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Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG'ye zam geldi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG'ye zam geldi
Sputnik Türkiye
LPG'ye gece yarısı 2,42 TL zam geldi! 4 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları!
2026-08-04T08:22+0300
2026-08-04T08:22+0300
ekonomi̇
ankara
anadolu yakası
i̇zmir
lpg
zam
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların yanı sıra ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Sürücülerin yakından takip ettiği otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla fiyat artışına gidildi.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatına 2,42 TL zam geldi. Yapılan son güncellemeyle birlikte büyükşehirlerdeki otogaz pompa fiyatları yeniden şekillenirken, benzin ve motorin fiyatlarında ise mevcut seviyeler korundu.4 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları kaç TL?Küresel piyasalardaki oynaklığın ardından 4 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla üç büyükşehirde geçerli olan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde listelendi:İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara ve İzmir akaryakıt fiyatları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/motorine-rekor-indirim-geliyor-4-agustos-akaryakit-fiyatlari-1107751235.html
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ankara, anadolu yakası, i̇zmir, lpg, zam
ankara, anadolu yakası, i̇zmir, lpg, zam

Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG'ye zam geldi

08:22 04.08.2026
© AALPG'ye zam
LPG'ye zam - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA
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Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikle akaryakıt fiyatları değişti. Gece yarısı yapılan LPG zammının ardından 4 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları belli oldu.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların yanı sıra ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Sürücülerin yakından takip ettiği otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla fiyat artışına gidildi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatına 2,42 TL zam geldi. Yapılan son güncellemeyle birlikte büyükşehirlerdeki otogaz pompa fiyatları yeniden şekillenirken, benzin ve motorin fiyatlarında ise mevcut seviyeler korundu.

4 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları kaç TL?

Küresel piyasalardaki oynaklığın ardından 4 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla üç büyükşehirde geçerli olan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin litre fiyatı 67.24 TL, motorin litre fiyatı 81.02 TL, LPG litre fiyatı 33.79 TL.
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin litre fiyatı 67.08 TL, motorin litre fiyatı 80.87 TL, LPG litre fiyatı 33.19 TL.

Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

Ankara: Benzin litre fiyatı 68.20 TL, motorin (mazot) fiyatı 82.14 TL, LPG fiyatı 33.89 TL.
İzmir: Benzin litre fiyatı 68.50 TL, motorin litre fiyatı 82.42 TL, LPG litre fiyatı 33.79 TL.
Motorine zam - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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