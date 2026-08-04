https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/fenerbahce-hucum-hattini-ucuracak-yildizin-pesinde-45-milyon-euroluk-operasyonda-sicak-temas-1107750174.html
Fenerbahçe hücum hattını uçuracak yıldızın peşinde: 45 milyon euroluk operasyonda sıcak temas
Fenerbahçe hücum hattını uçuracak yıldızın peşinde: 45 milyon euroluk operasyonda sıcak temas
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için resmi görüşmelere başladı. Piyasa değeri 45 milyon... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T06:40+0300
2026-08-04T06:40+0300
2026-08-04T06:40+0300
spor
fenerbahçe
crystal palace
i̇smail kartal
i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
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Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında yönünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda Crystal Palace’ın yıldız ismi Ismaila Sarr’ı kadrosuna katmak için resmi temasları başlattı. İngiliz kulübü ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği ve yönetimin bu transfer hamlesini kısa süre içerisinde noktalamak için tüm şartları zorladığı bildirildi.Sarr masasında görüşmeler olumlu i̇lerliyorHücum hattına kanat-forvet takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki Senegalli yıldız Ismaila Sarr için pazarlıkları hızlandırdı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun Kulübü Crystal Palace ile yapılan temaslarda önemli mesafe katedildiği aktarıldı. Kariyeri boyunca çıktığı 370 resmi maçta 95 gol ve 59 asistlik skor katkısı sağlayan Sarr, hücumdaki skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.Diğer rota İtalya: Rafael Leao pazarlıkları devam ediyorSarı-lacivertlilerin kanat transferindeki listesi sadece Sarr ile sınırlı değil. İtalya Serie A devi Milan forması giyen Rafael Leao için de girişimlerini sürdüren yönetim, oyuncunun kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Ancak İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerde henüz maddi konularda tam anlaşma sağlanamadığı ve pürüzlerin giderilmesi için pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.İmzaların bu hafta atılması planlanıyorTeknik direktör İsmail Kartal’ın isteği üzerine kanat forvet takviyesini daha fazla geciktirmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, operasyonu bitirmek için gün sayıyor. Fenerbahçe, bu iki isimden biriyle bu hafta içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni sezon öncesinde hücum hattına beklenen güç katmayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/cristiano-ronaldonun-soyunma-odasi-fotografinda-inanilmaz-kaza-giorgio-chiellini-ciplak-yakalandi-1107737680.html
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fenerbahçe, crystal palace, i̇smail kartal, i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
fenerbahçe, crystal palace, i̇smail kartal, i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
Fenerbahçe hücum hattını uçuracak yıldızın peşinde: 45 milyon euroluk operasyonda sıcak temas
Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için resmi görüşmelere başladı. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Senegalli golcü kanat oyuncusunun transferinde masadaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler imzayı bu hafta attırmayı hedefliyor.
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında yönünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda Crystal Palace’ın yıldız ismi Ismaila Sarr’ı kadrosuna katmak için resmi temasları başlattı. İngiliz kulübü ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği ve yönetimin bu transfer hamlesini kısa süre içerisinde noktalamak için tüm şartları zorladığı bildirildi.
Sarr masasında görüşmeler olumlu i̇lerliyor
Hücum hattına kanat-forvet takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi
, 28 yaşındaki Senegalli yıldız Ismaila Sarr
için pazarlıkları hızlandırdı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro
olan tecrübeli futbolcunun Kulübü Crystal Palace ile yapılan temaslarda önemli mesafe katedildiği aktarıldı. Kariyeri boyunca çıktığı 370 resmi maçta 95 gol ve 59 asistlik skor katkısı sağlayan Sarr, hücumdaki skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.
Diğer rota İtalya: Rafael Leao pazarlıkları devam ediyor
Sarı-lacivertlilerin kanat transferindeki listesi sadece Sarr ile sınırlı değil. İtalya Serie A
devi Milan
forması giyen Rafael Leao
için de girişimlerini sürdüren yönetim, oyuncunun kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Ancak İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerde henüz maddi konularda tam anlaşma sağlanamadığı ve pürüzlerin giderilmesi için pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.
İmzaların bu hafta atılması planlanıyor
Teknik direktör İsmail Kartal’ın
isteği üzerine kanat forvet
takviyesini daha fazla geciktirmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, operasyonu bitirmek için gün sayıyor. Fenerbahçe
, bu iki isimden biriyle bu hafta içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni sezon öncesinde hücum hattına beklenen güç katmayı amaçlıyor.