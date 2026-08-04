https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/fenerbahce-hucum-hattini-ucuracak-yildizin-pesinde-45-milyon-euroluk-operasyonda-sicak-temas-1107750174.html

Fenerbahçe hücum hattını uçuracak yıldızın peşinde: 45 milyon euroluk operasyonda sıcak temas

Fenerbahçe hücum hattını uçuracak yıldızın peşinde: 45 milyon euroluk operasyonda sıcak temas

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için resmi görüşmelere başladı. Piyasa değeri 45 milyon... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T06:40+0300

2026-08-04T06:40+0300

2026-08-04T06:40+0300

spor

fenerbahçe

crystal palace

i̇smail kartal

i̇talya 1. futbol ligi (serie a)

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Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında yönünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda Crystal Palace’ın yıldız ismi Ismaila Sarr’ı kadrosuna katmak için resmi temasları başlattı. İngiliz kulübü ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği ve yönetimin bu transfer hamlesini kısa süre içerisinde noktalamak için tüm şartları zorladığı bildirildi.Sarr masasında görüşmeler olumlu i̇lerliyorHücum hattına kanat-forvet takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki Senegalli yıldız Ismaila Sarr için pazarlıkları hızlandırdı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun Kulübü Crystal Palace ile yapılan temaslarda önemli mesafe katedildiği aktarıldı. Kariyeri boyunca çıktığı 370 resmi maçta 95 gol ve 59 asistlik skor katkısı sağlayan Sarr, hücumdaki skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.Diğer rota İtalya: Rafael Leao pazarlıkları devam ediyorSarı-lacivertlilerin kanat transferindeki listesi sadece Sarr ile sınırlı değil. İtalya Serie A devi Milan forması giyen Rafael Leao için de girişimlerini sürdüren yönetim, oyuncunun kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Ancak İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerde henüz maddi konularda tam anlaşma sağlanamadığı ve pürüzlerin giderilmesi için pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.İmzaların bu hafta atılması planlanıyorTeknik direktör İsmail Kartal’ın isteği üzerine kanat forvet takviyesini daha fazla geciktirmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, operasyonu bitirmek için gün sayıyor. Fenerbahçe, bu iki isimden biriyle bu hafta içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni sezon öncesinde hücum hattına beklenen güç katmayı amaçlıyor.

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fenerbahçe, crystal palace, i̇smail kartal, i̇talya 1. futbol ligi (serie a)