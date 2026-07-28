https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/rekabet-kurulu-kamu-hastanelerinin-ihalelerini-mercek-altina-aldi-11-sirkete-iliskin-iddialar-1107604016.html
Rekabet Kurulu, kamu hastanelerinin ihalelerini mercek altına aldı: 11 şirkete ilişkin iddialar araştırılacak
Rekabet Kurulu, kamu hastanelerinin ihalelerini mercek altına aldı: 11 şirkete ilişkin iddialar araştırılacak
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, kamu hastanelerinde başta kanser olmak üzere hastalık teşhis ve takibinde kullanılan nükleer tıp hizmet alım ihalelerine ilişkin soruşturma... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T15:12+0300
2026-07-28T15:12+0300
2026-07-28T15:27+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
rekabet kurumu
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Kamu hastanelerinde PET ve BT hizmetlerine yönelik ihaleler hakkında Rekabet Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. 11 şirketin ihalelerde danışıklı hareket ederek uygun fiyat ve daha fazla firma seçeneğini engellediği iddiaları araştırılacak.11 şirket inceleme altına alındı Rekabet Kurumu söz konusu hizmet alımlarında rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla soruşturma sürecini başlattığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 11 şirketin ihalelerde danışıklı hareket ederek uygun fiyat ve daha fazla firma seçeneğini engellediği iddiaları araştırılacak.Soruşturma açılan şirketlerin Medicheck Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ, Referans Nükleer Tıp Sağlık Ltd. Şti., Fefa Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti., Sintias Moleküler Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Sintias Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti., Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bianco Sağlık Ürünleri Ticaret Pazarlama Ltd. Şti., Nukleus Sağlık Hizmetleri AŞ, MNT Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ, GAMA Görüntüleme ve Tedavi Hizmetleri AŞ ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama AŞ olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında ilgili pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin özellikle kamu hastaneleri tarafından gerçekleştirilen pozitron emisyon tomografisi (PET), bilgisayarlı tomografi (BT) ve florodeoksi-d-glukoz (FDG) ihalelerindeki davranışlarının ve bu tutumların rekabet üzerindeki olası etkilerinin mercek altına alınacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/rekabet-kurumu-duyurdu-yedi-lastik-ureticisi-firmaya-3-milyar-633-milyon-liralik-ceza-1106540568.html
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rekabet kurulu, rekabet kurumu, ihale, ihaleye fesat karıştırma
rekabet kurulu, rekabet kurumu, ihale, ihaleye fesat karıştırma
Rekabet Kurulu, kamu hastanelerinin ihalelerini mercek altına aldı: 11 şirkete ilişkin iddialar araştırılacak
15:12 28.07.2026 (güncellendi: 15:27 28.07.2026)
Rekabet Kurulu, kamu hastanelerinde başta kanser olmak üzere hastalık teşhis ve takibinde kullanılan nükleer tıp hizmet alım ihalelerine ilişkin soruşturma başlattı.
Kamu hastanelerinde PET ve BT hizmetlerine yönelik ihaleler hakkında Rekabet Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. 11 şirketin ihalelerde danışıklı hareket ederek uygun fiyat ve daha fazla firma seçeneğini engellediği iddiaları araştırılacak.
11 şirket inceleme altına alındı
Rekabet Kurumu söz konusu hizmet alımlarında rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla soruşturma sürecini başlattığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 11 şirketin ihalelerde danışıklı hareket ederek uygun fiyat ve daha fazla firma seçeneğini engellediği iddiaları araştırılacak.
Soruşturma açılan şirketlerin Medicheck Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ, Referans Nükleer Tıp Sağlık Ltd. Şti., Fefa Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti., Sintias Moleküler Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Sintias Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti., Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bianco Sağlık Ürünleri Ticaret Pazarlama Ltd. Şti., Nukleus Sağlık Hizmetleri AŞ, MNT Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ, GAMA Görüntüleme ve Tedavi Hizmetleri AŞ ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama AŞ olduğu açıklandı.
Soruşturma kapsamında ilgili pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin özellikle kamu hastaneleri tarafından gerçekleştirilen pozitron emisyon tomografisi (PET), bilgisayarlı tomografi (BT) ve florodeoksi-d-glukoz (FDG) ihalelerindeki davranışlarının ve bu tutumların rekabet üzerindeki olası etkilerinin mercek altına alınacağı belirtildi.