https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tutuklu-erdal-besikcioglunun-esrar-testi-pozitif-cikti-1107765106.html

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

Sputnik Türkiye

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T14:22+0300

2026-08-04T14:22+0300

2026-08-04T14:28+0300

türki̇ye

erdal beşikçioğlu

uyuşturucu

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Erdal Beşikçioğlu hakkında, yapılan ihbarlar üzerine uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örnekleri alındığı belirtildi.Yapılan incelemeler sonucunda esrar testinin pozitif çıktığı belirtidi.Ne olmuştu?Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.İçişleri Bakanlığınca, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

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erdal beşikçioğlu, uyuşturucu