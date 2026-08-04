Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/izmirde-menderes-belediyesine-rusvet-operasyonu-ilkay-cicek-gozaltina-alindi-1107752192.html
İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: İlkay Çiçek gözaltına alındı
İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: İlkay Çiçek gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Menderes Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap soruşturması! Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. İşte son detaylar.
2026-08-04T08:05+0300
2026-08-04T08:55+0300
i̇zmir
haberler
türkiye
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
menderes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107752363_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_ddd84451ec8065d1827a095de76a3ad8.png
İzmir’in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen kapsamlı adli soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 21 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye binası ve ilgili adreslerde güvenlik güçlerinin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.Şüphelilerin emniyetteki i̇şlemleri süreç i̇lerledikçe netleşecekSoruşturmanın detaylarına ilişkin adli makamlardan henüz resmi bir detaylı açıklama yapılmazken, gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. İfadelerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Yerel yönetimdeki bu şok gözaltı kararı bölgede geniş yankı uyandırırken, adli sürecin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/meteorolojiden-hava-durumu-uyarisi-boyle-yaz-gorulmedi-saganak-yagis-ve-firtina-geliyor-1107750736.html
i̇zmir
türki̇ye
menderes
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107752363_0:0:1396:1046_1920x0_80_0_0_cc01763005c0d73a1f0dbd64da22965d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, haberler, türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, menderes
i̇zmir, haberler, türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, menderes

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: İlkay Çiçek gözaltına alındı

08:05 04.08.2026 (güncellendi: 08:55 04.08.2026)
© Fotoğrafİlkay Çiçek
İlkay Çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İzmir'in Menderes Belediyesi'nde yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
İzmir’in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen kapsamlı adli soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 21 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye binası ve ilgili adreslerde güvenlik güçlerinin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki i̇şlemleri süreç i̇lerledikçe netleşecek

Soruşturmanın detaylarına ilişkin adli makamlardan henüz resmi bir detaylı açıklama yapılmazken, gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. İfadelerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Yerel yönetimdeki bu şok gözaltı kararı bölgede geniş yankı uyandırırken, adli sürecin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı ifade ediliyor.
Çin'in Hubey eyaletindeki fırtına ve kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
YAŞAM
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı, 'Böyle yaz görülmedi': Sağanak yağış ve fırtına geliyor
07:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала