https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ukrayna-ordusundan-rusyanin-leningrad-bolgesine-iha-saldirisi-depolarda-yangin-cikti-1107759826.html

Ukrayna ordusundan Rusya'nın Leningrad Bölgesi'ne İHA saldırısı: Depolarda yangın çıktı

Ukrayna ordusundan Rusya'nın Leningrad Bölgesi'ne İHA saldırısı: Depolarda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil tesisleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez Leningrad Bölgesi'nde çevrimiçi satış firmalarının depolarına saldırı... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T12:05+0300

2026-08-04T12:05+0300

2026-08-04T12:05+0300

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar, Rusya'nın Leningrad Bölgesindeki Wildberries ve Russ şirketlerine ait depolara saldırı düzenledi.Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tosnenskiy semtindeki Krasnıy Bor'da bulunan depo alanına İHA isabet etmesi sonucu yangın çıktığını bildirdi.Drozdenko, "Sivil bir tesise, Wildberries ve Russ birleşik şirketinin depolarına düşman tarafından saldırı gerçekleştirildi" ifadesini kullandı. Vali, olay yerinde yangını söndürmek için gerekli tüm kuvvet ve araçların seferber edildiğini ve bir kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.RWB şirketinden tahliye ve geçici kısıtlama açıklamasıRuss ve Wildberries'in depolarını yöneten RWB şirketi, tesisteki kişilerin önceden güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre ölen veya yaralanan kimse yok. Mevcut sevkiyatların kabulü geçici olarak kısıtlandı ve diğer tesislere yönlendirildi" dendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/kirimda-teror-saldirisi-onlendi-hedefte-rusyanin-yeni-bolgelerinden-birinin-yoneticisi-vardi-1107755654.html

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aleksandr drozdenko, ukrayna, rusya, wildberries, ukrayna silahlı kuvvetleri, sivil