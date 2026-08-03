https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rus-uzman-cephede-kazanamayan-ukrayna-basarisizliklarini-terorle-telafi-etmeye-calisiyor-1107747603.html
Rus uzman: Cephede kazanamayan Ukrayna, başarısızlıklarını terörle telafi etmeye çalışıyor
Rus uzman: Cephede kazanamayan Ukrayna, başarısızlıklarını terörle telafi etmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Krasnodar Bölgesi'nde tatil yapan sivilleri hedef almasına ilişkin yorumda bulunan Rus askeri uzman Borzenko, cephede kazanamayan Kiev'in... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T21:33+0300
2026-08-03T21:33+0300
2026-08-03T21:33+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rus askeri uzman Aleksey Borzenko, Sputnik’e demecinde Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Gelencik kenti yakınlarında plajda tatilde olan sivillere yönelik saldırısını yorumladı.Saldırının Gelencik yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil köyündeki plajı hedef aldığını söyleyen Borzenko, "Plaj, kalabalık insan topluluğunun bir araya geldiği yerdir. İnsanlar yüzmek, güneşlenmek için oradaydı. Savunmasızlardı ve hiçbir yere kaçamazlardı. Bu nedenle saldırı özellikle oraya yapıldı. Ve etkilenenlerin sayısının bu adar yüksek olması, savaş başlığının tahrip edici unsurlarla dolu olduğunu gösteriyor. Bunlar sadece patlayıcı değil, aynı zamanda çok sayıda yaralanma ve ölüme neden olan tahrip edici unsurlardır" diye konuştu.Bunun gerçek bir terör eylemi olduğunu vurgulayan Borzenko, "Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığını ilk kez görmüyoruz. Otobüs durakları, tren istasyonları, plajlar gibi insanların toplandığı, askeri tesislerin bulunmadığı yerler hedef alınıyor. Bu tür hedeflerin seçilmesi, halk arasında korku salma, hükümetimize karşı duyguları kışkırtma girişimidir. Ancak insanlar bunun Ukrayna'nın terör eylemi olduğunu gayet iyi anlıyor. Onlar bu şekilde hiçbir şey elde edemeyecek, sadece halkın kendilerinden daha çok nefret etmesine neden olacak" vurgusunu yaptı."Hatta 1940'lardan kalma, eski depolarda bulunan gramofon iğnelerini şarapnel olarak kullanmaya kadar gittiler. Anlıyor musunuz? Bunlar tahrip edici unsurlar ve kütleleri, menzilleri ve öldürücü güçleri korunacak şekilde yapılmaya çalışılıyor. Yani bu tam anlamıyla bir terörizm" diye konuşan Rus askeri uzman, şöyle devam etti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in, Kiev'in cephedeki başarısızlıkları nedeniyle Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarını artırdığını daha önce de belirttiğine dikkat çeken Borzenko, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephedeki durumu ne kadar kötüleşirse, Kiev Rusya'daki sivil şehirlere o kadar yoğun saldırıyor. Bu ordunun değil, teröristlerin taktiğidir: Sivillerin çektiği acıların yetkilileri taviz vermeye zorlayacağı umuduyla savaşı Rusya'nın daha derinlerine kaydırmak" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/zaharova-nato-ve-ab-uluslararasi-teror-faaliyetlerinin-parcasi-haline-geldi-1107742704.html
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rusya, ukrayna, kiev, saldırı, siviller, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rodion miroşnik, uzman, değerlendirme
rusya, ukrayna, kiev, saldırı, siviller, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rodion miroşnik, uzman, değerlendirme
Rus uzman: Cephede kazanamayan Ukrayna, başarısızlıklarını terörle telafi etmeye çalışıyor
Ukrayna'nın Krasnodar Bölgesi'nde tatil yapan sivilleri hedef almasına ilişkin yorumda bulunan Rus askeri uzman Borzenko, cephede kazanamayan Kiev'in başarısızlıklarını terörle telafi etmeye çalıştığını belirtti.
Rus askeri uzman Aleksey Borzenko, Sputnik’e demecinde Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Gelencik kenti yakınlarında plajda tatilde olan sivillere yönelik saldırısını yorumladı.
Saldırının Gelencik yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil köyündeki plajı hedef aldığını söyleyen Borzenko, "Plaj, kalabalık insan topluluğunun bir araya geldiği yerdir. İnsanlar yüzmek, güneşlenmek için oradaydı. Savunmasızlardı ve hiçbir yere kaçamazlardı. Bu nedenle saldırı özellikle oraya yapıldı. Ve etkilenenlerin sayısının bu adar yüksek olması, savaş başlığının tahrip edici unsurlarla dolu olduğunu gösteriyor. Bunlar sadece patlayıcı değil, aynı zamanda çok sayıda yaralanma ve ölüme neden olan tahrip edici unsurlardır" diye konuştu.
Bunun gerçek bir terör eylemi olduğunu vurgulayan Borzenko, "Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığını ilk kez görmüyoruz. Otobüs durakları, tren istasyonları, plajlar gibi insanların toplandığı, askeri tesislerin bulunmadığı yerler hedef alınıyor. Bu tür hedeflerin seçilmesi, halk arasında korku salma, hükümetimize karşı duyguları kışkırtma girişimidir. Ancak insanlar bunun Ukrayna'nın terör eylemi olduğunu gayet iyi anlıyor. Onlar bu şekilde hiçbir şey elde edemeyecek, sadece halkın kendilerinden daha çok nefret etmesine neden olacak" vurgusunu yaptı.
"Hatta 1940'lardan kalma, eski depolarda bulunan gramofon iğnelerini şarapnel olarak kullanmaya kadar gittiler. Anlıyor musunuz? Bunlar tahrip edici unsurlar ve kütleleri, menzilleri ve öldürücü güçleri korunacak şekilde yapılmaya çalışılıyor. Yani bu tam anlamıyla bir terörizm" diye konuşan Rus askeri uzman, şöyle devam etti:
Cephede ne kadar çok kayıp verirlerse, sivillere yönelik terör saldırıları da o kadar artacağını düşünüyorum. Her şey birbirine bağlı. Cephede kazanamadıkları için (ki her gün bir iki yerleşimin kontrolünü ele geçiriyoruz ve Kramatorsk’a, Slavyansk’a yaklaşıyoruz) başarısızlıklarını terörle telafi etmeye çalışıyorlar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in, Kiev'in cephedeki başarısızlıkları nedeniyle Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarını artırdığını daha önce de belirttiğine dikkat çeken Borzenko, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephedeki durumu ne kadar kötüleşirse, Kiev Rusya'daki sivil şehirlere o kadar yoğun saldırıyor. Bu ordunun değil, teröristlerin taktiğidir: Sivillerin çektiği acıların yetkilileri taviz vermeye zorlayacağı umuduyla savaşı Rusya'nın daha derinlerine kaydırmak" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Biz ne kadar çok başarı ve zafer kazanırsak, onlar da bu tür saldırıları giderek artıracak. Çünkü sivilleri hedef almak gerçekten de en büyük alçaklıktır. Bu, onların küçük dronlarla yapmayı çok sevdikleri hastaneleri ve ambulansları hedef almakla aynı şeydir. Plaj, özellikle bu tür havalarda insanların ve çocukların toplandığı bir yerdir. Dolayısıyla saldırı çocuklara ve ebeveynlere yönelikti, terörizmin en iğrenç yanı da budur.