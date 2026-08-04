https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/putin-ve-brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-ukrayna-ve-ikili-iliskileri-gorustu-1107774671.html

Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Ukrayna ve ikili ilişkileri görüştü

Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Ukrayna ve ikili ilişkileri görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna krizi, iki ülke... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T19:27+0300

2026-08-04T19:27+0300

2026-08-04T19:27+0300

dünya

vladimir putin

lula da silva

telefon görüşmesi

rusya

brezilya

ukrayna krizi

i̇kili ilişkiler

birleşmiş milletler (bm)

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Brezilya tarafının girişimiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva güncel uluslararası meseleleri ve ikili iş birliğini değerlendirdi.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, taraflar, yılın başında Brezilya’nın başkenti Brasilia’da düzenlenen Rusya-Brezilya Yüksek Düzeyli Komisyon toplantısının sonuçları ve diğer temaslar ışığında, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunu değerlendirdi.Açıklamada, özellikle karşılıklı ticaretin genişletilmesi ve çeşitlendirilmesine ayrı bir önem verildiği vurgulandı. Liderlerin, ticari ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi için yeni imkanların araştırılması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.Putin ve Lula da Silva, Ukrayna etrafındaki durum dahil olmak üzere güncel uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Putin’in, çatışmanın çözümüne yardımcı olma yönündeki çabaları ve yaklaşımı nedeniyle Lula da Silva’ya teşekkür ettiği belirtildi.Tarafların, Birleşmiş Milletler çatısı altında ve diğer çok taraflı platformlarda koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rus-disislerinden-muzakere-aciklamasi-hicbir-zaman-vazgecmedik-1107754538.html

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vladimir putin, lula da silva, telefon görüşmesi, rusya, brezilya, ukrayna krizi, i̇kili ilişkiler, birleşmiş milletler (bm)