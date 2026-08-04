https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ukrayna-basbakani-koretskiy-enerji-sektoru-icin-650-milyon-euroya-ihtiyac-var-1107759964.html

Ukrayna Başbakanı Koretskiy: Enerji sektörü için 650 milyon euroya ihtiyaç var

Ukrayna Başbakanı Koretskiy: Enerji sektörü için 650 milyon euroya ihtiyaç var

Sputnik Türkiye

Ukrayna Başbakanı Koretskiy, yaklaşan kış dönemi öncesinde ülkenin enerji sektöründe 650 milyon euroluk finansman açığı bulunduğunu belirterek, yetkilileri en... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T13:07+0300

2026-08-04T13:07+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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enerji

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Ukrayna medyasının haberine göre, Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy, önümüzdeki kış mevsimi öncesinde enerji sektöründeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Koretskiy, hükümetin finansman ihtiyacı, kaynak temini, silahlanma veya kış şartlarının getireceği zorluklar karşısında tüm olası senaryoların en kötüsüne göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.Başbakan Koretskiy, Ukrayna Enerji Destek Fonu'nda bugüne kadar 2 milyar eurodan fazla kaynak toplandığını ancak yaklaşan ısıtma sezonu öncesinde enerji sektörünün karşılanmamış ihtiyacının yaklaşık 650 milyon euro seviyesinde olduğunu belirtti. Ukraynalı politikacı, bu kapsamda uluslararası yardım arayışlarının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.Geçtiğimiz kış sezonunda, enerji altyapısında meydana gelen hasarlar nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik ve ısıtma kesintileri yaşanmış, planlı elektrik kısıntısı programları uygulanmıştı.

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