https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/kirimda-teror-saldirisi-onlendi-hedefte-rusyanin-yeni-bolgelerinden-birinin-yoneticisi-vardi-1107755654.html

Kırım'da terör saldırısı önlendi: Hedefte Rusya'nın yeni bölgelerinden birinin yöneticisi vardı

Kırım'da terör saldırısı önlendi: Hedefte Rusya'nın yeni bölgelerinden birinin yöneticisi vardı

Sputnik Türkiye

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2026-08-04T11:02+0300

2026-08-04T11:02+0300

2026-08-04T11:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

kırım

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

kiev

ukrayna

terör saldırısı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Ukrayna'nın talimatıyla yeni bölgelerden birinin yöneticisine terör saldırısı planlayan 2 Rus vatandaşının yakalandığını açıkladı.FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna özel servisleri tarafından orduya alındığı belirtilen 2 şüphelinin, ilk olarak Kırım'daki Rus birlikler hakkında bilgi topladığı kaydedildi. Şüphelilerin daha sonra el yapımı patlayıcı kullanımı konusunda eğitildiği ve yarımadadaki kritik önem taşıyan tesislerin yanı sıra yeni bölgelerden birinin yöneticisine Kırım'dayken terör saldırısı düzenlemekle görevlendirildiği bildirildi.Aramalarda patlayıcı maddeler ele geçirildiYapılan aramalarda 800 gramlık bir bomba ile mühimmat yüklü 3 İHA'nın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.Zanlılar hakkında terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rus-disislerinden-muzakere-aciklamasi-hicbir-zaman-vazgecmedik-1107754538.html

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kırım, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kiev, ukrayna, terör saldırısı