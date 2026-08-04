https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rekabet-kurulundan-burun-spreyi-pazarinda-rekabet-ihlali-yapan-sirkete-24-milyon-lira-ceza-1107768601.html

Rekabet Kurulu'ndan burun spreyi pazarında rekabet ihlali yapan şirkete 24 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu'ndan burun spreyi pazarında rekabet ihlali yapan şirkete 24 milyon lira ceza

Sputnik Türkiye

Burun spreyi pazarında dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Şirketi'ne 24 milyon lira ceza kesildi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T15:51+0300

2026-08-04T15:51+0300

2026-08-04T15:51+0300

ekonomi̇

rekabet kurulu

rekabet kurumu

avixa ilaç şirketi

burun spreyi

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Rekabet Kurulu, burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla, hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, yaklaşık 24 milyon lira ceza kesti.Yüksek iskontolu ilacın piyasaya sunulmayarak kamunun zarara uğratıldığının tespit edildiği soruşturmada, şirketin rakiplerinin pazara girişini de engellediği vurgulandı. Tüketicinin uygun fiyatlı ürüne erişimi kısıtlandıRekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, tüketicilerin ilaçlara rekabetçi koşullarda erişiminin sağlanması ve kamu kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avigem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün, dağıtımını yaptığı iki burun spreyine yönelik uygulamaların incelendiği, içerikleri ve formülleri aynı olan iki ilaçtan birinin piyasaya yeterli miktarda sunulmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "İçeriği ve formülü aynı iki ilaçtan, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha yüksek iskonto uygulanan ürünün pazar payının yüzde 1'in altında tutulduğu belirlendi. Bu yöntem, tüketicilerin uygun fiyatlı ürüne erişimini kısıtladı." ifadeleri kullanıldı.Kamu zararına yol açtığı vurgulandıUygulamanın, çift etkin maddeli burun spreyleri alanında, rakiplerin pazara girişini engellediğinin ve kamu zararına yol açtığının anlaşıldığı ve bu kapsamda verilen cezaya işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Rekabet Kurumu, dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla, hakim durumunu kötüye kullanan Avixa'ya, uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira para cezası verdi. İlgili Avixa ürününün ruhsatının askıya alınması ve iptali ile ürünün Sosyal Güvenlik Kurumuna geri ödeme kapsamından çıkarılmasına yönelik taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/rekabet-kurulu-kamu-hastanelerinin-ihalelerini-mercek-altina-aldi-11-sirkete-iliskin-iddialar-1107604016.html

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rekabet kurulu, rekabet kurumu, avixa ilaç şirketi, burun spreyi