https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlari-surdurdu-1107775088.html
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanları sürdürdü
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanları sürdürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri gün içinde vurmaya devam ettiğini... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T19:56+0300
2026-08-04T19:56+0300
2026-08-04T19:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbc5965cb025bd5cd4830adbcc04b521.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemileri ve liman altyapı tesislerini vurmaya devam ediyor.Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini de paylaştı. Buna göre:◾️Nikolaev limanında üç kuru yük gemisi;◾️Çernomorsk limanında bir konteyner terminali ve insansız hava araçlarının (İHA) tutulduğu bir depo;◾️Karadeniz'de bir kuru yük gemisi ve iki insansız bot vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1107577048.html
rusya
ukrayna
kiev
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_11e3de045c1fe175f8185e28dd68805d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, karadeniz
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, karadeniz
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanları sürdürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri gün içinde vurmaya devam ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemileri ve liman altyapı tesislerini vurmaya devam ediyor.
Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini de paylaştı. Buna göre:
◾️Nikolaev limanında üç kuru yük gemisi;
◾️Çernomorsk limanında bir konteyner terminali ve insansız hava araçlarının (İHA) tutulduğu bir depo;
◾️Karadeniz'de bir kuru yük gemisi ve iki insansız bot vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.