https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/pezeskiyan-iran-savasi-buyutmek-istemiyor-ancak-topraklarini-savunacak-1107755178.html

Pezeşkiyan: İran savaşı büyütmek istemiyor, ancak topraklarını savunacak

Pezeşkiyan: İran savaşı büyütmek istemiyor, ancak topraklarını savunacak

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile çatışmaların büyümesini istemediklerini belirterek, "Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T10:43+0300

2026-08-04T10:43+0300

2026-08-04T10:43+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

abd

i̇smail bekayi

tahran

donald trump

mesud pezeşkiyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107754877_0:266:2550:1700_1920x0_80_0_0_f78504a6217498e3c25127d361d3c3b1.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin savaşı tırmandırmak istemediğini ancak toprak bütünlüğü ve ulusal çıkarlarını savunmaktan da vazgeçmeyeceğini söyledi.İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen Ulusal Aile Hekimliği Programı Töreni'nde konuştu.ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, "Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz" ifadelerini kullandı.'Sağlık sistemi ülkenin direncini artırır'Konuşmasında sağlık sisteminin güçlendirilmesinin önemine de değinen Pezeşkiyan, kapsamlı bir sağlık altyapısının toplumun krizlere ve tehditlere karşı daha dirençli olmasını sağlayacağını belirtti.Pezeşkiyan, "Kapsamlı bir sağlık sistemine sahip bir toplum, zararlara ve tehditlere karşı daha dirençli olacaktır. Sağlıkta adaletin sağlanması, ülkenin etkin yönetimi ve sürdürülebilir kalkınması için en önemli şartlardan biridir" değerlendirmesinde bulundu.İran, Trump'ın müzakere açıklamalarını yalanlamıştıÖte yandan ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "İran'la görüşmelerin şu anda devam ediyor. ABD ile İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşüyor. Boğazın Salı gününe kadar açık olması hedefleniyor. İran görüşmelerinin sonucunu Pazartesi ya da Salı günü öğreneceğiz. Müzakereler şu ya da bu yönde hızla ilerleyecek. Mevcut görüşmeler İran'ın elindeki son şans" ifadelerini kullanmıştı.Bu ifadeler, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yalanlandı. Bekayi açıklamasında ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini, İran'ın önümüzdeki günlerde yabancı heyet kabul etme ya da yurt dışına müzakere heyeti gönderme yönünde herhangi bir planının olmadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ispanyadan-sebte-ve-melilla-uyarisi-avrupada-serbest-dolasim-hakki-saglamiyor-1107754042.html

i̇ran

abd

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, abd, i̇smail bekayi, tahran, donald trump, mesud pezeşkiyan