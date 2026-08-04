https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/sgk-duyurdu-emekli-maas-farklari-ne-zaman-yapilacak-1107755034.html
SGK duyurdu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
SGK duyurdu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Sputnik Türkiye
En düşük emekli maaşının yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos cuma günü yapılacak. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T10:39+0300
2026-08-04T10:39+0300
2026-08-04T10:58+0300
ekonomi̇
emekli maaş zam oranı
emekli maaş farkı
sgk
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle oluşan 'aylık fark ödemelerinin' 7 Ağustos cuma günü yapılacağını duyurdu. SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/4-agustos-2026-akaryakit-fiyatlari-lpgye-zam-geldi-benzin-motorin-kac-tl-1107752800.html
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emekli maaş zam oranı, emekli maaş farkı, sgk
emekli maaş zam oranı, emekli maaş farkı, sgk
SGK duyurdu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
10:39 04.08.2026 (güncellendi: 10:58 04.08.2026)
En düşük emekli maaşının yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos cuma günü yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle oluşan 'aylık fark ödemelerinin' 7 Ağustos cuma günü yapılacağını duyurdu.
SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.