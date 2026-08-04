https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/gelencikteki-iha-saldirisinda-yarali-sayisi-58e-yukseldi-1107757878.html

Gelencik’teki İHA saldırısında yaralı sayısı 58'e yükseldi

Gelencik’teki İHA saldırısında yaralı sayısı 58'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Gelencik ilçesinde insansız hava aracı (İHA) enkazının düşmesi sonucu yaralananların sayısı 58'e ulaştı. Yaralılardan... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T12:25+0300

2026-08-04T12:25+0300

2026-08-04T11:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya sağlık bakanlığı

krasnodar

gelencik

novorossiysk

ukrayna

terör

terör saldırısı

sivil kayıplar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107757536_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_5c70d9e6e1399e24d6907c50d55650c2.jpg

Rusya Sağlık Bakanlığı ve Kuban Acil Müdahale Karargahı tarafından yapılan açıklamalara göre, Krasnodar Bölgesi Gelencik ilçesinde yer alan Arkhipo-Osipovka köyünde İHA parçalarının düşmesi sonucu yaralananların sayısı 58'e yükseldi.Aralarında üç çocuğun da bulunduğu 21 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19'u Krasnodar'daki bölge hastanelerine, 2'si Novorossiysk'teki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Aralarında dokuz çocuğun bulunduğu 37 kişi de ayakta tedavi edildi.Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, hastanede tedavisi süren 21 kişiden ikisi çocuk olmak üzere toplam 9 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada düşen İHA enkazı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu, yaşamını yitirenler arasında üç çocuğun bulunduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/kirimda-teror-saldirisi-onlendi-hedefte-rusyanin-yeni-bolgelerinden-birinin-yoneticisi-vardi-1107755654.html

rusya

krasnodar

gelencik

novorossiysk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya sağlık bakanlığı, krasnodar, gelencik, novorossiysk, ukrayna, terör, terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı, yaralılar