https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/iski-duyurdu-istanbulda-6-ilcede-20-saat-su-kesintisi-yapilacak-1107764283.html

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede 20 saat su kesintisi yapılacak

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede 20 saat su kesintisi yapılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'ta bazı ilçelerde 20 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T14:02+0300

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2026-08-04T14:02+0300

türki̇ye

eyüpsultan

arnavutköy

çatalca

i̇ski̇

su kesintisi

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İstanbul'da Osmangazi Terfi Merkezi'ndeki revizyon ve arızalı vana değişimi çalışmaları nedeniyle 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerine 20 saat süreyle su verilemeyecek.Su kesintisi ne zaman başlayacak?İSKİ'den yapılan açıklamada ana isale hattının geçici olarak devre dışı bırakılmasıyla birlikte 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak su kesintisi 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'a kadar sürecek. İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Karaağaç, Bahşayiş, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri.Çatalca: Nakkaş Mahallesi.Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri.Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri.Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım Mahalleleri.Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Bağlarçeşme, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akerler ve Mehterçeşme Mahalleleri.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/uzmanindan-40-derece-uyarisi-eyyam-i-bahur-sicakliklari-geliyor-1107763920.html

türki̇ye

eyüpsultan

arnavutköy

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