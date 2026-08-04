Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/fenerbahce-hucum-hattini-ucuracak-yildizin-pesinde-45-milyon-euroluk-operasyonda-sicak-temas-1107750174.html
Fenerbahçe hücum hattını uçuracak yıldızın peşinde: 45 milyon euroluk operasyonda sıcak temas
Fenerbahçe hücum hattını uçuracak yıldızın peşinde: 45 milyon euroluk operasyonda sıcak temas
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için resmi görüşmelere başladı. Piyasa değeri 45 milyon... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T06:40+0300
2026-08-04T06:40+0300
spor
fenerbahçe
crystal palace
i̇smail kartal
i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107393263_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_8a95155e0fb2462ad55226efaeb52263.jpg
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında yönünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda Crystal Palace’ın yıldız ismi Ismaila Sarr’ı kadrosuna katmak için resmi temasları başlattı. İngiliz kulübü ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği ve yönetimin bu transfer hamlesini kısa süre içerisinde noktalamak için tüm şartları zorladığı bildirildi.Sarr masasında görüşmeler olumlu i̇lerliyorHücum hattına kanat-forvet takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki Senegalli yıldız Ismaila Sarr için pazarlıkları hızlandırdı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun Kulübü Crystal Palace ile yapılan temaslarda önemli mesafe katedildiği aktarıldı. Kariyeri boyunca çıktığı 370 resmi maçta 95 gol ve 59 asistlik skor katkısı sağlayan Sarr, hücumdaki skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.Diğer rota İtalya: Rafael Leao pazarlıkları devam ediyorSarı-lacivertlilerin kanat transferindeki listesi sadece Sarr ile sınırlı değil. İtalya Serie A devi Milan forması giyen Rafael Leao için de girişimlerini sürdüren yönetim, oyuncunun kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Ancak İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerde henüz maddi konularda tam anlaşma sağlanamadığı ve pürüzlerin giderilmesi için pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.İmzaların bu hafta atılması planlanıyorTeknik direktör İsmail Kartal’ın isteği üzerine kanat forvet takviyesini daha fazla geciktirmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, operasyonu bitirmek için gün sayıyor. Fenerbahçe, bu iki isimden biriyle bu hafta içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni sezon öncesinde hücum hattına beklenen güç katmayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/cristiano-ronaldonun-soyunma-odasi-fotografinda-inanilmaz-kaza-giorgio-chiellini-ciplak-yakalandi-1107737680.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107393263_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9708ae7189cd73b285949042ba3b1c48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, crystal palace, i̇smail kartal, i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
fenerbahçe, crystal palace, i̇smail kartal, i̇talya 1. futbol ligi (serie a)

Fenerbahçe hücum hattını uçuracak yıldızın peşinde: 45 milyon euroluk operasyonda sıcak temas

06:40 04.08.2026
© Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için resmi görüşmelere başladı. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Senegalli golcü kanat oyuncusunun transferinde masadaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler imzayı bu hafta attırmayı hedefliyor.
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında yönünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda Crystal Palace’ın yıldız ismi Ismaila Sarr’ı kadrosuna katmak için resmi temasları başlattı. İngiliz kulübü ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği ve yönetimin bu transfer hamlesini kısa süre içerisinde noktalamak için tüm şartları zorladığı bildirildi.

Sarr masasında görüşmeler olumlu i̇lerliyor

Hücum hattına kanat-forvet takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki Senegalli yıldız Ismaila Sarr için pazarlıkları hızlandırdı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun Kulübü Crystal Palace ile yapılan temaslarda önemli mesafe katedildiği aktarıldı. Kariyeri boyunca çıktığı 370 resmi maçta 95 gol ve 59 asistlik skor katkısı sağlayan Sarr, hücumdaki skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.

Diğer rota İtalya: Rafael Leao pazarlıkları devam ediyor

Sarı-lacivertlilerin kanat transferindeki listesi sadece Sarr ile sınırlı değil. İtalya Serie A devi Milan forması giyen Rafael Leao için de girişimlerini sürdüren yönetim, oyuncunun kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Ancak İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerde henüz maddi konularda tam anlaşma sağlanamadığı ve pürüzlerin giderilmesi için pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

İmzaların bu hafta atılması planlanıyor

Teknik direktör İsmail Kartal’ın isteği üzerine kanat forvet takviyesini daha fazla geciktirmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, operasyonu bitirmek için gün sayıyor. Fenerbahçe, bu iki isimden biriyle bu hafta içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni sezon öncesinde hücum hattına beklenen güç katmayı amaçlıyor.
Juventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
SPOR
Cristiano Ronaldo'nun soyunma odası fotoğrafında inanılmaz kaza: Giorgio Chiellini çıplak yakalandı
Dün, 13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала