-ukrayna-sularini-bombalamaya-devam-ediyor-4-gemi-imha-edildi-1107730740.html

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ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, sputnik, rusya, rodion miroşnik, silah sevkiyatı