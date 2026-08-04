https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/putin-ve-brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-ukrayna-ve-ikili-iliskileri-gorustu-1107774671.html
Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Ukrayna ve ikili ilişkileri görüştü
Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Ukrayna ve ikili ilişkileri görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna krizi, iki ülke... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T19:27+0300
2026-08-04T19:27+0300
2026-08-04T19:27+0300
dünya
vladimir putin
lula da silva
telefon görüşmesi
rusya
brezilya
ukrayna krizi
i̇kili ilişkiler
birleşmiş milletler (bm)
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Brezilya tarafının girişimiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva güncel uluslararası meseleleri ve ikili iş birliğini değerlendirdi.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, taraflar, yılın başında Brezilya’nın başkenti Brasilia’da düzenlenen Rusya-Brezilya Yüksek Düzeyli Komisyon toplantısının sonuçları ve diğer temaslar ışığında, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunu değerlendirdi.Açıklamada, özellikle karşılıklı ticaretin genişletilmesi ve çeşitlendirilmesine ayrı bir önem verildiği vurgulandı. Liderlerin, ticari ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi için yeni imkanların araştırılması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.Putin ve Lula da Silva, Ukrayna etrafındaki durum dahil olmak üzere güncel uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Putin’in, çatışmanın çözümüne yardımcı olma yönündeki çabaları ve yaklaşımı nedeniyle Lula da Silva’ya teşekkür ettiği belirtildi.Tarafların, Birleşmiş Milletler çatısı altında ve diğer çok taraflı platformlarda koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rus-disislerinden-muzakere-aciklamasi-hicbir-zaman-vazgecmedik-1107754538.html
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vladimir putin, lula da silva, telefon görüşmesi, rusya, brezilya, ukrayna krizi, i̇kili ilişkiler, birleşmiş milletler (bm)
vladimir putin, lula da silva, telefon görüşmesi, rusya, brezilya, ukrayna krizi, i̇kili ilişkiler, birleşmiş milletler (bm)
Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Ukrayna ve ikili ilişkileri görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna krizi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret ele alındı.
Brezilya tarafının girişimiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva güncel uluslararası meseleleri ve ikili iş birliğini değerlendirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, taraflar, yılın başında Brezilya’nın başkenti Brasilia’da düzenlenen Rusya-Brezilya Yüksek Düzeyli Komisyon toplantısının sonuçları ve diğer temaslar ışığında, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunu değerlendirdi.
Açıklamada, özellikle karşılıklı ticaretin genişletilmesi ve çeşitlendirilmesine ayrı bir önem verildiği vurgulandı. Liderlerin, ticari ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi için yeni imkanların araştırılması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.
Putin ve Lula da Silva, Ukrayna etrafındaki durum dahil olmak üzere güncel uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Putin’in, çatışmanın çözümüne yardımcı olma yönündeki çabaları ve yaklaşımı nedeniyle Lula da Silva’ya teşekkür ettiği belirtildi.
Tarafların, Birleşmiş Milletler çatısı altında ve diğer çok taraflı platformlarda koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.