https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/4-agustos-2026-akaryakit-fiyatlari-lpgye-zam-geldi-benzin-motorin-kac-tl-1107752800.html

Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG'ye zam geldi

Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG'ye zam geldi

Sputnik Türkiye

LPG'ye gece yarısı 2,42 TL zam geldi! 4 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları!

2026-08-04T08:22+0300

2026-08-04T08:22+0300

2026-08-04T08:22+0300

ekonomi̇

ankara

anadolu yakası

i̇zmir

lpg

zam

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların yanı sıra ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Sürücülerin yakından takip ettiği otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla fiyat artışına gidildi.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatına 2,42 TL zam geldi. Yapılan son güncellemeyle birlikte büyükşehirlerdeki otogaz pompa fiyatları yeniden şekillenirken, benzin ve motorin fiyatlarında ise mevcut seviyeler korundu.4 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları kaç TL?Küresel piyasalardaki oynaklığın ardından 4 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla üç büyükşehirde geçerli olan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde listelendi:İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara ve İzmir akaryakıt fiyatları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/motorine-rekor-indirim-geliyor-4-agustos-akaryakit-fiyatlari-1107751235.html

ankara

anadolu yakası

i̇zmir

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ankara, anadolu yakası, i̇zmir, lpg, zam