https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/gelencikteki-iha-saldirisinda-yarali-sayisi-58e-yukseldi-1107757878.html
Gelencik’teki İHA saldırısında yaralı sayısı 58'e yükseldi
Gelencik’teki İHA saldırısında yaralı sayısı 58'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Gelencik ilçesinde insansız hava aracı (İHA) enkazının düşmesi sonucu yaralananların sayısı 58'e ulaştı. Yaralılardan... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T12:25+0300
2026-08-04T12:25+0300
2026-08-04T11:28+0300
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Rusya Sağlık Bakanlığı ve Kuban Acil Müdahale Karargahı tarafından yapılan açıklamalara göre, Krasnodar Bölgesi Gelencik ilçesinde yer alan Arkhipo-Osipovka köyünde İHA parçalarının düşmesi sonucu yaralananların sayısı 58'e yükseldi.Aralarında üç çocuğun da bulunduğu 21 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19'u Krasnodar'daki bölge hastanelerine, 2'si Novorossiysk'teki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Aralarında dokuz çocuğun bulunduğu 37 kişi de ayakta tedavi edildi.Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, hastanede tedavisi süren 21 kişiden ikisi çocuk olmak üzere toplam 9 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada düşen İHA enkazı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu, yaşamını yitirenler arasında üç çocuğun bulunduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/kirimda-teror-saldirisi-onlendi-hedefte-rusyanin-yeni-bolgelerinden-birinin-yoneticisi-vardi-1107755654.html
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rusya, rusya sağlık bakanlığı, krasnodar, gelencik, novorossiysk, ukrayna, terör, terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı, yaralılar
Gelencik’teki İHA saldırısında yaralı sayısı 58'e yükseldi
Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Gelencik ilçesinde insansız hava aracı (İHA) enkazının düşmesi sonucu yaralananların sayısı 58'e ulaştı. Yaralılardan 21'inin hastanedeki tedavisi sürerken, 9 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Rusya Sağlık Bakanlığı ve Kuban Acil Müdahale Karargahı tarafından yapılan açıklamalara göre, Krasnodar Bölgesi Gelencik ilçesinde yer alan Arkhipo-Osipovka köyünde İHA parçalarının düşmesi sonucu yaralananların sayısı 58'e yükseldi.
Aralarında üç çocuğun da bulunduğu 21 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19'u Krasnodar'daki bölge hastanelerine, 2'si Novorossiysk'teki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Aralarında dokuz çocuğun bulunduğu 37 kişi de ayakta tedavi edildi.
Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, hastanede tedavisi süren 21 kişiden ikisi çocuk olmak üzere toplam 9 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada düşen İHA enkazı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu, yaşamını yitirenler arasında üç çocuğun bulunduğunu açıklamıştı.