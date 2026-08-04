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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlari-surdurdu-1107775088.html
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanları sürdürdü
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanları sürdürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri gün içinde vurmaya devam ettiğini... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T19:56+0300
2026-08-04T19:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
karadeniz
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemileri ve liman altyapı tesislerini vurmaya devam ediyor.Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini de paylaştı. Buna göre:◾️Nikolaev limanında üç kuru yük gemisi;◾️Çernomorsk limanında bir konteyner terminali ve insansız hava araçlarının (İHA) tutulduğu bir depo;◾️Karadeniz'de bir kuru yük gemisi ve iki insansız bot vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1107577048.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, karadeniz
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, karadeniz

Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanları sürdürdü

19:56 04.08.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri gün içinde vurmaya devam ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemileri ve liman altyapı tesislerini vurmaya devam ediyor.
Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini de paylaştı. Buna göre:

◾️Nikolaev limanında üç kuru yük gemisi;

◾️Çernomorsk limanında bir konteyner terminali ve insansız hava araçlarının (İHA) tutulduğu bir depo;

◾️Karadeniz'de bir kuru yük gemisi ve iki insansız bot vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
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UKRAYNA KRİZİ
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27 Temmuz, 14:50
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