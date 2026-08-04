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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rus-uzmandan-ukraynaya-enerji-krizi-baglaminda-zorlu-kis-uyarisi-buyuk-capli-karartmalar-muhtemel-1107766886.html
Rus uzmandan Ukrayna'ya enerji krizi bağlamında zorlu kış uyarısı: 'Büyük çaplı karartmalar muhtemel'
Rus uzmandan Ukrayna'ya enerji krizi bağlamında zorlu kış uyarısı: 'Büyük çaplı karartmalar muhtemel'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın enerji altyapısının büyük oranda zarar gördüğünü belirten Rus uzman Mitrahoviç, her geçen kış durumun daha da kötüleşeceğini ve büyük çaplı... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T15:02+0300
2026-08-04T15:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
stanislav mitrahoviç
ukrayna
batı
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enerji
nükleer enerji
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Rusya hükümetine bağlı Finans Üniversitesi ve Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı kıdemli uzmanı Stanislav Mitrahoviç, Ukrayna'nın enerji altyapısının büyük oranda zarar gördüğünü belirterek, her geçen kış durumun daha da kötüleşeceğini ve büyük çaplı karartmaların kaçınılmaz olabileceğini kaydetti.Nükleer santrallerin şu an iç tüketimin yüzde 70 ila 80'ini karşılayarak en güvenli kesimi oluşturduğunu belirten uzman, nükleer enerjinin tek başına talebi karşılamakta zorlandığını, çünkü bu tesislerin gaz, kömür ve hidroelektrik santralleri gibi dengeleyici diğer sistemlerle birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.Rus uzman, "Ancak nükleer santrallerin genel enerji sistemine entegre olmasını sağlayan tesisler, yani trafo merkezleri ve nükleer olmayan üretim tesisleri vurulursa, nükleer üretimin de azaltılması gerekecek. Bu durum Ukrayna için büyük bir meydan okumadır" dedi.Ukrayna Enerji Bakanlığı verilerine göre termik üretim tesislerinin yüzde 70'inden fazlası ile dağıtım şebekelerinin çoğunun zarar gördüğünü aktaran Mitrahoviç, tesislerin mühendislik korumasının yalnızca kamikaze İHA'lara karşı tasarlanan ikinci seviyede kaldığını ve füze saldırılarına karşı yetersiz olduğunu ifade etti. Enerji tesislerini koruma çalışmalarının sadece yüzde 49 oranında tamamlandığını ve Kiev'in hazırlık seviyesinin yüzde 50'nin altında değerlendirildiğini dile getirdi.Ukrayna'daki yolsuzlukların enerji sektörünü ve Batı'dan gelen yardımların etkinliğini olumsuz etkilediğini belirten uzman, ABD'nin 2025-2026 yıllarında yardımları 2022-2024 dönemine kıyasla katbekat azalttığını, buna rağmen AB ve diğer ülkelerin desteğe devam ettiğini kaydetti. Her yeni skandalın Batı'daki yardım karşıtlarına argüman sağladığını söyleyen Mitrahoviç, fiziksel üretim ve iletim kapasitelerindeki sorunların artmasıyla birlikte Ukrayna'nın elektrik durumunun her geçen kış daha da kötüleşeceğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ukrayna-ordusundan-rusyanin-leningrad-bolgesine-iha-saldirisi-depolarda-yangin-cikti-1107759826.html
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avrupa, stanislav mitrahoviç, ukrayna, batı, rusya, ab, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), enerji, nükleer enerji
avrupa, stanislav mitrahoviç, ukrayna, batı, rusya, ab, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), enerji, nükleer enerji

Rus uzmandan Ukrayna'ya enerji krizi bağlamında zorlu kış uyarısı: 'Büyük çaplı karartmalar muhtemel'

15:02 04.08.2026
© Fotoğraf : @rnppofficialUkrayna'daki Rovno Nükleer Güç Santrali
Ukrayna'daki Rovno Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Fotoğraf : @rnppofficial
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Ukrayna'nın enerji altyapısının büyük oranda zarar gördüğünü belirten Rus uzman Mitrahoviç, her geçen kış durumun daha da kötüleşeceğini ve büyük çaplı karartmaların kaçınılmaz olabileceğini söyledi.
Rusya hükümetine bağlı Finans Üniversitesi ve Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı kıdemli uzmanı Stanislav Mitrahoviç, Ukrayna'nın enerji altyapısının büyük oranda zarar gördüğünü belirterek, her geçen kış durumun daha da kötüleşeceğini ve büyük çaplı karartmaların kaçınılmaz olabileceğini kaydetti.

Nükleer santrallerin şu an iç tüketimin yüzde 70 ila 80'ini karşılayarak en güvenli kesimi oluşturduğunu belirten uzman, nükleer enerjinin tek başına talebi karşılamakta zorlandığını, çünkü bu tesislerin gaz, kömür ve hidroelektrik santralleri gibi dengeleyici diğer sistemlerle birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Rus uzman, "Ancak nükleer santrallerin genel enerji sistemine entegre olmasını sağlayan tesisler, yani trafo merkezleri ve nükleer olmayan üretim tesisleri vurulursa, nükleer üretimin de azaltılması gerekecek. Bu durum Ukrayna için büyük bir meydan okumadır" dedi.

Ukrayna Enerji Bakanlığı verilerine göre termik üretim tesislerinin yüzde 70'inden fazlası ile dağıtım şebekelerinin çoğunun zarar gördüğünü aktaran Mitrahoviç, tesislerin mühendislik korumasının yalnızca kamikaze İHA'lara karşı tasarlanan ikinci seviyede kaldığını ve füze saldırılarına karşı yetersiz olduğunu ifade etti. Enerji tesislerini koruma çalışmalarının sadece yüzde 49 oranında tamamlandığını ve Kiev'in hazırlık seviyesinin yüzde 50'nin altında değerlendirildiğini dile getirdi.

Ukrayna'daki yolsuzlukların enerji sektörünü ve Batı'dan gelen yardımların etkinliğini olumsuz etkilediğini belirten uzman, ABD'nin 2025-2026 yıllarında yardımları 2022-2024 dönemine kıyasla katbekat azalttığını, buna rağmen AB ve diğer ülkelerin desteğe devam ettiğini kaydetti.

Her yeni skandalın Batı'daki yardım karşıtlarına argüman sağladığını söyleyen Mitrahoviç, fiziksel üretim ve iletim kapasitelerindeki sorunların artmasıyla birlikte Ukrayna'nın elektrik durumunun her geçen kış daha da kötüleşeceğini sözlerine ekledi.
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