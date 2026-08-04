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İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: İlkay Çiçek gözaltına alındı

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: İlkay Çiçek gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Menderes Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap soruşturması! Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. İşte son detaylar.

2026-08-04T08:05+0300

2026-08-04T08:05+0300

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İzmir’in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen kapsamlı adli soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 21 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye binası ve ilgili adreslerde güvenlik güçlerinin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.Şüphelilerin emniyetteki i̇şlemleri süreç i̇lerledikçe netleşecekSoruşturmanın detaylarına ilişkin adli makamlardan henüz resmi bir detaylı açıklama yapılmazken, gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. İfadelerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Yerel yönetimdeki bu şok gözaltı kararı bölgede geniş yankı uyandırırken, adli sürecin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı ifade ediliyor.

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