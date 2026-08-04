https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mustehcenlik-suclamasiyla-sorusturma-baslatildi-bennu-gerede-gozaltina-alindi-1107756463.html
'Müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı: Bennu Gerede gözaltına alındı
'Müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı: Bennu Gerede gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programdaki açıklamaları nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programa katıldığı sırada yaptığı açıklamalar nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.Soruşturmanın, Gerede'nin programda boynunda taşıdığı ve cinsel oyuncak olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ile yaptığı açıklamalar üzerine açıldığı belirtildi.Gözaltına alındıYürütülen soruşturma kapsamında Bennu Gerede'nin gözaltına alındığı bildirildi.Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü öğrenildi.Bennu Gerede kimdir?Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğdu. Fotoğrafçılık eğitimini ABD'deki Parsons School of Art'ta aldı. Uzun yıllar New York'ta yaşayan Gerede, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda fotoğraf sergisi açtı.Oyunculuk kariyerine 1989 yılında TRT'de yayımlanan "İz Peşinde" dizisiyle başlayan Gerede, 1991 yapımı "Kurt Kanunu" filmiyle sinemaya adım attı. Daha sonra "Aşk Ölümden Soğuktur" filminde rol aldı ve 2013 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında da yarıştı.Dört çocuk annesi olan Bennu Gerede, fotoğrafçılık ve televizyon projeleriyle kamuoyunda tanınan isimler arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bennu-gerede-hakkinda-gozalti-karari--1107747946.html
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bennu gerede, gözaltı, gerede, new york, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, trt, cumhuriyet başsavcılığı
bennu gerede, gözaltı, gerede, new york, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, trt, cumhuriyet başsavcılığı
'Müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı: Bennu Gerede gözaltına alındı
11:11 04.08.2026 (güncellendi: 11:12 04.08.2026)
Fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programdaki açıklamaları nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gerede gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programa katıldığı sırada yaptığı açıklamalar nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, Gerede'nin programda boynunda taşıdığı ve cinsel oyuncak olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ile yaptığı açıklamalar üzerine açıldığı belirtildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Bennu Gerede'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü öğrenildi.
Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğdu. Fotoğrafçılık eğitimini ABD'deki Parsons School of Art'ta aldı. Uzun yıllar New York'ta yaşayan Gerede, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda fotoğraf sergisi açtı.
Oyunculuk kariyerine 1989 yılında TRT'de yayımlanan "İz Peşinde" dizisiyle başlayan Gerede, 1991 yapımı "Kurt Kanunu" filmiyle sinemaya adım attı. Daha sonra "Aşk Ölümden Soğuktur" filminde rol aldı ve 2013 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında da yarıştı.
Dört çocuk annesi olan Bennu Gerede, fotoğrafçılık ve televizyon projeleriyle kamuoyunda tanınan isimler arasında yer alıyor.