https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/eklem-tedavisinde-yeni-duzenleme-disaridan-urun-aldirilamayacak-1107760073.html

Eklem tedavisinde yeni düzenleme: Dışarıdan ürün aldırılamayacak

Eklem tedavisinde yeni düzenleme: Dışarıdan ürün aldırılamayacak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde PRP ve hyalüronik asit içeren eklem tedavisi ürünlerinin teminine ilişkin yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, söz... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T12:24+0300

2026-08-04T12:24+0300

2026-08-04T12:24+0300

türki̇ye

eklem

tedavi

sgk

devlet malzeme ofisi (dmo)

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 21 Temmuz'da yayımladığı genelgeyle hastanelerde kullanılan tıbbi sarf malzemelerinin teminine ilişkin yeni düzenlemeleri duyurdu.Genelgeye göre, özellikle eklem rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan Plateletten Zengin Plazma (PRP) ve hyalüronik asit içeren eklem içi enjeksiyon ürünleri artık hastalara reçete edilerek dışarıdan temin ettirilemeyecek.Ürünler Sağlık Market üzerinden alınacakBakanlık ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında imzalanan iş birliği kapsamında, söz konusu ürünler Sağlık Market sistemi üzerinden hastaneler tarafından temin edilecek.Sisteme alınacak ürünler, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Bilimsel Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendikten sonra kataloga eklenerek sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulacak.Hastanelere stok planlaması uyarısıGenelgede, hastanelerin ihtiyaç duydukları ürünleri sistemde yer alan uygun barkodlar üzerinden sipariş etmeleri gerektiği belirtildi.Sağlık kuruluşlarından stoklarını dikkatli planlamaları, gereksiz veya ihtiyaç fazlası talepler oluşturmamaları da istendi.SGK kapsamı dışındaki tedavilerde resmi tarife uygulanacakSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan ürün ve tedaviler için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (KSHFT) esas alınacak.Bu kapsamda hastaneler, SGK ödeme listesinde bulunmayan işlemler için belirlenen resmi tarife üzerinden ücret tahsil edecek.Kurala uymayan personele idari işlem uygulanacakBakanlık, genelgenin son bölümünde sağlık personeline yönelik açık bir uyarıda bulundu.Buna göre, eklem içi enjeksiyonlarda kullanılacak ürünlerin hastalara dışarıdan reçete ile temin ettirilmesi yasaklandı. Bu kurala aykırı hareket ederek hastaya kendi imkânlarıyla dışarıdan tıbbi ürün aldırdığı tespit edilen personel veya birimler hakkında idari işlem başlatılacağı ve gerekli yasal sürecin işletileceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/sgk-duyurdu-emekli-maas-farklari-ne-zaman-yapilacak-1107755034.html

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eklem, tedavi, sgk, devlet malzeme ofisi (dmo), sağlık bakanlığı