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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rus-disislerinden-muzakere-aciklamasi-hicbir-zaman-vazgecmedik-1107754538.html
Rus Dışişleri'nden müzakere açıklaması: Hiçbir zaman vazgeçmedik
Rus Dışişleri'nden müzakere açıklaması: Hiçbir zaman vazgeçmedik
Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Moskova'nın Ukrayna ile müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve yapıcı teklifleri ele almaya hazır olduğunu... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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mihail galuzin
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Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Galuzin, Rus yetkililerin müzakerelere her zaman açık olduklarını defalarca dile getirdiğini ifade etti.Rus basınına demeç veren Galuzin, "Rusya diplomatik temas biçimleri de dahil yapıcı tekliflerin değerlendirilmesinden asla vazgeçmedi" dedi. Müzakere süreçlerinin Ukrayna tarafınca kesintiye uğratıldığını ve kendi kendilerine müzakere yasağı getirdiklerini hatırlatan Galuzin, yeni fikirlerin gelip gelmeyeceğinin Moskova'ya bağlı olmadığını vurguladı.Türkiye ve diğer arabulucu ülkelerin önerileriCenevre'de gerçekleştirilen son tur görüşmelerin üzerinden aylar geçtiğini belirten Galuzin, Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İsviçre'nin de arabuluculuk ve platform tekliflerinde bulunduğunu aktardı. Haziran sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da sıcak çatışma aşamasının ardından ABD ile Ukrayna konulu diyalogun sürdürülmesini, Ağustos 2025'te Anchorage'da ele alınan konuları görüşmeye devam etmeyi beklediklerini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'nın Ukrayna meselesini barışçıl yollarla çözmeye hazır olduğunu, ancak özel askeri harekatı sürdürmek için yeterli imkanlara da sahip bulunduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ozel-askeri-harekat-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlar-suruyor-1107753348.html
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abd, mihail galuzin, ukrayna, i̇ran, rusya, müzakere, türkiye
abd, mihail galuzin, ukrayna, i̇ran, rusya, müzakere, türkiye

Rus Dışişleri'nden müzakere açıklaması: Hiçbir zaman vazgeçmedik

09:44 04.08.2026
© Fotoğraf : The Embassy of the Russian Federation to JapanПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Fotoğraf : The Embassy of the Russian Federation to Japan
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Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Moskova'nın Ukrayna ile müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve yapıcı teklifleri ele almaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Galuzin, Rus yetkililerin müzakerelere her zaman açık olduklarını defalarca dile getirdiğini ifade etti.

Rus basınına demeç veren Galuzin, "Rusya diplomatik temas biçimleri de dahil yapıcı tekliflerin değerlendirilmesinden asla vazgeçmedi" dedi.

Müzakere süreçlerinin Ukrayna tarafınca kesintiye uğratıldığını ve kendi kendilerine müzakere yasağı getirdiklerini hatırlatan Galuzin, yeni fikirlerin gelip gelmeyeceğinin Moskova'ya bağlı olmadığını vurguladı.

Türkiye ve diğer arabulucu ülkelerin önerileri

Cenevre'de gerçekleştirilen son tur görüşmelerin üzerinden aylar geçtiğini belirten Galuzin, Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İsviçre'nin de arabuluculuk ve platform tekliflerinde bulunduğunu aktardı.

Haziran sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da sıcak çatışma aşamasının ardından ABD ile Ukrayna konulu diyalogun sürdürülmesini, Ağustos 2025'te Anchorage'da ele alınan konuları görüşmeye devam etmeyi beklediklerini ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'nın Ukrayna meselesini barışçıl yollarla çözmeye hazır olduğunu, ancak özel askeri harekatı sürdürmek için yeterli imkanlara da sahip bulunduğunu kaydetmişti.
Odessa saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Özel askeri harekat: Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlar sürüyor
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