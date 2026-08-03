Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/strumptan-irana-iki-yuzluluk-suclamasi-gururla-gorusme-yapmadiklarini-soyluyorlar-1107744829.html
Trump'tan İran'a 'iki yüzlülük' suçlaması: Gururla görüşme yapmadıklarını söylüyorlar
Trump'tan İran'a 'iki yüzlülük' suçlaması: Gururla görüşme yapmadıklarını söylüyorlar
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütüldüğü öne sürülen diplomatik temaslara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetimini... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T18:36+0300
2026-08-03T18:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_0:138:2621:1612_1920x0_80_0_0_e6d21c62552d09706adce72dca04ab41.jpg
Trump, İranlı yetkililerin "görüşme istediklerini, hatta bazılarına göre adeta yalvardıklarını" öne sürerek, "Görüşmeler başladı ve yakın gelecekte yenileri de planlanıyor. Buna rağmen açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapılmadığını, hiçbir konunun konuşulmadığını ve yalnızca Umman ile ilgilendiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı'nın paylaşımı şöyle: Ne olmuştu? İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün ABD’nin tüm bölgeye savaş yürüttüğünü söyledi. Şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen sözcü, “İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler” ifadelerini kullandı. Bekayi’nin açıklamaları ABD Başkanı Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.Trump ise pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/iran-abd-tum-bolgeye-karsi-savas-yurutuyor-su-an-bir-gorusme-yok-1107733475.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_144:0:2475:1748_1920x0_80_0_0_57cb7c86519fed34f347ee5bc8d19090.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, haberler
i̇ran, abd, haberler

Trump'tan İran'a 'iki yüzlülük' suçlaması: Gururla görüşme yapmadıklarını söylüyorlar

18:36 03.08.2026 (güncellendi: 18:46 03.08.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinTrump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütüldüğü öne sürülen diplomatik temaslara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetimini "inanılmaz derecede iki yüzlü" olmakla suçlayarak, İran'ın kamuoyu önünde görüşmeleri reddederken perde arkasında müzakere talep ettiğini iddia etti.
Trump, İranlı yetkililerin "görüşme istediklerini, hatta bazılarına göre adeta yalvardıklarını" öne sürerek, "Görüşmeler başladı ve yakın gelecekte yenileri de planlanıyor. Buna rağmen açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapılmadığını, hiçbir konunun konuşulmadığını ve yalnızca Umman ile ilgilendiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı'nın paylaşımı şöyle:

İran liderliği inanılmaz derecede iki yüzlü! Bir görüşme talep ediyorlar. Görüşmeler başlıyor, yakın gelecekte yenileri de planlanıyor. Sonra çıkıp açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir konunun konuşulmadığını ve yalnızca ‘Umman’ ile ilgilendiklerini söylüyorlar.

Ardından her zamanki boş söylemlerini tekrarlayarak Hürmüz Boğazı'nı güçlü bir şekilde kendilerinin yöneteceğini iddia ediyorlar. Oysa boğaz hâlihazırda tamamen ABD Donanması'nın kontrolü altında ve bizim 'ablukamız' ya da bazılarının dediği gibi 'Amerika Birleşik Devletleri'nin Çelik Duvarı' tarafından denetleniyor.

Biz istemediğimiz sürece İran'a hiçbir şey ulaşamaz ve bir anlaşmaya varılmadıkça ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça da hiçbir şey ulaşamayacaktır.

İran kabul etmek istese de istemese de, onlarca yıldır kendilerinin yol açtığı bir soruna çözüm bulmak için aslında görüşmeler yürütüyoruz.

Bu son derece basit: İran asla nükleer silaha sahip olmayacak!

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

Ne olmuştu?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün ABD’nin tüm bölgeye savaş yürüttüğünü söyledi. Şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen sözcü, “İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler” ifadelerini kullandı. Bekayi’nin açıklamaları ABD Başkanı Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.
Trump ise pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti:
"Veliaht Prense, 'Sizce ne yapmalıyız? Bunu yapmamızı mı istersiniz, yapmamamızı mı?' diye sordum. Onlar da 'Bir saldırı yerine anlaşmayı çok daha fazla tercih ederiz. Çünkü bu saldırıların nereye varacağını bilemezsiniz' dediler."
ABD İran bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran: ABD tüm bölgeye karşı savaş yürütüyor, şu an bir görüşme yok
12:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала