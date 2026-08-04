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İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: İlkay Çiçek gözaltına alındı
İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: İlkay Çiçek gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Menderes Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap soruşturması! Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. İşte son detaylar.
2026-08-04T08:05+0300
2026-08-04T08:05+0300
2026-08-04T08:55+0300
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İzmir’in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen kapsamlı adli soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 21 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye binası ve ilgili adreslerde güvenlik güçlerinin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.Şüphelilerin emniyetteki i̇şlemleri süreç i̇lerledikçe netleşecekSoruşturmanın detaylarına ilişkin adli makamlardan henüz resmi bir detaylı açıklama yapılmazken, gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. İfadelerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Yerel yönetimdeki bu şok gözaltı kararı bölgede geniş yankı uyandırırken, adli sürecin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/meteorolojiden-hava-durumu-uyarisi-boyle-yaz-gorulmedi-saganak-yagis-ve-firtina-geliyor-1107750736.html
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i̇zmir, haberler, türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, menderes
İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: İlkay Çiçek gözaltına alındı
08:05 04.08.2026 (güncellendi: 08:55 04.08.2026)
İzmir'in Menderes Belediyesi'nde yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
İzmir’in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen kapsamlı adli soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 21 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen dosya çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye binası ve ilgili adreslerde güvenlik güçlerinin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki i̇şlemleri süreç i̇lerledikçe netleşecek
Soruşturmanın detaylarına ilişkin adli makamlardan henüz resmi bir detaylı açıklama yapılmazken, gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. İfadelerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Yerel yönetimdeki bu şok gözaltı kararı bölgede geniş yankı uyandırırken, adli sürecin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı ifade ediliyor.