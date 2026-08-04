https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlari-surdurdu-1107775088.html

Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanları sürdürdü

Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanları sürdürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri gün içinde vurmaya devam ettiğini... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T19:56+0300

2026-08-04T19:56+0300

2026-08-04T19:56+0300

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rusya savunma bakanlığı

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rus silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemileri ve liman altyapı tesislerini vurmaya devam ediyor.Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini de paylaştı. Buna göre:◾️Nikolaev limanında üç kuru yük gemisi;◾️Çernomorsk limanında bir konteyner terminali ve insansız hava araçlarının (İHA) tutulduğu bir depo;◾️Karadeniz'de bir kuru yük gemisi ve iki insansız bot vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1107577048.html

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