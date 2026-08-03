Trump'tan İran'a 'iki yüzlülük' suçlaması: Gururla görüşme yapmadıklarını söylüyorlar

İran liderliği inanılmaz derecede iki yüzlü! Bir görüşme talep ediyorlar. Görüşmeler başlıyor, yakın gelecekte yenileri de planlanıyor. Sonra çıkıp açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir konunun konuşulmadığını ve yalnızca ‘Umman’ ile ilgilendiklerini söylüyorlar.

Ardından her zamanki boş söylemlerini tekrarlayarak Hürmüz Boğazı'nı güçlü bir şekilde kendilerinin yöneteceğini iddia ediyorlar. Oysa boğaz hâlihazırda tamamen ABD Donanması'nın kontrolü altında ve bizim 'ablukamız' ya da bazılarının dediği gibi 'Amerika Birleşik Devletleri'nin Çelik Duvarı' tarafından denetleniyor.

Biz istemediğimiz sürece İran'a hiçbir şey ulaşamaz ve bir anlaşmaya varılmadıkça ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça da hiçbir şey ulaşamayacaktır.

İran kabul etmek istese de istemese de, onlarca yıldır kendilerinin yol açtığı bir soruna çözüm bulmak için aslında görüşmeler yürütüyoruz.

Bu son derece basit: İran asla nükleer silaha sahip olmayacak!

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.