https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/usulsuz-vatandaslik-operasyonu-687-kisinin-turk-vatandasligi-iptal-edilecek-7-sirkete-kayyum-atandi-1107756705.html

'Usulsüz vatandaşlık' operasyonu: 687 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilecek, 7 şirkete kayyum atandı

'Usulsüz vatandaşlık' operasyonu: 687 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilecek, 7 şirkete kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yabancı uyruklu... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T11:21+0300

2026-08-04T11:21+0300

2026-08-04T11:21+0300

türki̇ye

vatandaşlık

akın gürlek

i̇stanbul

bodrum

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu.Operasyonda, 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüphelinin yakalandığı bildirildi.687 kişinin vatandaşlığı iptal edilecekSoruşturmada, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği ve muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildi.Bakan Gürlek, bu yöntemle 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığının belirlendiğini ve bu kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.2,5 milyar liralık usulsüz işlem iddiasıSoruşturma kapsamında, ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği öne sürüldü.Şirketlere kayyum, mal varlıklarına el koyma kararıOperasyon kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı.Ayrıca 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mustehcenlik-suclamasiyla-sorusturma-baslatildi-bennu-gerede-gozaltina-alindi-1107756463.html

türki̇ye

i̇stanbul

bodrum

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vatandaşlık, akın gürlek, i̇stanbul, bodrum, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı