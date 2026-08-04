https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/turkiye-katar-ve-misirdan-ortak-gazze-aciklamasi-israilin-ihlalleri-kinandi-1107749761.html

Türkiye, Katar ve Mısır'dan ortak Gazze açıklaması: İsrail'in ihlalleri kınandı

Türkiye, Katar ve Mısır'dan ortak Gazze açıklaması: İsrail'in ihlalleri kınandı

Sputnik Türkiye

Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'nde özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alan, sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T04:01+0300

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Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze'de arabulucu ülkeler sıfatıyla yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları ve ihlalleri sert ifadelerle kınadı.Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlallerini kınadıklarını bildiren açıklamada, özellikle sağlık tesisleri ile tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail ihlallerinin, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini oluşturduğu belirtilerek bu eylemler şiddetle kınandı ve telin edildi.Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uyması ve ateşkes anlaşmasında üstlendiği taahhütleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.Arabulucu ülkeler ayrıca, devam eden ihlallerin gerilimin düşürülmesine yönelik süreci tehdit ettiğini ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yaşadığı mağduriyeti daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/hamas-ateskesin-ikinci-asmasina-bagliyiz-resmi-yanit-bekliyoruz-1107748772.html

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ortadoğu, i̇srail, gazze, filistin, i̇srail-filistin, kınama, gazze barış kurulu