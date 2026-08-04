https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/unlu-sarkici-feridun-duzagactan-hayranlarini-uzen-haber-1107762101.html

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T12:50+0300

2026-08-04T12:50+0300

2026-08-04T12:50+0300

yaşam

feridun düzağaç

vertigo

konser

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Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, sağlık sorunları nedeniyle yaz döneminde vereceği bütün konserleri iptal ettiğini duyurdu. Düzağaç, vertigo nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti. En az bir mevsim kadar diyerek duyurduŞiddetli baş dönmesiyle kendini gösteren 'vertigo' nedeniyle zor günler geçiren ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile konserlerine ara verdiğini açıkladı. Ünlü isim, "Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize. En az bir mevsim kadar sanki. Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum. Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir." ifadelerini kullandı. Vertigo nedir?Kişinin kendisini ya da çevresinde gördüklerini dönüyor ya da hareket ediyor gibi algıladığı his olarak tanımlanan vertigo, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyen baş dönmesi ve denge kaybına yol açar. Genellikle iç kulakta yaşanan sorunlar (örneğin labirentit), migren, beyin veya duyusal sinirlerdeki rahatsızlıklar neden olabilir.

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feridun düzağaç, vertigo, konser