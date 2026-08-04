Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/hamas-ateskesin-ikinci-asmasina-bagliyiz-resmi-yanit-bekliyoruz-1107748772.html
Hamas: Ateşkesin ikinci aşmasına bağlıyız, resmi yanıt bekliyoruz
Hamas: Ateşkesin ikinci aşmasına bağlıyız, resmi yanıt bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin varılan mutabakata bağlı olduğunu açıklarken, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T00:39+0300
2026-08-04T00:39+0300
dünya
hamas
gazze
filistin
nickolay mladenov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575a825d8b1d78ea1b4ce553ee0091fb.jpg
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik varılan mutabakata bağlılığını yineleyerek, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'dan üzerinde uzlaşılan maddelere ilişkin resmi açıklama beklediğini bildirdi.Hamas tarafından yapılan açıklamada,şu ifadeler yer aldı: Hamas'ın açıklaması, Gazze Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlayan yaklaşımının ardından geldi.Kurulun 31 Temmuz'da yayımladığı belgenin 8. maddesinde ise ağır silahların, askeri üretim tesislerinin, silah depolarının ve tünellerin tasfiye edilmesi sürecinin, Şarm eş-Şeyh Protokolü kapsamındaki kalan yükümlülüklerin tamamlanması, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin göreve başlaması ve Uluslararası İstikrar Gücünün konuşlandırılmasının ardından başlayacağı belirtilmişti.Belgenin 9. maddesinde de Gazze Şeridi’ndeki bireysel silahların ilgili Filistin yasalarına tabi olacağı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/gazze-baris-kurulu-netanyahudan-gazzeye-saldirilari-durdurmasini-istedi-1107744209.html
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221575_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f69366527966d54592782cbedb83ca9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hamas, gazze, filistin, nickolay mladenov
hamas, gazze, filistin, nickolay mladenov

Hamas: Ateşkesin ikinci aşmasına bağlıyız, resmi yanıt bekliyoruz

00:39 04.08.2026
© AA / Saeed M. M. T. JarasHamas'tan İsrailli esirlerin cenaze teslimi
Hamas'tan İsrailli esirlerin cenaze teslimi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA / Saeed M. M. T. Jaras
Abone ol
Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin varılan mutabakata bağlı olduğunu açıklarken, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'dan resmi ve net bir yanıt beklediklerini duyurdu.
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik varılan mutabakata bağlılığını yineleyerek, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'dan üzerinde uzlaşılan maddelere ilişkin resmi açıklama beklediğini bildirdi.
Hamas tarafından yapılan açıklamada,şu ifadeler yer aldı:
"Nickolay Mladenov ve arabulucu kardeşlerimizden, üzerinde mutabakata varılan konulara ilişkin açık ve resmi bir yanıt bekliyoruz."
Hamas'ın açıklaması, Gazze Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlayan yaklaşımının ardından geldi.
Kurulun 31 Temmuz'da yayımladığı belgenin 8. maddesinde ise ağır silahların, askeri üretim tesislerinin, silah depolarının ve tünellerin tasfiye edilmesi sürecinin, Şarm eş-Şeyh Protokolü kapsamındaki kalan yükümlülüklerin tamamlanması, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin göreve başlaması ve Uluslararası İstikrar Gücünün konuşlandırılmasının ardından başlayacağı belirtilmişti.
Belgenin 9. maddesinde de Gazze Şeridi’ndeki bireysel silahların ilgili Filistin yasalarına tabi olacağı ifade edilmişti.
Gazze'nin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki aracı İsrail hedef aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Gazze Barış Kurulu, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi
Dün, 18:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала