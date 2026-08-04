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İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede 20 saat su kesintisi yapılacak
İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede 20 saat su kesintisi yapılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'ta bazı ilçelerde 20 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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eyüpsultan
arnavutköy
çatalca
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İstanbul'da Osmangazi Terfi Merkezi'ndeki revizyon ve arızalı vana değişimi çalışmaları nedeniyle 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerine 20 saat süreyle su verilemeyecek.Su kesintisi ne zaman başlayacak?İSKİ'den yapılan açıklamada ana isale hattının geçici olarak devre dışı bırakılmasıyla birlikte 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak su kesintisi 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'a kadar sürecek. İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Karaağaç, Bahşayiş, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri.Çatalca: Nakkaş Mahallesi.Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri.Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri.Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım Mahalleleri.Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Bağlarçeşme, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akerler ve Mehterçeşme Mahalleleri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/uzmanindan-40-derece-uyarisi-eyyam-i-bahur-sicakliklari-geliyor-1107763920.html
türki̇ye
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çatalca
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eyüpsultan, arnavutköy, çatalca, i̇ski̇, su kesintisi
eyüpsultan, arnavutköy, çatalca, i̇ski̇, su kesintisi

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede 20 saat su kesintisi yapılacak

14:02 04.08.2026
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA
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İstanbul'da çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'ta bazı ilçelerde 20 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.
İstanbul'da Osmangazi Terfi Merkezi'ndeki revizyon ve arızalı vana değişimi çalışmaları nedeniyle 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerine 20 saat süreyle su verilemeyecek.

Su kesintisi ne zaman başlayacak?

İSKİ'den yapılan açıklamada ana isale hattının geçici olarak devre dışı bırakılmasıyla birlikte 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak su kesintisi 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'a kadar sürecek.

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?

Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Karaağaç, Bahşayiş, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri.
Çatalca: Nakkaş Mahallesi.
Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri.
Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri.
Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım Mahalleleri.
Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Bağlarçeşme, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akerler ve Mehterçeşme Mahalleleri.
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