https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/turkiyenin-en-lezzetli-simidi-belli-oldu-hangi-sehrin-simidi-ilk-siraya-oturdu-1107765964.html

Türkiye'nin 'en lezzetli simidi' belli oldu: Hangi şehrin simidi ilk sıraya oturdu?

Türkiye'nin 'en lezzetli simidi' belli oldu: Hangi şehrin simidi ilk sıraya oturdu?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en lezzetli simit araştırmasının galibi belli oldu. Farklı kriterlere göre değerlendirilen Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri arasında... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T14:36+0300

2026-08-04T14:36+0300

2026-08-04T14:36+0300

yaşam

i̇zmir

ankara

antakya

simit

simitçi

gevrek

türkiye'nin en lezzetli simidi

eskişehir

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Türkiye'nin tescilli yöresel simitlerinin 10 farklı kritere göre değerlendirilmesi sonucunda Türkiye'nin en lezzetli simidi açıklandı. Listenin ilk sırasında 91 puanla Eskişehir simidi yer alıyor. İkinci sırada 90 puanla Antakya simidi bulunurken, üçüncülüğü 89.5 puanla İzmir gevreği elde etti.Ankara simidi ve İstanbul simidi başa başAnkara simidi ve İstanbul simidi 88,0 eşit puanla dördüncü ve beşinci sırayı paylaştı. Altıncı sırada 87,5 puanla İzmit simidi, yedinci sırada 85,5 puanla Samsun simidi ve sekizinci sırada 85,0 puanla Rize simidi (kel simit) yer aldı.Hangi özellikleriyle öne çıktıDeğerlendirme sonucunda her bir yöresel simidin kendine has öne çıkan özellikleri ise dikkat çekici. Eskişehir simidi "en dengeli", Antakya simidi "en sıra dışı", İzmir gevreği "en gevrek", Ankara simidi "en yoğun tat", İzmit simidi "en iyi iç doku", İstanbul simidi "en güçlü kültürel simge", Samsun simidi "en güçlü susam karakteri" ve Rize simidi ise "en özgün yerel kimlik" ünvanını aldı.Hangi kriterler öne çıktı?Reçete özgünlüğünde Rize simidi ve Antakya simidi 10,0 tam puan alarak öne çıktı. Bu iki şehri 9,5 puanla Eskişehir simidi; 9,0 puanla Ankara simidi ve Samsun simidi takip etti. İzmir gevreği 8,5 puan alırken, İstanbul simidi 8,0 ve İzmit simidi 7,5 puan aldı.Üretim tekniğinde İzmir gevreği ve Rize simidi 10,0 tam puan alarak birinci sırada yer aldı. Eskişehir simidi, Antakya simidi ve Samsun simidi 9,5 puanla üst sıralarda kendine yer buldu. Ankara simidi ve İstanbul simidi 9,0 puan alırken, İzmit simidi 8,0 puan elde etti.Ustalık hassasiyeti kategorisinde Ankara simidi, İzmir gevreği, Antakya simidi, Eskişehir simidi ve Rize simidi 9,5 puan alarak en yüksek başarıyı gösterdi. İstanbul simidi, İzmit simidi ve Samsun simidi ise 9,0 puanla bu kategoriyi tamamladı.En gevrek simit İzmir gevreği olduDış gevreklik oranında İzmir gevreği 10,0 tam puanla zirvede yer aldı. Ankara simidi ve İzmit simidi 9,5 puanla öne çıkarken; Samsun simidi ve Eskişehir simidi 9,0 puan aldı. İstanbul simidi 8,5 puan, Rize simidi ve Antakya simidi ise 8,0 puan elde etti.İç doku dengesi değerlendirmesinde İzmit simidi 10,0 tam puan alarak en iyi iç dokuya sahip simit seçildi. İstanbul simidi ve Antakya simidi 9,0 puan, Eskişehir simidi 8,5 puan aldı. İzmir gevreği ve Samsun simidi 7,5 puan elde ederken, Ankara simidi ve Rize simidi 7,0 puan aldı.Aroma zenginliği kriterinde Ankara simidi, Samsun simidi, Antakya simidi ve Eskişehir simidi 9,5 puan alarak liderliği paylaştı. İzmir gevreği 9,0 puan, İstanbul simidi ve İzmit simidi 8,5 puan, Rize simidi ise 8,0 puan aldı.En doyurucu simit hangi illere ait?Doyuruculuk kategorisinde İstanbul simidi ve Antakya simidi 9,5 puan alarak birinci oldu. İzmit simidi ve Eskişehir simidi 9,0 puan, İzmir gevreği 8,5 puan elde etti. Ankara simidi 7,0 puanda kalırken, Samsun simidi ve Rize simidi 6,5 puan aldı.Standardizasyonda Ankara simidi 10,0 tam puanla ilk sırada yer aldı. İstanbul simidi, Rize simidi ve Eskişehir simidi 9,5 puanla yüksek standart yakaladı. İzmir gevreği ve Antakya simidi 9,0 puan alırken, İzmit simidi ve Samsun simidi 8,5 puan elde etti.En güçlü kültürel kimliğe sahip simitler belli olduKültürel kimlik kriterinde İstanbul simidi ve Rize simidi 10,0 tam puan alarak en güçlü kültürel değere sahip simitler seçildi. Ankara simidi ve Eskişehir simidi 9,5 puan alırken; İzmir gevreği, Samsun simidi ve Antakya simidi 9,0 puan aldı. İzmit simidi ise 8,5 puan elde etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/dunyanin-en-iyi-100-tatlisi-belli-oldu-1-sirada-turkiyeden-bir-lezzet-yer-aldi-1101797448.html

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antakya

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i̇zmir, ankara, antakya, simit, simitçi, gevrek, türkiye'nin en lezzetli simidi, eskişehir