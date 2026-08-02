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Orhan Şen'den Türkiye için aşırı sıcak alarmı: Termometreler 45 dereceyi görecek

Orhan Şen'den Türkiye için aşırı sıcak alarmı: Termometreler 45 dereceyi görecek

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta Türkiye genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde artacağını açıkladı. Güneydoğu'da termometrelerin 45 dereceyi, İç Ege'de... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T13:47+0300

2026-08-02T13:47+0300

2026-08-02T13:47+0300

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Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkisini sürdüren orman yangınları devam ederken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlere ilişkin dikkat çeken hava durumu değerlendirmelerinde bulundu.Şen, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlayacağını, hafta boyunca ise sıcak hava dalgasının etkisini artıracağını belirterek, vatandaşları ve yangınla mücadele ekiplerini dikkatli olmaya çağırdı.İstanbul 34 dereceyi görecek, Güneydoğu 45 dereceye çıkacakProf. Dr. Orhan Şen'e göre yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek.Tahminlere göre;Şen, ölçülen değerlerin gölgede kaydedilen sıcaklıklar olduğuna dikkat çekerek hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olabileceğini ifade etti.Pazartesi ve salı kritik fırsatMeteoroloji uzmanı, özellikle orman yangınlarının görüldüğü bölgelerde pazartesi ve salı günlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.Bu iki gün boyunca rüzgârın zayıflayacağını belirten Şen, yangın bölgelerinde yürütülen soğutma çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.Şen'e göre kuvvetli rüzgârın kısa süreliğine etkisini kaybetmesi, özellikle Balıkesir ve çevresindeki yangın alanlarında yeniden alevlenme riskini azaltabilecek önemli bir fırsat oluşturuyor.Çarşambadan itibaren tehlike yeniden büyüyecekProf. Dr. Orhan Şen, çarşamba gününden itibaren hava koşullarının yeniden olumsuzlaşacağını belirtti.Tahminlere göre rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenirken, yükselen sıcaklık ve azalan nemle birlikte yangın riskinin yeniden artacağı ifade edildi.Şen, toprak altında ya da ağaç kütüklerinde kalan küçük korların bile kuvvetli rüzgârın etkisiyle yeniden büyük yangınlara dönüşebileceği uyarısında bulundu.Nem yüzde 20'nin altına düşecekYangın riskini artıran en önemli unsurlardan birinin de düşük nem olduğunu belirten Şen, özellikle Aydın, Manisa ve iç kesimlerde bağıl nem oranının yüzde 20'nin altına inmesinin beklendiğini söyledi.Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgârın aynı anda etkili olmasının, orman yangınlarının yayılmasını kolaylaştıran en kritik meteorolojik koşullar arasında yer aldığına dikkat çekti.Akdeniz'de fön etkisi uyarısıProf. Dr. Orhan Şen, Akdeniz Bölgesi için de ayrıca uyarıda bulundu.Rüzgârın yeniden kuzey yönüne dönmesiyle birlikte Toros Dağları'nın oluşturacağı fön etkisinin devreye gireceğini belirten Şen, bu durumun havayı daha sıcak ve kuru hale getirerek Akdeniz'de orman yangını riskini yeniden yükseltebileceğini ifade etti.'Kuru ot ve yaprakları temizleyin'Şen, bireysel önlemlerin de büyük önem taşıdığına dikkat çekerek herkese çağrıda bulundu.Evlerin çevresindeki kurumuş otlar, çalılar, yapraklar ve çatı oluklarında biriken yanıcı materyallerin temizlenmesini öneren Şen, bu tür küçük önlemlerin yangınların yerleşim alanlarına sıçramasını önlemede etkili olabileceğini söyledi.İstanbul'a kısa süreli yağış geliyorÖte yandan İstanbul'da yarın özellikle güney ilçelerinde kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor.Meteoroloji uzmanına göre yağışın kalıcı olmayacağı, gün içinde sona ereceği ancak kısa süreli de olsa serinletici etki yaratacağı tahmin ediliyor.Karadeniz Bölgesi ile Toroslar'ın iç kesimlerinde de yerel yağış geçişlerinin görülebileceği belirtilirken, bunun dışında Türkiye genelinde aşırı sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceği öngörülüyor.Ağustos ve eylül için yeni uyarıProf. Dr. Orhan Şen, uzun vadeli beklentilere de değinerek Ağustos ve Eylül aylarının mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesinin beklendiğini söyledi.Bu nedenle önümüzdeki haftalarda orman yangını riskinin yüksek seyretmeye devam edeceği uyarısında bulunan Şen, hem yetkililerin hem de vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

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