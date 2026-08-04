https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/uzmanindan-40-derece-uyarisi-eyyam-i-bahur-sicakliklari-geliyor-1107763920.html

Uzmanından '40 derece' uyarısı: Eyyam-ı bahur sıcaklıkları geliyor

Uzmanından '40 derece' uyarısı: Eyyam-ı bahur sıcaklıkları geliyor

Sputnik Türkiye

Sıcak hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken, ağustos ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrederek sıcaklık rekoru kırması bekleniyor. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T13:54+0300

2026-08-04T13:54+0300

2026-08-04T13:54+0300

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Tüm Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarken ağustos ayının tümünde mevsim normallerinin üzerinde bir hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, ağustos ayının genel olarak haziran ve temmuz ayından daha sıcak geçeceğini belirtirken, "Son 30 yılın istatistiklerine kıyasla ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkılması bekleniyor" dedi. Tek, sıcak havaların sonbaharda da etkisini çabuk kaybetmeyeceğini vurgularken, eylül ayında da Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydetti. Ağustos ayında hava nasıl olacak? Sıcaklıklar kaç dereceye çıkacak?Halk arasında genellikle temmuz sonu ile ağustosun ilk haftası arasında yaşanan aşırı sıcak dönemleri ifade etmek için kullanılan 'Eyyam-ı Bahur', meteorolojik bir terim olmamakla birlikte geleneksel takvimde sıcak günleri tanımlıyor. Hürriyet'in haberine göre ağustos ayı tahminlerini paylaşan meteoroloji uzmanı Adil Tek, "Ağustos ayı genel itibarıyla haziran ve temmuz aylarına nazaran daha sıcak geçecek. Son 30 yılın istatistiklerine kıyasla ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkılması bekleniyor" diye konuştu.Tek şu bilgileri paylaştı: ❗ 3 - 10 Ağustos: Sıcaklıklar kuzey kesimlere doğru yayılacak. Ege, Trakya, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu, kendi mevsim normallerine göre sıcak bir periyottan geçecek.❗ 10 - 17 Ağustos: Sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek. Özellikle Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz kendi ortalamalarının üzerinde seyredecek.❗ 17 - 24 Ağustos: İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıklar yüksek kalırken; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu kendi normallerinde (37-39°C bandında) seyredecek.❗ 24 - 31 Ağustos: Ayın son haftasında Ege'nin iç kesimleri ve Karadeniz başta olmak üzere sıcak havanın etkisi hissettirilmeye devam edecek.İstanbul'da hava nasıl olacak?İstanbul'da sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığını ama ısı adası nedeniyle bölgeler arasında ciddi farklılıklar hissedildiğini vurgulayan Tek, "Boğaz hattında poyrazın ve deniz rüzgarlarının etkisiyle 27-28°C seviyelerinde daha serin hissedilecek. Mecidiyeköy, Fatih, Kadıköy gibi rüzgârdan yoksun, asfalt ve bina yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ise sıcaklıkların 40°C'ye yaklaşması bekleniyor" dedi. 'Tropikal geceler'ın ağustos ayı boyunca kıyı şehirlerinde etkili olmaya devam edeceğini söyleyen Tek bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Gece saatlerinde dışarıda hava bir miktar serinlese dahi, gündüz boyunca ultraviyole ışınları yutan binalar ve asfalt, depoladığı ısıyı gece içeriye ve çevreye ‘kusmaya’ başlar. Yüksek nem oranı ile birleşen bu durum, evlerin içinde terin buharlaşmasını engelleyerek yapış yapış ve bunaltıcı bir his oluşturur."Yaz ne zaman bitecek? Sonbaharda hava nasıl olacak?Adil Tek, hava tahmin modellerine göre sıcak havaların sonbaharda da etkisini çabuk kaybetmeyeceğini, bu sene “Yaz bir türlü bitmedi” hissini yaşayacağımızı söyledi.Eylül ayında sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bilgisini veren Tek, "Ekim ayında ise sıcaklıklar düşüşe geçse de kendi ortalamalarının üzerinde kalacak. İstanbul gibi kentlerde 26–28°C’lerin görülmesi ‘Yaz henüz bitmedi’ dedirtecek.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/orhan-senden-turkiye-icin-asiri-sicak-alarmi-termometreler-45-dereceyi-gorecek-1107720319.html

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