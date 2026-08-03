https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rus-uzman-cephede-kazanamayan-ukrayna-basarisizliklarini-terorle-telafi-etmeye-calisiyor-1107747603.html

Rus uzman: Cephede kazanamayan Ukrayna, başarısızlıklarını terörle telafi etmeye çalışıyor

Rus uzman: Cephede kazanamayan Ukrayna, başarısızlıklarını terörle telafi etmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Krasnodar Bölgesi'nde tatil yapan sivilleri hedef almasına ilişkin yorumda bulunan Rus askeri uzman Borzenko, cephede kazanamayan Kiev'in... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T21:33+0300

2026-08-03T21:33+0300

2026-08-03T21:33+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rus askeri uzman Aleksey Borzenko, Sputnik’e demecinde Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Gelencik kenti yakınlarında plajda tatilde olan sivillere yönelik saldırısını yorumladı.Saldırının Gelencik yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil köyündeki plajı hedef aldığını söyleyen Borzenko, "Plaj, kalabalık insan topluluğunun bir araya geldiği yerdir. İnsanlar yüzmek, güneşlenmek için oradaydı. Savunmasızlardı ve hiçbir yere kaçamazlardı. Bu nedenle saldırı özellikle oraya yapıldı. Ve etkilenenlerin sayısının bu adar yüksek olması, savaş başlığının tahrip edici unsurlarla dolu olduğunu gösteriyor. Bunlar sadece patlayıcı değil, aynı zamanda çok sayıda yaralanma ve ölüme neden olan tahrip edici unsurlardır" diye konuştu.Bunun gerçek bir terör eylemi olduğunu vurgulayan Borzenko, "Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığını ilk kez görmüyoruz. Otobüs durakları, tren istasyonları, plajlar gibi insanların toplandığı, askeri tesislerin bulunmadığı yerler hedef alınıyor. Bu tür hedeflerin seçilmesi, halk arasında korku salma, hükümetimize karşı duyguları kışkırtma girişimidir. Ancak insanlar bunun Ukrayna'nın terör eylemi olduğunu gayet iyi anlıyor. Onlar bu şekilde hiçbir şey elde edemeyecek, sadece halkın kendilerinden daha çok nefret etmesine neden olacak" vurgusunu yaptı."Hatta 1940'lardan kalma, eski depolarda bulunan gramofon iğnelerini şarapnel olarak kullanmaya kadar gittiler. Anlıyor musunuz? Bunlar tahrip edici unsurlar ve kütleleri, menzilleri ve öldürücü güçleri korunacak şekilde yapılmaya çalışılıyor. Yani bu tam anlamıyla bir terörizm" diye konuşan Rus askeri uzman, şöyle devam etti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in, Kiev'in cephedeki başarısızlıkları nedeniyle Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarını artırdığını daha önce de belirttiğine dikkat çeken Borzenko, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephedeki durumu ne kadar kötüleşirse, Kiev Rusya'daki sivil şehirlere o kadar yoğun saldırıyor. Bu ordunun değil, teröristlerin taktiğidir: Sivillerin çektiği acıların yetkilileri taviz vermeye zorlayacağı umuduyla savaşı Rusya'nın daha derinlerine kaydırmak" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/zaharova-nato-ve-ab-uluslararasi-teror-faaliyetlerinin-parcasi-haline-geldi-1107742704.html

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rusya, ukrayna, kiev, saldırı, siviller, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rodion miroşnik, uzman, değerlendirme