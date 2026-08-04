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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/kirimda-teror-saldirisi-onlendi-hedefte-rusyanin-yeni-bolgelerinden-birinin-yoneticisi-vardi-1107755654.html
Kırım'da terör saldırısı önlendi: Hedefte Rusya'nın yeni bölgelerinden birinin yöneticisi vardı
Kırım'da terör saldırısı önlendi: Hedefte Rusya'nın yeni bölgelerinden birinin yöneticisi vardı
Sputnik Türkiye
Rus topraklarında kaos yaratmak için sivilleri yanına çekerek saldırı düzenleme girişimlerini sürdüren Kiev rejimi, Rus istihbaratını aşma konusunda başarısız... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T11:02+0300
2026-08-04T11:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
kırım
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
kiev
ukrayna
terör saldırısı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Ukrayna'nın talimatıyla yeni bölgelerden birinin yöneticisine terör saldırısı planlayan 2 Rus vatandaşının yakalandığını açıkladı.FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna özel servisleri tarafından orduya alındığı belirtilen 2 şüphelinin, ilk olarak Kırım'daki Rus birlikler hakkında bilgi topladığı kaydedildi. Şüphelilerin daha sonra el yapımı patlayıcı kullanımı konusunda eğitildiği ve yarımadadaki kritik önem taşıyan tesislerin yanı sıra yeni bölgelerden birinin yöneticisine Kırım'dayken terör saldırısı düzenlemekle görevlendirildiği bildirildi.Aramalarda patlayıcı maddeler ele geçirildiYapılan aramalarda 800 gramlık bir bomba ile mühimmat yüklü 3 İHA'nın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.Zanlılar hakkında terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rus-disislerinden-muzakere-aciklamasi-hicbir-zaman-vazgecmedik-1107754538.html
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kırım, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kiev, ukrayna, terör saldırısı
kırım, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kiev, ukrayna, terör saldırısı

Kırım'da terör saldırısı önlendi: Hedefte Rusya'nın yeni bölgelerinden birinin yöneticisi vardı

11:02 04.08.2026
© SputnikFSB'den Dağıstan’da operasyon
FSB'den Dağıstan’da operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Sputnik
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Rus topraklarında kaos yaratmak için sivilleri yanına çekerek saldırı düzenleme girişimlerini sürdüren Kiev rejimi, Rus istihbaratını aşma konusunda başarısız oluyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Ukrayna'nın talimatıyla yeni bölgelerden birinin yöneticisine terör saldırısı planlayan 2 Rus vatandaşının yakalandığını açıkladı.

FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna özel servisleri tarafından orduya alındığı belirtilen 2 şüphelinin, ilk olarak Kırım'daki Rus birlikler hakkında bilgi topladığı kaydedildi.

Şüphelilerin daha sonra el yapımı patlayıcı kullanımı konusunda eğitildiği ve yarımadadaki kritik önem taşıyan tesislerin yanı sıra yeni bölgelerden birinin yöneticisine Kırım'dayken terör saldırısı düzenlemekle görevlendirildiği bildirildi.

Aramalarda patlayıcı maddeler ele geçirildi

Yapılan aramalarda 800 gramlık bir bomba ile mühimmat yüklü 3 İHA'nın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Zanlılar hakkında terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus Dışişleri'nden müzakere açıklaması: Hiçbir zaman vazgeçmedik
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