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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ukrayna-basbakani-koretskiy-enerji-sektoru-icin-650-milyon-euroya-ihtiyac-var-1107759964.html
Ukrayna Başbakanı Koretskiy: Enerji sektörü için 650 milyon euroya ihtiyaç var
Ukrayna Başbakanı Koretskiy: Enerji sektörü için 650 milyon euroya ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
Ukrayna Başbakanı Koretskiy, yaklaşan kış dönemi öncesinde ülkenin enerji sektöründe 650 milyon euroluk finansman açığı bulunduğunu belirterek, yetkilileri en... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna
enerji
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Ukrayna medyasının haberine göre, Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy, önümüzdeki kış mevsimi öncesinde enerji sektöründeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Koretskiy, hükümetin finansman ihtiyacı, kaynak temini, silahlanma veya kış şartlarının getireceği zorluklar karşısında tüm olası senaryoların en kötüsüne göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.Başbakan Koretskiy, Ukrayna Enerji Destek Fonu'nda bugüne kadar 2 milyar eurodan fazla kaynak toplandığını ancak yaklaşan ısıtma sezonu öncesinde enerji sektörünün karşılanmamış ihtiyacının yaklaşık 650 milyon euro seviyesinde olduğunu belirtti. Ukraynalı politikacı, bu kapsamda uluslararası yardım arayışlarının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.Geçtiğimiz kış sezonunda, enerji altyapısında meydana gelen hasarlar nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik ve ısıtma kesintileri yaşanmış, planlı elektrik kısıntısı programları uygulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/gelencikteki-iha-saldirisinda-yarali-sayisi-58e-yukseldi-1107757878.html
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ukrayna, enerji
ukrayna, enerji

Ukrayna Başbakanı Koretskiy: Enerji sektörü için 650 milyon euroya ihtiyaç var

13:07 04.08.2026
© AP Photo / Andrew KravchenkoA view of Independence Square in Kiev, Ukraine. File photo
A view of Independence Square in Kiev, Ukraine. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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Ukrayna Başbakanı Koretskiy, yaklaşan kış dönemi öncesinde ülkenin enerji sektöründe 650 milyon euroluk finansman açığı bulunduğunu belirterek, yetkilileri en kötü senaryoya hazırlıklı olmaya çağırdı.
Ukrayna medyasının haberine göre, Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy, önümüzdeki kış mevsimi öncesinde enerji sektöründeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Koretskiy, hükümetin finansman ihtiyacı, kaynak temini, silahlanma veya kış şartlarının getireceği zorluklar karşısında tüm olası senaryoların en kötüsüne göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Başbakan Koretskiy, Ukrayna Enerji Destek Fonu'nda bugüne kadar 2 milyar eurodan fazla kaynak toplandığını ancak yaklaşan ısıtma sezonu öncesinde enerji sektörünün karşılanmamış ihtiyacının yaklaşık 650 milyon euro seviyesinde olduğunu belirtti. Ukraynalı politikacı, bu kapsamda uluslararası yardım arayışlarının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.
Geçtiğimiz kış sezonunda, enerji altyapısında meydana gelen hasarlar nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik ve ısıtma kesintileri yaşanmış, planlı elektrik kısıntısı programları uygulanmıştı.
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