https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/hamas-ateskesin-ikinci-asmasina-bagliyiz-resmi-yanit-bekliyoruz-1107748772.html
Hamas: Ateşkesin ikinci aşmasına bağlıyız, resmi yanıt bekliyoruz
Hamas: Ateşkesin ikinci aşmasına bağlıyız, resmi yanıt bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin varılan mutabakata bağlı olduğunu açıklarken, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T00:39+0300
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Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik varılan mutabakata bağlılığını yineleyerek, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'dan üzerinde uzlaşılan maddelere ilişkin resmi açıklama beklediğini bildirdi.Hamas tarafından yapılan açıklamada,şu ifadeler yer aldı: Hamas'ın açıklaması, Gazze Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlayan yaklaşımının ardından geldi.Kurulun 31 Temmuz'da yayımladığı belgenin 8. maddesinde ise ağır silahların, askeri üretim tesislerinin, silah depolarının ve tünellerin tasfiye edilmesi sürecinin, Şarm eş-Şeyh Protokolü kapsamındaki kalan yükümlülüklerin tamamlanması, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin göreve başlaması ve Uluslararası İstikrar Gücünün konuşlandırılmasının ardından başlayacağı belirtilmişti.Belgenin 9. maddesinde de Gazze Şeridi’ndeki bireysel silahların ilgili Filistin yasalarına tabi olacağı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/gazze-baris-kurulu-netanyahudan-gazzeye-saldirilari-durdurmasini-istedi-1107744209.html
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hamas, gazze, filistin, nickolay mladenov
hamas, gazze, filistin, nickolay mladenov
Hamas: Ateşkesin ikinci aşmasına bağlıyız, resmi yanıt bekliyoruz
Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin varılan mutabakata bağlı olduğunu açıklarken, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'dan resmi ve net bir yanıt beklediklerini duyurdu.
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik varılan mutabakata bağlılığını yineleyerek, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'dan üzerinde uzlaşılan maddelere ilişkin resmi açıklama beklediğini bildirdi.
Hamas tarafından yapılan açıklamada,şu ifadeler yer aldı:
"Nickolay Mladenov ve arabulucu kardeşlerimizden, üzerinde mutabakata varılan konulara ilişkin açık ve resmi bir yanıt bekliyoruz."
Hamas'ın açıklaması, Gazze Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlayan yaklaşımının ardından geldi.
Kurulun 31 Temmuz'da yayımladığı belgenin 8. maddesinde ise ağır silahların, askeri üretim tesislerinin, silah depolarının ve tünellerin tasfiye edilmesi sürecinin, Şarm eş-Şeyh Protokolü kapsamındaki kalan yükümlülüklerin tamamlanması, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin göreve başlaması ve Uluslararası İstikrar Gücünün konuşlandırılmasının ardından başlayacağı belirtilmişti.
Belgenin 9. maddesinde de Gazze Şeridi’ndeki bireysel silahların ilgili Filistin yasalarına tabi olacağı ifade edilmişti.