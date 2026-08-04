https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ukraynada-tampon-bolge-olusturma-calismalarina-devam-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1107767785.html
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T15:43+0300
2026-08-04T15:43+0300
2026-08-04T15:14+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Bakşeyevka yerleşim biriminde kontrol sağladı.Açıklamada, ‘Kuzey’ askeri grubuna bağlı birliklerin, aynı anda birkaç cephede ilerleyerek Harkov ve Sumi bölgelerinde güvenlik bölgeleri kurmaya devam ettiği kaydedildi. Birliklerin, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini devlet sınırından geri püskürterek her gün ilerleme vurgulandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 435 asker ve 14zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesislerini ve lojistik merkezlerini, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 148 noktayı bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 16 güdümlü uçak bombası ve 753 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ukrayna-basbakani-koretskiy-enerji-sektoru-icin-650-milyon-euroya-ihtiyac-var-1107759964.html
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Bakşeyevka yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Açıklamada, ‘Kuzey’ askeri grubuna bağlı birliklerin, aynı anda birkaç cephede ilerleyerek Harkov ve Sumi bölgelerinde güvenlik bölgeleri kurmaya devam ettiği kaydedildi. Birliklerin, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini devlet sınırından geri püskürterek her gün ilerleme vurgulandı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 435 asker ve 14zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesislerini ve lojistik merkezlerini, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 148 noktayı bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 16 güdümlü uçak bombası ve 753 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.