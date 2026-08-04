https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rubiodan-iran-anlasmasi-aciklamasi-umarim-en-yakin-zamanda-olur-1107772450.html
Rubio'dan İran anlaşması açıklaması: Umarım en yakın zamanda olur
Rubio'dan İran anlaşması açıklaması: Umarım en yakın zamanda olur
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı konusunda İran ile varılacak muhtemel bir anlaşma konusunda, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur" dedi.
2026-08-04T17:46+0300
2026-08-04T17:46+0300
2026-08-04T17:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
marco rubio
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
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Rubio, Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana ile iki ülke arasında sivil nükleer işbirliği alanında varılan anlaşmanın imza töreninde İran gündemini değerlendirdi.İran ile iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişinin sağlanması olduğunu kaydetti ve ekledi: Hürmüz konusundaki muhtemel anlaşma hakkında Rubio, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur" diye konuştu.Ne olmuştu?İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün ABD’nin tüm bölgeye savaş yürüttüğünü söyledi. Şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen sözcü, “İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler” ifadelerini kullandı. Bekayi’nin açıklamaları ABD Başkanı Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.Trump ise pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/strumptan-irana-iki-yuzluluk-suclamasi-gururla-gorusme-yapmadiklarini-soyluyorlar-1107744829.html
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marco rubio, i̇ran, abd, hürmüz boğazı
marco rubio, i̇ran, abd, hürmüz boğazı
Rubio'dan İran anlaşması açıklaması: Umarım en yakın zamanda olur
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı konusunda İran ile varılacak muhtemel bir anlaşma konusunda, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur" dedi.
Rubio, Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana ile iki ülke arasında sivil nükleer işbirliği alanında varılan anlaşmanın imza töreninde İran gündemini değerlendirdi.
İran ile iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişinin sağlanması olduğunu kaydetti ve ekledi:
Nükleer silahsızlanma konusundaki uzun vadeli görüşmelere doğru ilerlerken, kısa vadede daha fazla geminin buradan (Hürmüz) güvenli bir şekilde geçebilmesi için Umman ile İran arasında, bizim de dahil olduğumuz bir görüşme ve müzakere süreci yürütüldüğü kanısındayım.
Hürmüz konusundaki muhtemel anlaşma hakkında Rubio, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur" diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün ABD’nin tüm bölgeye savaş yürüttüğünü söyledi. Şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen sözcü, “İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler” ifadelerini kullandı. Bekayi’nin açıklamaları ABD Başkanı Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.
Trump ise pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti:
"Veliaht Prense, 'Sizce ne yapmalıyız? Bunu yapmamızı mı istersiniz, yapmamamızı mı?' diye sordum. Onlar da 'Bir saldırı yerine anlaşmayı çok daha fazla tercih ederiz. Çünkü bu saldırıların nereye varacağını bilemezsiniz' dediler."