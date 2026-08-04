Rus Dışişleri'nden müzakere açıklaması: Hiçbir zaman vazgeçmedik
© Fotoğraf : The Embassy of the Russian Federation to JapanПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Fotoğraf : The Embassy of the Russian Federation to Japan
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Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Moskova'nın Ukrayna ile müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve yapıcı teklifleri ele almaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Galuzin, Rus yetkililerin müzakerelere her zaman açık olduklarını defalarca dile getirdiğini ifade etti.
Rus basınına demeç veren Galuzin, "Rusya diplomatik temas biçimleri de dahil yapıcı tekliflerin değerlendirilmesinden asla vazgeçmedi" dedi.
Müzakere süreçlerinin Ukrayna tarafınca kesintiye uğratıldığını ve kendi kendilerine müzakere yasağı getirdiklerini hatırlatan Galuzin, yeni fikirlerin gelip gelmeyeceğinin Moskova'ya bağlı olmadığını vurguladı.
Rus basınına demeç veren Galuzin, "Rusya diplomatik temas biçimleri de dahil yapıcı tekliflerin değerlendirilmesinden asla vazgeçmedi" dedi.
Müzakere süreçlerinin Ukrayna tarafınca kesintiye uğratıldığını ve kendi kendilerine müzakere yasağı getirdiklerini hatırlatan Galuzin, yeni fikirlerin gelip gelmeyeceğinin Moskova'ya bağlı olmadığını vurguladı.
Türkiye ve diğer arabulucu ülkelerin önerileri
Cenevre'de gerçekleştirilen son tur görüşmelerin üzerinden aylar geçtiğini belirten Galuzin, Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İsviçre'nin de arabuluculuk ve platform tekliflerinde bulunduğunu aktardı.
Haziran sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da sıcak çatışma aşamasının ardından ABD ile Ukrayna konulu diyalogun sürdürülmesini, Ağustos 2025'te Anchorage'da ele alınan konuları görüşmeye devam etmeyi beklediklerini ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'nın Ukrayna meselesini barışçıl yollarla çözmeye hazır olduğunu, ancak özel askeri harekatı sürdürmek için yeterli imkanlara da sahip bulunduğunu kaydetmişti.
Haziran sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da sıcak çatışma aşamasının ardından ABD ile Ukrayna konulu diyalogun sürdürülmesini, Ağustos 2025'te Anchorage'da ele alınan konuları görüşmeye devam etmeyi beklediklerini ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'nın Ukrayna meselesini barışçıl yollarla çözmeye hazır olduğunu, ancak özel askeri harekatı sürdürmek için yeterli imkanlara da sahip bulunduğunu kaydetmişti.