Ukrayna ordusundan Rusya'nın Leningrad Bölgesi'ne İHA saldırısı: Depolarda yangın çıktı
© Sputnik / Natalia SeliverstovaWildberries
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil tesisleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez Leningrad Bölgesi'nde çevrimiçi satış firmalarının depolarına saldırı düzenlendi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar, Rusya'nın Leningrad Bölgesindeki Wildberries ve Russ şirketlerine ait depolara saldırı düzenledi.
Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tosnenskiy semtindeki Krasnıy Bor'da bulunan depo alanına İHA isabet etmesi sonucu yangın çıktığını bildirdi.
Drozdenko, "Sivil bir tesise, Wildberries ve Russ birleşik şirketinin depolarına düşman tarafından saldırı gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.
Vali, olay yerinde yangını söndürmek için gerekli tüm kuvvet ve araçların seferber edildiğini ve bir kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.
Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tosnenskiy semtindeki Krasnıy Bor'da bulunan depo alanına İHA isabet etmesi sonucu yangın çıktığını bildirdi.
Drozdenko, "Sivil bir tesise, Wildberries ve Russ birleşik şirketinin depolarına düşman tarafından saldırı gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.
Vali, olay yerinde yangını söndürmek için gerekli tüm kuvvet ve araçların seferber edildiğini ve bir kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.
RWB şirketinden tahliye ve geçici kısıtlama açıklaması
Russ ve Wildberries'in depolarını yöneten RWB şirketi, tesisteki kişilerin önceden güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre ölen veya yaralanan kimse yok. Mevcut sevkiyatların kabulü geçici olarak kısıtlandı ve diğer tesislere yönlendirildi" dendi.
Yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre ölen veya yaralanan kimse yok. Mevcut sevkiyatların kabulü geçici olarak kısıtlandı ve diğer tesislere yönlendirildi" dendi.