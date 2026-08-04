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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tutuklu-erdal-besikcioglunun-esrar-testi-pozitif-cikti-1107765106.html
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T14:22+0300
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erdal beşikçioğlu
uyuşturucu
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Erdal Beşikçioğlu hakkında, yapılan ihbarlar üzerine uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örnekleri alındığı belirtildi.Yapılan incelemeler sonucunda esrar testinin pozitif çıktığı belirtidi.Ne olmuştu?Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.İçişleri Bakanlığınca, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/iski-duyurdu-istanbulda-6-ilcede-20-saat-su-kesintisi-yapilacak-1107764283.html
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erdal beşikçioğlu, uyuşturucu
erdal beşikçioğlu, uyuşturucu

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

14:22 04.08.2026 (güncellendi: 14:28 04.08.2026)
© AA / Betül Abalı Belediye Başkanı Beşikçioğlu
 Belediye Başkanı Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA / Betül Abalı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Erdal Beşikçioğlu hakkında, yapılan ihbarlar üzerine uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örnekleri alındığı belirtildi.
Yapılan incelemeler sonucunda esrar testinin pozitif çıktığı belirtidi.

Ne olmuştu?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığınca, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
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